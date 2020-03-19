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 Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

З початку доби ворог на Донбасі 5 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил, в результаті обстрілу втрат з нашого боку немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

На Луганському напрямку з опівночі російсько-окупаційні війська 15 хвилин зі станкових іручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру тастрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Новолуганського.

Після 8-ї години ранку 20 мін 120-го калібру розірвалися на наших позиціях неподалік Кримського.

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Біля населеного пункту Красногорівка, що на Донецькому напрямку, окупанти з о пів на шосту ранку випустили 6 мін з міномету 120-го калібру та застосували станковий протитанковий гранатомет.

З 6.20 до 6.45 противник з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Павлополя.

В районі Лебединського після 7-ї ранку ворог випустив 12 мін калібру 82 мм, відкривав вогонь з автоматичного гранатомету та кулемету.

Зважаючи на наявну загрозу власному життю та здоров’ю, наші воїни на два ворожі обстріли відповіли вогнем зі штатного піхотного озброєння.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182719
 
 
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Терміново направити всю фракцію Слуг урода і ЗаЖоПУ на чолі з таваріщем Шаховим для проведення роз'яснювальної роботи з особовим складом кацапо-рашистських окупантів та їх посібниками з бесідами на тему "Нада прекратить стрелять" 😕
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