 За минулу добу в Києві немає випадків зараження коронавірусом, - Кличко

Про це Кличко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У столиці за минулу добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом", - розповів він.
Він нагадав, що загалом у Києві 2 підтверджені випадки коронавірусу. Стан хворих стабільний.
Про це Кличко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"У столиці за минулу добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом", - розповів він.
Він нагадав, що загалом у Києві 2 підтверджені випадки коронавірусу. Стан хворих стабільний.
Вам тоже - здоровья.
Вибачте, але суть заявленого для мене не з'ясована.)