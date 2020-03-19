 Влада США готується до пандемії коронавірусу, яка може тривати 1,5 року і довше

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті, отриманому CNN.

У звіті не йдеться конкретно про те, що влада вважає, що пандемія триватиме 1,5 року: документ вказує на те, що запропоновані плани дій на випадок непередбачених обставин передбачають більш тривалі терміни для забезпечення готовності.

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"Може виникнути нестача продуктів, що позначиться на охороні здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої ​​інфраструктури. Це включає в себе потенційно критичний брак діагностичних засобів, предметів медичного призначення (в тому числі ЗІЗ і фармацевтичних препаратів) і персоналу в деяких місцях", - йдеться в звіті про один з можливих сценаріїв.

На цей момент майже 9000 американців заразилися коронавірусом. Не менш 149 померли від цієї хвороби.