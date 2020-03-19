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Все про:Волинь (389) карантин (386) Нацполіція (9187) водії (306) штраф (344)

 Водій маршрутки на Волині перевозив 19 пасажирів одночасно, на нього складено адмінпротокол, - Нацполіція

На водія маршрутки на Волині склали адміністративний протокол за те, що він перевозив 19 пасажирів одночасно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Волинської області.

"Правопорушення виявили в Нововолинську. Співробітники групи реагування патрульної поліції склали на 62-річного водія маршрутного таксі, в салоні якого було 19 пасажирів, адміністративний протокол за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова про порушення правил карантину людей", - йдеться в повідомленні.

Водієві загрожує штраф на суму від 17 до 34 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульні перевіряють, як водії поступаються дорогою швидкій та рятувальникам, - МВС

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з полудня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182712
 
 
 Топ коментарі
 
а протокол склали на оборотній стороні портрету Зеленського
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зебіли тупі, на ком заробити захотіли?? от тупе стадо віслюків...
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а протокол склали на оборотній стороні портрету Зеленського
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А что с людьми котрые теперь не доберутся до места с такими указами и по всей стране.
Владе по хрен. Смотрим что в Беларуси
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а что 10 не смогут друг друга заразить? и на остановке 1000 чел тоже в безопасности?
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зебіли тупі, на ком заробити захотіли?? от тупе стадо віслюків...
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А какую альтернативу предлагают эти идиоты? Не ходить на работу? Через два дня страна будет в колапсе.
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Пам'ятає хто небудь: "Дьорнул колечко і бросіл в окно. Дєдушка страрий,єму всьоравно.")
Доштрафуються дегенерати.
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Он один такой на всю Украину , а у остальных хватило ума откупиться
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кстати, это значит что маршрутчикам экономически выгодно возить людей минимум от 10 человек на рейс при текущих ценах на проезд ... иначе - какого х... они бы ездили? бабло то им никто не вернет.
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Нема кращого місця для зарази як ваші маршрутки.
Думаю що на вас накотиться епідемія як цунамі, на жаль.
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