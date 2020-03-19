 У родички нардепа Шахова діагностували коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).

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Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.

У коментарі "Українській правді" Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри.

Нардеп обіцяв двічі на добу виходити на зв'язок в прямому ефірі Facebook.

За його словами, зараз чекають результати аналізів щодо коронавірусу мати і дружина нардепа. Вся сім'я Шахова ізольована.

Щодо свого самопочуття нардеп сказав, що час від часу у нього піднімається температура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.