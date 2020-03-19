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 Економіка, Суспільство
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Все про:карантин (386) перевезення (210)

 Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт

Великі українські та міжнародні компанії не зможуть підвозити до виробництва своїх співробітників - через постанову КМУ №215.

У зв'язку з постановою Кабінету міністрів України №215 про заборону на час карантину через коронавірус регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями), великі компанії не зможуть підвозити до виробництва власних співробітників, що може призвести до зупинення виробництва. Про це в коментарях журналістам заявив експерт з транспортних перевезень, директор компанії "Радичі Транс" Іван Хоміч, передає РБК Україна.

"Ухвалюючи постанову, уряд не врахував, що значна кількість підприємств і виробництв розташована у приміській зоні великих міст. Відстань між містом і такими підприємствами часто складає від 5 до 40 км. Підприємства вже давно організували транспортування своїх виробників. Але зараз уряд, імовірно, випадково, визнав таке транспортування нелегальним", - пояснює Іван Хоміч

Наприклад, у Київській області, за словами експерта, поза межами столиці й великих населених пунктів знаходяться виробництва таких компаній як "Кока-Кола Беверіджиз Україна" (біля м. Бровари), Mondelez International (виробництво чіпсів "Люкс", с. Старі Петрівці), Carlsberg Ukraine (Київський пивоварний завод) та Imperial Tobacco (обидва - біля с. Пірогово). Аналогічно, чимало великих підприємств є за межами обласних центрів України - зокрема, біля Харкова, Дніпра, Львова, Полтави.

"Як правило, великі підприємства, у т.ч. з іноземними інвестиціями, піклуються про транспортування своїх співробітників, організовуючи від 2 до 8 автобусних перевезень щодня. І чимало співробітників, які не мають власного автотранспорту, користуються т.зв. "розвозками". В умовах дії заборони на нерегулярні пасажирські перевезення, доставлення працівників на виробництво є фактично неможливим, що означатиме зупинення виробництв", - прогнозує експерт.

Своєю чергою, аби не допустити такого негативного сценарію експерт радить терміново внести зміни до згаданої урядової постанови й надати можливість доставки працівників підприємств за допомогою нерегулярних перевезень пасажирів.

Як раніше писало РБК-Україна, у Києві для працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою, міська влада планує організувати розвезення до місць роботи на період карантину через коронавірус.

Раніше мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці до завершення карантину.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Повідомлялося, що до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182693
 
 
 Топ коментарі
 
А ничего, что "эксперт" - лицо заинтересованное (директор компании "Радичи Транс" Иван Хомич)?
Источник:https://censor.net.ua/n3182693
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Скільки передохне з нирковою недостатністю, які зараз не можуть доїхати на гемодіаліз? Раз пропустив і в ящик. Зебіли кончені.
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И что он производит (кроме выхлопа)?
Нет, понять его можно и нужно - бизнес стоит. Но все остальное в его высказываниях - это забота пасечника о пчелах. Не более того.
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"Вероятно случайно" - неее, не случайно, хоть это и невероятно
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А ничего, что "эксперт" - лицо заинтересованное (директор компании "Радичи Транс" Иван Хомич)?
Источник:https://censor.net.ua/n3182693
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Что бы ты сделал на его месте? Закрыл производство?
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И что он производит (кроме выхлопа)?
Нет, понять его можно и нужно - бизнес стоит. Но все остальное в его высказываниях - это забота пасечника о пчелах. Не более того.
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Саме ТАК Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 3440 Саме ТАК діють під час карантину у ВСІХ країнах. Чи італійці з іспанцями, які сидіть по домівках - безробітні??? Я просто ох***ю від нашого мудрого народу Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 9121
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Правильно. Звозьте смердів у цеха! Хай половина передохне - хазяї не мають втрачати прибутки Запрет пригородных пассажирских перевозок приведет к остановке предприятий, - эксперт - Цензор.НЕТ 4396
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Скільки передохне з нирковою недостатністю, які зараз не можуть доїхати на гемодіаліз? Раз пропустив і в ящик. Зебіли кончені.
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Там ще й лікарі в центр діалізу добратися не можуть - вчора їм на таксі скидалися хворі!
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"Киянин", ти коли мені скажеш, чим станція Лісова (чи Дарниця) відрізняється від Дорогожичів?))))
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Ми вже встановили, що ти розумово відсталий. Тому продовжувати спілкування з олігофреном не буду)
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Ми вже встановили, що ти не киянин...

А у мене, "олігофрена", якщо що, червоний диплом кращого столичного вузу. Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 6616 Того, що червоненький - хоч його ти на карті знайдеш?)
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За скільки купив диплом, псевдовипускник "шевченківець"?
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ЇЇ ніхто не пропонував перейменовувати у "Бабин Яр"!
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На гемодіаліз на метро... Угумс. І більше інших видів транспорту не існує... Приватне авто? Ні, не чув Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт - Цензор.НЕТ 5409
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Багатший доїде. Частина ні. Особливо з сел. В Україні до 10 тис. на діалізі, до ста тис. на хімії.
Їхня смерть (про яку не напишуть газети) зебіли на ваших руках.
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Большинство обывателей считает,что налиичие пива и чипсов в ларьке - как солнце и воздух - всегда были и всегда будут...
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Нада закупать ЕШАКОВ для осуществления перевозок населения городов!
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