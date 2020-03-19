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Все про:дороги (876) будівництво (476) Голик (92)

 "Велике Будівництво" присутнє в усіх популярних соцмережах, - координатор проєкту Голик

Національна програма розвитку інфраструктури України "Велике Будівництво" активно присутня в популярних соціальних мережах. Зокрема, свої сторінки та канали у "Великого Будівництва" є у Facebook, Telegram, Instagram та YouTube.

Про це повідомляє координатор проєкту Юрій Голик.

"Національний проект "Велике Будівництво". Можна і треба стежити в соціальних мережах за ходом того, як будується, ремонтується і реконструюється інфраструктура України", - пише Голик і публікує посилання на відповідні канали і сторінки "Великого Будівництва":

Facebook:

https://www.facebook.com/velyke.bud/

Telegram:

https://t.me/joinchat/AAAAAEvZjW0zrPiZ5ySizg

Instagram:

https://www.instagram.com/velyke.bud/

YouTube:

https://www.youtube.com/c.../UCP7-B-r2Kq9yai59MAZodeA/featured

Велике Будівництво присутнє в усіх популярних соцмережах, - координатор проєкту Голик 01

Національна програма "Велике Будівництво" є ініціативою Президента Володимира Зеленського і полягає у будівництві та капітальному ремонті щонайменше 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 спортивних споруд і понад 200 пунктів надання екстреної медичної допомоги. Також програмою "Велике Будівництво" передбачені будівництво і ремонт впродовж 2020 року 4 000 км доріг міжнародного та національного значення і 2 500 км доріг обласного та сільського значення.

Усі об'єкти "Великого Будівництва" нанесені на онлайн-карту, на якій представлені всі школи, садочки, лікарні, стадіони і дороги в усіх регіонах України. Кожен об'єкт забезпечений докладною супровідною інформацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182709
 
 
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Такий же дебілізм,наразі,як і його ініціатор! Замісь зосередити ресурси на підтримку економіки,підприємств та громадян що лишились без засобів для існування ,як це роблять у нормальних країнах,українські "пацани" й "нелохи" "прокачують понти" й сцють в очі українцям "карантинними заходами" котрі лише збільшують ризики!
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При барыгах в 2018 отремонтировали или построили 3800 км, при "Большой стройке" в 2019 - 2400 км + диджитализация от молодых технократов.
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Не переймайтесь -цей дєятєль намалював карту з фішечками і зареєстрував аккаунти в соцмережах -оце і все будівництво. Цим діджіталізаторам дай молоток з цвяхами собачу будку склепати - так вони поубиваються.)))
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От босота, в них грошей на маски немає, а вони будівництво піарять... за які кошти, банда зеленського це зробе, та скільки там люди будівельники заробляти будуть??... мабуть копійки на їжу, як раніше у Китаї було чи то на расії клятій!!
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