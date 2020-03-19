EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Київські новини
  7539  20
Все про:Білозір (13) Київ (7471) будівництво (476) Держархбудінспекція (48)

 10-поверховий будинок на ділянці Білозір на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового, - експерт Могильний

Скандальний 10-поверховий будинок на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експерт з питань земельного законодавства Георгій Могильний, передає Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте скандал з будівництвом на ділянці Білозір поруч з Нижнім Валом? Хто не пам'ятає, нагадаю: на ділянці під індивідуальне будівництво, в зоні садибної забудови зводять без документів багатоповерхівку, а влада закриває очі на витівки куми Порошенка. Так от, усіх вітаю з першим результатом реформи-ліквідації ДАБІ від Шмигаля із Зеленським.

У день виїзного засідання Кабміну 13 березня, на якому було ухвалено рішення про ліквідацію ДАБІ, та повної зупинки архбудконтролю до створення ДІМУ, аферисти подали повідомлення про початок будівництва за класом СС1 (максимум 4 поверхи).

А сьогодні аферисти вже офіційно ввели в експлуатацію свою 10-поверхівку знову під виглядом 4-поверхівки класу СС1. І НІХТО не має права це перевірити і скасувати документи на будівництво, до того ж уже сьогодні в держреєстр прав можуть бути внесені права власності на окремі квартири, оскільки Слуга Народу героїчно зробив автоматичне присвоєння поштової адреси, позбавивши місцеву владу останнього можливого механізму боротьби з подібними об'єктами", - розповів він.

Також дивіться: Нардеп Білозір споруджує незаконну висотку на Подолі, - "Наші гроші". ФОТОрепортаж

10-поверховий будинок на ділянці Білозір на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового, - експерт Могильний 01
10-поверховий будинок на ділянці Білозір на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового, - експерт Могильний 02
10-поверховий будинок на ділянці Білозір на Подолі в Києві офіційно ввели в експлуатацію під виглядом 4-поверхового, - експерт Могильний 03

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що екснардеп Білозір зводить незаконну висотку на Подолі в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182710
 
 
 Топ коментарі
 
Копперфильд прочёл и заплакал.
 показати весь коментар
 
Типа с этими надсмотрщиками-взяточника они не смогли бы это построить и сдать,только дороже бы вышло и всё.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
главное что дом красивій, теплій, вокруг все заасфальтировано
 показати весь коментар
 
 
Типа с этими надсмотрщиками-взяточника они не смогли бы это построить и сдать,только дороже бы вышло и всё.
 показати весь коментар
 
 
Единственный факт-10этажка,остальное -словоблудие.
 показати весь коментар
 
 
поздравляю с первым результатом реформы-ликвидации ДАБИ от Шмыгаля с Зеленским.
В день выездного заседания Кабмина 13 марта, на котором было принято решение о ликвидации ДАБИ и полной остановке архстройконтроля до создания ДИМУ, аферисты подали уведомление о начале строительства по классу СС1 (не больше 4 этажей).
А сегодня аферисты уже официально ввели в эксплуатацию свою 10-тиэтажку снова под видом 4-хэтажки классом СС1. И НИКТО не имеет права это проверить и отменить документы на строительство, причем уже сегодня в госреестр прав могут быть внесены права собственности на отдельные квартиры т.к. Слуга Народа героически сделал автоматическое присвоение почтового адреса, лишив местные власти последнего возможного механизма борьбы с подобными объектами
 показати весь коментар
 
 
Ну теперь напишите, когда у кумы сывочелого началось строительство и где все эти годы было гаси?
 показати весь коментар
 
Будова і здача в експлуатацію це трощки дох*я різні речі...нє?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А так "переживает" за Украину с подельниками лживыми "патриотами" Ющенко и Порошенко. сейчас будет стонать и выть о политическом преследовании.
 показати весь коментар
 
 
Фото с какого вала? может с 9-го? на Нижнем валу знаю дом-монстр. который никак н снесут... а это какой то фейк, или зеленая зависть.., а не статья.
 показати весь коментар
 
 
нужно быть идиотом, чтобы купить в этом доме квартиру - напротив скоро забабахают высотку да и сам дом билозирши стоит на оползне
 показати весь коментар
 
У нас би дуже легко було б знайти корупціонера.
 показати весь коментар
 
В нас не важче,просто їх ніхто не шукає)) Та і взагалі,де то було бачено щоб корупціонер корупціонера щимив?
 показати весь коментар
 
Кажете ви боритеся проти "руSSкого мира"? Не там ви з ним боретеся.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору