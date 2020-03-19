 Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
На Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська 15 хвилин зі станкових іручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру тастрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського.
Після 8-ї години ранку 20 мін 120-го калібру розірвалися на наших позиціях неподалік Кримського.
Біля населеного пункту Красногорівка, що на Донецькому напрямку, окупанти з о пів на шосту ранку випустили 6 мін з міномету 120-го калібру та застосували станковий протитанковий гранатомет.
З 6.20 до 6.45 противник з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Павлополя.
В районі Лебединського після 7-ї ранку ворог випустив 12 мін калібру 82 мм, відкривав вогонь з автоматичного гранатомету та кулемету.
Зважаючи на наявну загрозу власному життю та здоров’ю, наші воїни на два ворожі обстріли відповіли вогнем зі штатного піхотного озброєння.