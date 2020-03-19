 У родички нардепа Шахова діагностували коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.
"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).
Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.
У коментарі "Українській правді" Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри.
Нардеп обіцяв двічі на добу виходити на зв'язок в прямому ефірі Facebook.
За його словами, зараз чекають результати аналізів щодо коронавірусу мати і дружина нардепа. Вся сім'я Шахова ізольована.
Щодо свого самопочуття нардеп сказав, що час від часу у нього піднімається температура.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.
Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.
Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.
Там оарім коронавірусу і ватовірус, і зеленовірус...
и наглядная агитация - как надо соблюдать меры безопасности при пандемии коронавируса в мире и карантине, в частности, в Киеве...
ну и? какие будут штрафные санкции??? (желательно с конфискацией)
я уже молчу про "работающую карточку" депутата в зале...при его больном отсутствии (это отдельно надо разбираться и награждать отдельно)
(С) к/ф "Красотка"
Слава герою !
Фсе, приплыли!
А обычным гражданам болеть дома, никаких поликлиник и тестов, выживайте как хотите.
И метро закрыть, чтобы по маршруткам быстрее вирус подхватили.
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Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.
Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?
Вы совершенно точно что-то перепутали!(с)