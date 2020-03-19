 За минулу добу в Києві немає випадків зараження коронавірусом, - Кличко

Про це Кличко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці за минулу добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом", - розповів він.

Він нагадав, що загалом у Києві 2 підтверджені випадки коронавірусу. Стан хворих стабільний.

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