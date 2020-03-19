EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  4335  10
Матеріали за темою:
Все про:ВОЗ (88) дослідження (54) ЦГЗ (52) COVID-19 (1240)

 Люди з серцево-судинними та респіраторними недугами мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19, - ВООЗ

Люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЦГЗ МОЗ з посиланням на дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"За інформацією ВООЗ, люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями (викликаними, зокрема, курінням) мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дослідження 55 924 лабораторно підтверджених випадків у Китаї показують, що показник смертності для пацієнтів із COVID-19 значно вищий серед хворих із серцево-судинними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, хронічними респіраторними захворюваннями або раком, ніж у тих, хто не мав хронічних захворювань раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В італійському Бергамо крематорій і морги не справляються з тілами померлих від COVID-19. Військові відвозять труни в сусідні міста. ВIДЕО

Вказується, що куріння є фактором ризику для будь-якої інфекції нижніх дихальних шляхів, а вірус, який викликає COVID-19, вражає насамперед дихальну систему і часто викликає легке і важке ураження дихальних шляхів.

Однак, COVID-19 є недавно виявленим захворюванням, тому безпосередній зв'язок між курінням і хворобою ще не доведено.

"Але очевидний взаємозв’язок між COVID-19 і здоров’ям серцево-судинної системи, а куріння є основною причиною серцево-судинних захворювань у всьому світі. Слабшу серцево-судинну систему мають хворі на COVID-19 із курінням в анамнезі. Це може зробити пацієнтів-курців сприйнятливими до важких симптомів, а отже збільшити ймовірність смерті", - відзначають у ВООЗ.

Люди з серцево-судинними та респіраторними недугами мають високий ризик розвитку важких симптомів COVID-19, - ВООЗ 01

Як повідомлялося, в Україні нині зафіксовано 16 випадків коронавірусної інфекції, з них два - смертельні. В країні оголошено загальнонаціональний карантин, який триватиме до 3 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182723
 
 
 Топ коментарі
 
Рептилоиды нас всех переживут.
 показати весь коментар
 
П'ю самогоночку під копченості...Кожна чарочка за порохоботів на Цензорі
 показати весь коментар
 
Если первыми в группе риска люди старше 70 лет, то у них по-любому будут различные заболевания.Информация и выводы поданы некорректно. С таким же успехом могли сообщить, что меньше всего вирус грозит людям с молочными зубами.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот потому народ и выбрал ЗЕ, зеленые, а говорят у ................ тоже шо то.
 показати весь коментар
 
Идет естественный отбор. Планета должна очищаться.
 показати весь коментар
 
П'ю самогоночку під копченості...Кожна чарочка за порохоботів на Цензорі
 показати весь коментар
 
 
Не цокаясь... При такому скупченні вони перші в групі ризику
 показати весь коментар
 
Треба знову акциз на сигарети піднімати )))
 показати весь коментар
 
Янукович выживет, с ним никто не общается и живет уединенно. Приедет в вымершую Украину и будет сам себе президент.
 показати весь коментар
 
Если первыми в группе риска люди старше 70 лет, то у них по-любому будут различные заболевания.Информация и выводы поданы некорректно. С таким же успехом могли сообщить, что меньше всего вирус грозит людям с молочными зубами.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору