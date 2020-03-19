EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  7731  58
Матеріали за темою:
Все про:Шахов_Сергій (54) COVID-19 (1240) коронавірус (26)

 У родички нардепа Шахова діагностували коронавірус

Другою людиною, у якої виявили коронавірус у Київській області, стала родичка народного депутата Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус 18 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в області виявлено 5 випадків підозри на захворювання. З них 2 людей госпіталізовані у Білій Церкві, 2 – у Києво-Святошинському районі, 1 – у Броварах (не підтвердився).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усі контакти хворого Шахова і до чого тут надзвичайний стан. ВIДЕО

Лікарі закликають зберігати спокій, дотримуватися санітарно-гігієнічних правил та, у разі виникнення підозри на захворювання, терміново звертатися до сімейного лікаря.

У коментарі "Українській правді" Шахов розповів, що коронавірус підтвердили у його сестри.

Нардеп обіцяв двічі на добу виходити на зв'язок в прямому ефірі Facebook.

За його словами, зараз чекають результати аналізів щодо коронавірусу мати і дружина нардепа. Вся сім'я Шахова ізольована.

Щодо свого самопочуття нардеп сказав, що час від часу у нього піднімається температура.

У родички нардепа Шахова діагностували коронавірус 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова підтверджений коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні пропонує підготувати закон про передачу повноважень між органами влади.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182713
 
   
 Топ коментарі
 
а жена про родственницу знает?
 показати весь коментар
 
Зачиняйте раду на карантин !
Там оарім коронавірусу і ватовірус, і зеленовірус...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
цікаво а вони обіймались, цемкались??))
 показати весь коментар
 
 
а если жена узнает, то может пострашнее коронавируса для родственницы стать
 показати весь коментар
 
 
Сейчас еще выяснится,что эта родственница с другими депутатами успела посотрудничать,там такое практикуется,одна обслуживает нескольких.
 показати весь коментар
 
 
Зачиняйте раду на карантин !
Там оарім коронавірусу і ватовірус, і зеленовірус...
 показати весь коментар
 
 
Здається ті з них, хто мали впіймати вірус, вже його отримали.
 показати весь коментар
 
Шахов это ватная мразь! Пусть отправляеться к Кобзону и захватить с собой Бубочку!
 показати весь коментар
 
 
Да, это враг Украины. Рыг. Подонок. Почему-то ни капельки не жалко.
 показати весь коментар
 
 
Він же казав що КВ взагалі не існує і тут на тобі.
 показати весь коментар
 
 
"непра...! я не ві...!" - алігатор зітхнув, і ситий в зеленую воду пірнув (с)
 показати весь коментар
 
шахтёры , за которых это существо так "переживает" в печальке?!
 показати весь коментар
 
 
Эта не та что ему секси переписку и фото в телефон на заседание Рады посылала... Куршавель место особо" заразное" во всех отношениях.
 показати весь коментар
 
 
_Корона существует, это правда, даже если вы по глупости сомневаетесь. Она заразна и убивает. Осознайте это, не балуйтесь. Не играйте в русскую рулетку, черт бы вас побрал! Будьте здоровы.
 показати весь коментар
 
25 декабря 2018 года включён в санкционный список россии
 показати весь коментар
 
и шах и мат... и карма !!!
и наглядная агитация - как надо соблюдать меры безопасности при пандемии коронавируса в мире и карантине, в частности, в Киеве...
ну и? какие будут штрафные санкции??? (желательно с конфискацией)
я уже молчу про "работающую карточку" депутата в зале...при его больном отсутствии (это отдельно надо разбираться и награждать отдельно)
 показати весь коментар
 
 
Почему бдительные жители не забросали Шахова камнями, как эвакуированных из Китая?
 показати весь коментар
 
 
це точно, щось про сусідів шаха мовчок... каменюками не закидали чи то труханули близько підходити... зараза вона така...
 показати весь коментар
 
"- Наверное, вы родственница нашего особого гостя? Наверное, вы его… -…Племянница!"

(С) к/ф "Красотка"
 показати весь коментар
 
 
Родствєніцу часом не Ерікою звати?
У родственницы нардепа Шахова диагностировали коронавирус - Цензор.НЕТ 8122
 показати весь коментар
 
 
Шахов!.. помни, твоя цель ОПЗЖ, и мы тебе поставим памятник при жизни!
 показати весь коментар
 
 
При смерти. И эпитафию: он не любил синематограф.
 показати весь коментар
 
 
Шахова до кримінальної відповідальності за свідоме поширення коронавірусної пандемії на території України. А краще відразу постановити до стінки і шльопнути гада, аби знав
 показати весь коментар
 
 
Не згоден. За поширення коронавірусу серед депутатів СН+ ОПЗЖ можна ще й нагородити.
 показати весь коментар
 
 
Вот такие дебилы в депутатах, во время эпидемии, поехало оно во хфранцию...
 показати весь коментар
 
 
а хто ще їзлив з них, баканов чи то ще хтось..
 показати весь коментар
 
 
****, мексиканский сериал, не иначе. Индийское кино со слонами. Сплошное шоу с говноактерами.

А обычным гражданам болеть дома, никаких поликлиник и тестов, выживайте как хотите.
И метро закрыть, чтобы по маршруткам быстрее вирус подхватили.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, что за молодых проголосовали, а то могло бы быть, что остались без кермачей. Народ сделал правильный выбор.
 показати весь коментар
 
 
Ненавистный охлосу олигарх закупил на собственные деньги медицинские маски и миллион тестов на коронавирус, привез в Украину - и сделал это, чтобы спасать людей.
Любимая бородатая бабушка ЗЕлектората, покровитель, серый кардинал и повелитель нынешней власти массовиков-затейников, которая уже успела распродать весь запас медицинских масок в Китай, в несколько раз взвинтил цены на билеты своей авиакомпании, когда сотни тысяч украинцев пытались вернуться домой из эпицентра эпидемии - и сделал это, чтобы нажиться на чужой беде.
Ау, 73 квартала... пардон, 73 процента! Вы утверждаете, что голосовали против какого-то "барыги"?
Вы совершенно точно что-то перепутали!(с)
 показати весь коментар
 
Если никто в раде от него не заразится, предлагаю набить лицо Шухричу
 показати весь коментар
 
 
В Раде все имеют шанс заболеть коронавирусом, кроме Ярёменко (у него триппер) и Кивы (мозоли на правой руке). У родички нардепа Шахова діагностували коронавірус - Цензор.НЕТ 7139
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору