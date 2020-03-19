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 Суспільство
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Все про:карантин (386) Київ (7471) Кличко (968) COVID-19 (1240)

 За минулу добу в Києві немає випадків зараження коронавірусом, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці за минулу добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Про це Кличко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці за минулу добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом", - розповів він.

Він нагадав, що загалом у Києві 2 підтверджені випадки коронавірусу. Стан хворих стабільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин у Києві: Кличко прогнозує, що за місяць бюджет столиці втратить понад мільярд гривень

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182694
 
 
 Топ коментарі
 
Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб, уточнили врачи. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице.
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А тесты на вирус есть? Или люди боятся в инфекционные отделения попасть.
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Причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб, уточнили врачи. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по столице.
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А тесты на вирус есть? Или люди боятся в инфекционные отделения попасть.
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"За минувшие сутки в Киеве нет случаев заражения коронавирусом, - Кличко" - Это пример так называемого вранья. Читать следует "не выявлены".
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клічко сказав "нє виявлєно". А от дєвочка, шо пише заголовки до новин, не достойна полоти бураки в бригаді
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это он сам придумал, приснилось, или зеленский подсказал, чтобы на его фоне выглядеть умнее ?
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нет и не зарегистрировано - это две большие разницы
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хто пише заголовки до новин - пошліть його на ферму бикам хвости крутити!
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бо "нема" і "нє обнаружено" - це дуже разні катєгорії
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Слава Богу! Берегите себя , дорогие киевляне! Не шастайте без необходимости, не дайте кацапстану ни одного повода для радости .
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Я не киевлянин, но огромное спасибо.
Вам тоже - здоровья.
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ВЄРНІТЄ ЖУРНАЛІСТА, ШО КАДА-ТО ПІСАЛ ДОТЕПНІ ЗАГОЛОВКИ!!!
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В мене тоді питання: які методи для виявлення та фіксації? Як це "зафіксувати"?
Вибачте, але суть заявленого для мене не з'ясована.)
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