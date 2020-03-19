 У Києві є близько 200 апаратів для штучної вентиляції легень, - Кличко

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Апаратів штучної вентиляції легенів в Києві 200. З них 133 в інфекційних відділеннях, в базових лікарнях. Ми замовили ще додаткові апарати штучної вентиляції легенів і розраховуємо ще частину апаратів, кілька десятків, отримати наступного тижня", - сказав Кличко.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. очікують наступного тижня.

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