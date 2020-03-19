 У Києві є близько 200 апаратів для штучної вентиляції легень, - Кличко

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Апаратів штучної вентиляції легенів в Києві 200. З них 133 в інфекційних відділеннях, в базових лікарнях. Ми замовили ще додаткові апарати штучної вентиляції легенів і розраховуємо ще частину апаратів, кілька десятків, отримати наступного тижня", - сказав Кличко.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столицю надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. очікують наступного тижня.
так надо работать как Кличко.
А не ослиные указы зе закрыть метро , открыть метро, Кернеса на вилы посажу за метро,
а надо решить вопрос по вагонам было до того как , без срача на ТВ.
аппараты заменяющие лёгкие, так как легкие перестают работать в какой то момент