 Водій маршрутки на Волині перевозив 19 пасажирів одночасно, на нього складено адмінпротокол, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Волинської області.

"Правопорушення виявили в Нововолинську. Співробітники групи реагування патрульної поліції склали на 62-річного водія маршрутного таксі, в салоні якого було 19 пасажирів, адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова про порушення правил карантину людей", - йдеться в повідомленні.

Водієві загрожує штраф на суму від 17 до 34 тис. грн.

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16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.