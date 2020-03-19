 10-поверховий будинок на ділянці Білозір на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового, - експерт Могильний

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експерт з питань земельного законодавства Георгій Могильний, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте скандал з будівництвом на ділянці Білозір поруч з Нижнім Валом? Хто не пам'ятає, нагадаю: на ділянці під індивідуальне будівництво, в зоні садибної забудови зводять без документів багатоповерхівку, а влада закриває очі на витівки куми Порошенка. Так от, усіх вітаю з першим результатом реформи-ліквідації ДАБІ від Шмигаля із Зеленським.

У день виїзного засідання Кабміну 13 березня, на якому було ухвалено рішення про ліквідацію ДАБІ, та повної зупинки архбудконтролю до створення ДІМУ, аферисти подали повідомлення про початок будівництва за класом СС1 (максимум 4 поверхи).

А сьогодні аферисти вже офіційно ввели в експлуатацію свою 10-поверхівку знову під виглядом 4-поверхівки класу СС1. І НІХТО не має права це перевірити і скасувати документи на будівництво, до того ж уже сьогодні в держреєстр прав можуть бути внесені права власності на окремі квартири, оскільки Слуга Народу героїчно зробив автоматичне присвоєння поштової адреси, позбавивши місцеву владу останнього можливого механізму боротьби з подібними об'єктами", - розповів він.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екснардеп Білозір зводить незаконну висотку на Подолі в Києві.