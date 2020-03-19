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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Київ (7471) Кличко (968) медицина (898) обладнання (37) COVID-19 (1240)

 У Києві є близько 200 апаратів для штучної вентиляції легень, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці на цей момент близько 200 апаратів для штучної вентиляції легенів. Ще кілька десятків таких апаратів очікують наступного тижня.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Апаратів штучної вентиляції легенів в Києві 200. З них 133 в інфекційних відділеннях, в базових лікарнях. Ми замовили ще додаткові апарати штучної вентиляції легенів і розраховуємо ще частину апаратів, кілька десятків, отримати наступного тижня", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. очікують наступного тижня.

Також читайте: Кличко відкидає відкриття київського метро до кінця карантину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182703
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы зебилы ещё и Кличка убрали то было бы в Киеве ещё в 100 раз хуже
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Це радує. Як мінімум пів Верховної ради виздихає... Шкода, що іншій половині ці апарати життя врятують.
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Сподіваюсь що всі сміливці хто зараз розштовхує черги щоб забитись до автобуса з такими ж 50 розуміють - апаратів ІВЛ для них не вистачить.
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и километровые очереди для заражения
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Если бы зебилы ещё и Кличка убрали то было бы в Киеве ещё в 100 раз хуже
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Це радує. Як мінімум пів Верховної ради виздихає... Шкода, що іншій половині ці апарати життя врятують.
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Что бы не было паники
так надо работать как Кличко.
А не ослиные указы зе закрыть метро , открыть метро, Кернеса на вилы посажу за метро,
а надо решить вопрос по вагонам было до того как , без срача на ТВ.
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кроме того, нужны собственно не аппараты вентиляции, а
аппараты заменяющие лёгкие, так как легкие перестают работать в какой то момент
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Ви знаєте, мене вже майже рік турбує відчуття, що це нас не врятує. Нам потрібно десятки мільйонів апаратів, що мізки заміщують, а не легені.
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Сколько из них зарезервировано для писюанста и выдающегася членограя?
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Біля двісті. 🤔 Що це він мав на увазі? Наполовину порожній, чи наполовину повний стакан?
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Сподіваюсь що всі сміливці хто зараз ********** черги щоб забитись до автобуса з такими ж 50 розуміють - апаратів ІВЛ для них не вистачить.
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Голова ОДА на Франківщині заявив про 180 на область, область в три рази менше за Київ по населенню, ще й воно рідше проживає, мало для Києва.
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Ага , на 6 миллионов населения 200 аппаратов. А про другие города и другие 38млн человек можно не упоминать. 200 аппаратов в Киеве, а самолеты с потенциально больными отправляются в Харкьов.
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3500 на всю країну. Як тут не згатати Кушнарьова. Навіть два взвода донорів не допомогли.
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Цього явно не вистачить на депутатів, суддів та прокурорів включаючи їх сім'ї. Кожен "вельмишановний" має сам потурбуватися про своє майбутнє дихання.
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