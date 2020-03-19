 10-поверховий будинок на ділянці Білозір на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового, - експерт Могильний

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експерт з питань земельного законодавства Георгій Могильний, передає Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте скандал з будівництвом на ділянці Білозір поруч з Нижнім Валом? Хто не пам'ятає, нагадаю: на ділянці під індивідуальне будівництво, в зоні садибної забудови зводять без документів багатоповерхівку, а влада закриває очі на витівки куми Порошенка. Так от, усіх вітаю з першим результатом реформи-ліквідації ДАБІ від Шмигаля із Зеленським.
У день виїзного засідання Кабміну 13 березня, на якому було ухвалено рішення про ліквідацію ДАБІ, та повної зупинки архбудконтролю до створення ДІМУ, аферисти подали повідомлення про початок будівництва за класом СС1 (максимум 4 поверхи).
А сьогодні аферисти вже офіційно ввели в експлуатацію свою 10-поверхівку знову під виглядом 4-поверхівки класу СС1. І НІХТО не має права це перевірити і скасувати документи на будівництво, до того ж уже сьогодні в держреєстр прав можуть бути внесені права власності на окремі квартири, оскільки Слуга Народу героїчно зробив автоматичне присвоєння поштової адреси, позбавивши місцеву владу останнього можливого механізму боротьби з подібними об'єктами", - розповів він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екснардеп Білозір зводить незаконну висотку на Подолі в Києві.
В день выездного заседания Кабмина 13 марта, на котором было принято решение о ликвидации ДАБИ и полной остановке архстройконтроля до создания ДИМУ, аферисты подали уведомление о начале строительства по классу СС1 (не больше 4 этажей).
А сегодня аферисты уже официально ввели в эксплуатацию свою 10-тиэтажку снова под видом 4-хэтажки классом СС1. И НИКТО не имеет права это проверить и отменить документы на строительство, причем уже сегодня в госреестр прав могут быть внесены права собственности на отдельные квартиры т.к. Слуга Народа героически сделал автоматическое присвоение почтового адреса, лишив местные власти последнего возможного механизма борьбы с подобными объектами