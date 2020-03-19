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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:земля (535) пільги (95) податки (887) Висоцький Тарас (7) COVID-19 (1240)

 Українських аграріїв звільнили на два місяці від сплати податку на землю та орендної плати за с/г землі держвласності, - заступник міністра Висоцький

Держава звільнила агровиробників від податку на землю і від орендної плати за землі сільгосппризначення державної власності на два місяці через коронавірус, економія коштів для виробників становитиме 486,1 млн грн.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, відповідні зміни закладені в прийнятому парламентом законі "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)", який підписаний президентом 18 березня.

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Висоцький зазначив, що в 2019 році було сплачено 1,11 млрд грн земельного податку за землі сільськогосподарського призначення державної власності. У 2020 році надходження від сплати цього податку повинні були б вирости до 1,16 млрд грн через постійне оновлення нормативної грошової оцінки.

За словами заступника міністра, надходження від річної орендної плати за землі сільгосппризначення державної власності в 2019 році становили 1,62 млрд грн, в цьому році ця сума мала становити 1,75 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182716
 
 
 Топ коментарі
 
Потому что за эти 2 месяца пшеница и кукуруза испугались и не будут расти? а трактористы отказываются входить в трактор иза того что в нем уже 10 человек без масок? Твари цыничные, криворукие рахиты, и ворье.
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Бюджет тріщить від профіцита. Бабла в казні неміряно, не знають де дівати...
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Они решили угробить страну, и отмазка есть, коронавирус...
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Какой-то бред - почему поблажки именно аграриям? По какому поводу? Именно аграриев кризис вообще не касается.
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Бюджет тріщить від профіцита. Бабла в казні неміряно, не знають де дівати...
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смех смехом, но те зебилы уже не помнят, что
Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю и арендной платы за с/х земли госсобственности, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 6012
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а ты список тех "аграриев" посмотри.. может поймешь "почему" Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю и арендной платы за с/х земли госсобственности, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 3814

Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю и арендной платы за с/х земли госсобственности, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 8981
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Потому что за эти 2 месяца пшеница и кукуруза испугались и не будут расти? а трактористы отказываются входить в трактор иза того что в нем уже 10 человек без масок? Твари цыничные, криворукие рахиты, и ворье.
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А Лука сказав шо білорусів спасе трахтор.
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Белорусы спокойно работают, хотя случаев заражения у них больше.
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трактор - самое безопасное место... депутаты туда не полезут, клоуны - тоже...
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А потому что Лукашенко уверен что Белорусская медицина сможет справиться с вирусом.
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а чем пенсионерам будут пенсию выплачивать?!..
или Зеленая Шмаркля собирается брать у МВФ кредит на выплату пенсий, как это делал Януковощ?!
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Зелені довбодятли спочатку роблять, а потім думають що ж вони зробили.
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"В МЕНЕ НЕМАЄ ЧАСУ ДУМАТИ СТРАТЕГІЧНО!" - сказало ВОНО і закрило метрополітен... Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю и арендной платы за с/х земли госсобственности, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 8514
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Они решили угробить страну, и отмазка есть, коронавирус...
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не забудьте еще освободить бандитов ахметова и каламойского.
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Правильно делают, возможно многим она не нужна будет.
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Так, мені це теж сподобалось - арендодавців звільнили від уплати податків на землю, а арендодавці вимагають від арендарів платити повну ставку незалежно від того, чи працює фірма, чи пішла на карантин - тобто у арендодавців просто збільшаться доходи. Ідіоти.
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не забудьте еще освободить бандитов ахметова и каламойского.
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Олигархи МАРОДЕРСТВУЮТ пользуясь паникой власти и народа.
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Украинских аграриев освободили на два месяца от уплаты налога на землю - а освободить от уплаты квартплаты на два месяца для простых людей слабо?
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И производителей туалетной бумаги не забудьте.
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Ще продавців медичних масок можна звільнити від уплати податку на прибуток...
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