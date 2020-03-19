 Прем'єр-міністр Шмигаль збирає корупційну данину з лісників, сума необхідного "заносу" - $2 млн, - "слуга народу" Дубінський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Тим часом, прем'єр-міністр Шмигаль оперативно намагається зібрати з ввіреної йому економіки крупиці корупційної данини. Лісники Закарпаття, Іванофранківщини і Львівщини атаковані кількома депутатами групи "Довіра", які діють у зв'язці з місцевою "авторитетної" групою АСП. Мета атаки - отримати з лісників, які 4 місяці нікому нічого не заносили по 1.5-2 долара з куба деревини, яка була зрубана/розпиляна/продана", - йдеться в повідомленні.
За словами Дубінського, загальна сума необхідного "заносу" становить 2 млн доларів.
"Якщо компетентні служби зацікавляться прізвищами тих, хто домовляється з Шмигалем про розподіл цих коштів - у журналі відвідувань кабінету прем'єр-міністра депутатами "Довіри" є всі шукані прізвища", - підсумував нардеп.
Раніше Дубінський назвав Шмигаля "колишнім ахметовським працівником" і заявив, що прем'єр "протягує через Кабмін схему, ще крутіші "Роттердам +".
только проголосовали свой на все 200 и тут облом..
Вам не дает воровать..
Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.
И это - только начало кризиса, в который ЗеКо загнали страну в турборежиме за пол года.
Конечно, они сейчас все будут валить на папередников, вирус и эпидемию, падающую нефть и растущий доллар.
Но народу, всё это - до фени.
Они избрали Бубочку, чтобы он решал проблемы, а не объяснял, откуда они берутся.
Начали прозревать.
А король-то - голый, а президент-то - глупый.
Так что теперь - турборежим вниз для рейтинга Зеленского.
И если он не уйдет сам, то произойдет обнуление его президентского срока по-украински.
В такой ситуации, даже невозможно представить, во что это может вылиться.
И зря Вова надеется на соратников или Авакова.
Для Слуг - он просто паровоз, на котором они въехали в парламент. Если он сломался, то будут искать новый, а старый на свалку. Никакой общей идеологии или даже интересов, у них нет. Кроме удержатся у корыта.
А Авакову, Зеленский вообще пох. Он сдаст любого, если увидит что тот проигрывает, особенно если ему пообещают сохранить кресло в новом правительстве.
Про армию и говорить нечего.
Там, после разведения и маневров Ермака, рейтинг Зели - даже ниже общеукраинского.
Все помнят притчу про три конверта.
Так вот тут, уже поздно даже третий вскрывать.
Надо становится на лыжи.
Oleg Helgiv
Але не пусті балачки, а реальні досягнення!
Бо обдеруть країну як липку, під шумок...
Началась драка за последние резервы.
Пауки начали жрать друг друга.
Как же приятно наблюдать то.
Свинарчуковские порохоботы это не спам,это факт.
Наверняка сам не понимаешь смысла.
вы вот за своего только проголосовали
СВОЙ на все 200% и без самоката
щось пішло не так, як домовлялися?
Вы сделали это вместе! Теперь у нас семибоярщина, в наихудшем виде.
.е и сотни квадратов недвижимости в Киеве, все это за зарплату премьера в 30тис.грн купил любой из премьеров.
Об этом стало известно только сейчас, хотя сам ордер датируется 15 ноября 2019 года.
Игорю Коломойскому инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце мая 2019 государственный «Приватбанк» подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцлерский суд штата Делавэр (The Delaware Court of Chancery).
По данным журналистов издания Dailybeast, ФБР по этому поводу начало расследование.
Предпринимателей подозревают в присвоении почти 623 миллионов долларов США, которые они якобы вывели со счетов «Приватбанка» через мошенническую схему под названием «Оптима».
В иске Коломойского, Боголюбова и их партнеров обвиняют в отмывании и присвоении 622800000 долларов США, принадлежавших вкладчикам «Приватбанка» в Украине.
В иске говорится, что их отмывали с помощью целого ряда фиктивных фирм и дочерней филиала «Приватбанка» на Кипре.
В конце концов, деньги выводили в США, где за них покупали недвижимость, а также металлургические заводы в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния, Кентукки и других....
, а осел зе ищет инвесторов.. ( хотя сам в группе коломоя)
Зеленский предложил Раде назначить премьером Шмыгаля.
Шмыгаль ворует под прикрытием Зеленского и с ним делится, иначе уже был бы отстранён и арестован.