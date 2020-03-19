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 Рівень забруднення повітря знижується на тлі пандемії коронавірусу, - BBC. ІНФОГРАФІКА

В окремих частинах світу рівень забруднення повітря і кількість парникових газів значно знизилися через обмеження, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє BBC, передає Цензор.НЕТ.

Так, рівень трафіку в Нью-Йорку знизився на 35% порівняно з минулим роком. За даними дослідників з Колумбійського університету, викиди чадного газу, головним чином через автомобілі, за кілька днів скоротилися приблизно на 50%. Крім цього, відбулося зниження СО2 на 5-10%, а також метану.

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Як в Китаї, так і в Північній Італії також зареєстровано значне зниження вмісту діоксиду азоту, що пов'язано зі скороченням поїздок на автомобілі і виробничої діяльності.

За оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів у Китаї становило 25%, що за підсумками року може призвести до зниження викидів CO2 в країні на 1%.

Рівень забруднення повітря знижується на тлі пандемії коронавірусу, - BBC 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182724
 
   
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Грета Тунберг будет очень довольна...
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Для Землі - популяція хомо теж вірус.
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_Есть, видимо, неисправимая порода людей, которые даже в говне будут пытаться отыскать что-то хорошее... Рівень забруднення повітря знижується на тлі пандемії коронавірусу, - BBC - Цензор.НЕТ 4776 Сублимируют, видимо.
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Это как 11 сентября, когда мегаполисы США увидели звезды в чистом небе. Тогда небо очистилось на 70% из-за запрета полетов. Экологи даже заявляли, что это станет спусковым курком изменения климата.
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Чисте повітря,чистий гаманець, чистий шлунок.
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Природа карає людей за надмірну зажерливість, бо більшість людей намагається придбати та спожити більше ніж їм потрібно.
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