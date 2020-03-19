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Все про:вірус (450) пандемія (14) США (6360) COVID-19 (1240)

 Влада США готується до пандемії коронавірусу, яка може тривати 1,5 року і довше

Майже через два місяці після першого випадку захворювання коронавірусом у США федеральний уряд зараз готується до пандемії, яка може тривати 1,5 року або довше і "включати в себе численні хвилі захворювання".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті, отриманому CNN.

У звіті не йдеться конкретно про те, що влада вважає, що пандемія триватиме 1,5 року: документ вказує на те, що запропоновані плани дій на випадок непередбачених обставин передбачають більш тривалі терміни для забезпечення готовності.

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"Може виникнути нестача продуктів, що позначиться на охороні здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої ​​інфраструктури. Це включає в себе потенційно критичний брак діагностичних засобів, предметів медичного призначення (в тому числі ЗІЗ і фармацевтичних препаратів) і персоналу в деяких місцях", - йдеться в звіті про один з можливих сценаріїв.

На цей момент майже 9000 американців заразилися коронавірусом. Не менш 149 померли від цієї хвороби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182708
 
   
 Топ коментарі
 
А москали уверены, что попадут в рай!
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Ниче не ясно. Китайци уже победили за 2мес, а в США будет 1.5года?
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которая может продлиться 1,5 года или дольше и "включать в себя многочисленные волны заболевания

Кто сказал, что осенью в Китае не начнется вторая волна?
Американцы ж просчитывают самый наихудший вариант развития событий, а не дрочат на "волну инвестиций".
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А москали уверены, что попадут в рай!
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Ниче не ясно. Китайци уже победили за 2мес, а в США будет 1.5года?
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которая может продлиться 1,5 года или дольше и "включать в себя многочисленные волны заболевания

Кто сказал, что осенью в Китае не начнется вторая волна?
Американцы ж просчитывают самый наихудший вариант развития событий, а не дрочат на "волну инвестиций".
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Зашибісь пронози. Якщо в нас 1,5 року люди не будуть працювати то просто з голоду повимирають.
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Это пессиместические прогнозы, если не будет вакцины и лекарств. Взять туже испанка, она ушла через два года, вирус переходя от человека к человеку мутирует и ослабевает, от испанки вакцины не было. Не расстраивайтесь себя на дурное.
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"Когда закроются все салоны красоты... тогда мы увидим что-то пострашнее короновируса."
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Если полтора года будет вирус у нас, нам больше земля не нужна в таком количестве. Шутки шутками, а никто не знает, шо будет. Хорошего точно.
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На 1.5 года с юмором....
Большая просьба ко всем православным патриотам: чиновникам, росгвардейцам, депутатам, казакам, сенаторам, единоросам - идите в храмы, целуйте иконы и мощи, молитесь за нас грешных…
Внимание! Сегодня с 01:00 до 05:00 со спутника лазером будут замерять температуру у населения. Просьба по возможности прижаться лбом к окну, по направлению к звёздам.
Огромное спасибо нашему правительству. Если бы не моя нищенская зарплата, я бы мог, не дай Бог, оказаться в Италии, Испании, ну или в Китае.
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_Без вакцины нам ******! Мир, каким мы его знаем, прекратит своё существование. Это просто факт.
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