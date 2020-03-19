 Заборона приміських пасажирських перевезень призведе до зупинки підприємств, - експерт

У зв'язку з постановою Кабінету міністрів України №215 про заборону на час карантину через коронавірус регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями), великі компанії не зможуть підвозити до виробництва власних співробітників, що може призвести до зупинення виробництва. Про це в коментарях журналістам заявив експерт з транспортних перевезень, директор компанії "Радичі Транс" Іван Хоміч, передає РБК Україна.

"Ухвалюючи постанову, уряд не врахував, що значна кількість підприємств і виробництв розташована у приміській зоні великих міст. Відстань між містом і такими підприємствами часто складає від 5 до 40 км. Підприємства вже давно організували транспортування своїх виробників. Але зараз уряд, імовірно, випадково, визнав таке транспортування нелегальним", - пояснює Іван Хоміч

Наприклад, у Київській області, за словами експерта, поза межами столиці й великих населених пунктів знаходяться виробництва таких компаній як "Кока-Кола Беверіджиз Україна" (біля м. Бровари), Mondelez International (виробництво чіпсів "Люкс", с. Старі Петрівці), Carlsberg Ukraine (Київський пивоварний завод) та Imperial Tobacco (обидва - біля с. Пірогово). Аналогічно, чимало великих підприємств є за межами обласних центрів України - зокрема, біля Харкова, Дніпра, Львова, Полтави.

"Як правило, великі підприємства, у т.ч. з іноземними інвестиціями, піклуються про транспортування своїх співробітників, організовуючи від 2 до 8 автобусних перевезень щодня. І чимало співробітників, які не мають власного автотранспорту, користуються т.зв. "розвозками". В умовах дії заборони на нерегулярні пасажирські перевезення, доставлення працівників на виробництво є фактично неможливим, що означатиме зупинення виробництв", - прогнозує експерт.

Своєю чергою, аби не допустити такого негативного сценарію експерт радить терміново внести зміни до згаданої урядової постанови й надати можливість доставки працівників підприємств за допомогою нерегулярних перевезень пасажирів.

Як раніше писало РБК-Україна, у Києві для працівників, робота яких сьогодні є особливо важливою, міська влада планує організувати розвезення до місць роботи на період карантину через коронавірус.

Раніше мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про плани частково відновити роботу метро у столиці до завершення карантину.

Метро в Києві закрили з 23:00 17 березня. При цьому наземний міський транспорт продовжив працювати, але введені обмеження на число пасажирів - не більш 10. Повідомлялося, що до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без масок.