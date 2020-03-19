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Все про:Дубінський (81) Денис Шмигаль (123)

 Прем'єр-міністр Шмигаль збирає корупційну данину з лісників, сума необхідного "заносу" - $2 млн, - "слуга народу" Дубінський

Нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль "оперативно намагається зібрати з ввіреної йому економіки крупиці корупційної данини".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Тим часом, прем'єр-міністр Шмигаль оперативно намагається зібрати з ввіреної йому економіки крупиці корупційної данини. Лісники Закарпаття, Іванофранківщини і Львівщини атаковані кількома депутатами групи "Довіра", які діють у зв'язці з місцевою "авторитетної" групою АСП. Мета атаки - отримати з лісників, які 4 місяці нікому нічого не заносили по 1.5-2 долара з куба деревини, яка була зрубана/розпиляна/продана", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Колишній ахметівський працівник Шмигаль протягує схему, крутішу за "Роттердам плюс", - "слуга народу" Дубінський

За словами Дубінського, загальна сума необхідного "заносу" становить 2 млн доларів.

"Якщо компетентні служби зацікавляться прізвищами тих, хто домовляється з Шмигалем про розподіл цих коштів - у журналі відвідувань кабінету прем'єр-міністра депутатами "Довіри" є всі шукані прізвища", - підсумував нардеп.

Раніше Дубінський назвав Шмигаля "колишнім ахметовським працівником" і заявив, що прем'єр "протягує через Кабмін схему, ще крутіші "Роттердам +".

Премєр-міністр Шмигаль збирає корупційну данину з лісників, сума необхідного заносу - $2 млн, - слуга народу Дубінський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182692
 
 
 Топ коментарі
 
Беги, Вова, беги!

Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.
И это - только начало кризиса, в который ЗеКо загнали страну в турборежиме за пол года.
Конечно, они сейчас все будут валить на папередников, вирус и эпидемию, падающую нефть и растущий доллар.
Но народу, всё это - до фени.
Они избрали Бубочку, чтобы он решал проблемы, а не объяснял, откуда они берутся.
Начали прозревать.
А король-то - голый, а президент-то - глупый.
Так что теперь - турборежим вниз для рейтинга Зеленского.
И если он не уйдет сам, то произойдет обнуление его президентского срока по-украински.
В такой ситуации, даже невозможно представить, во что это может вылиться.
И зря Вова надеется на соратников или Авакова.
Для Слуг - он просто паровоз, на котором они въехали в парламент. Если он сломался, то будут искать новый, а старый на свалку. Никакой общей идеологии или даже интересов, у них нет. Кроме удержатся у корыта.
А Авакову, Зеленский вообще пох. Он сдаст любого, если увидит что тот проигрывает, особенно если ему пообещают сохранить кресло в новом правительстве.
Про армию и говорить нечего.
Там, после разведения и маневров Ермака, рейтинг Зели - даже ниже общеукраинского.
Все помнят притчу про три конверта.
Так вот тут, уже поздно даже третий вскрывать.
Надо становится на лыжи.
Oleg Helgiv
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Пауки в банке. Шмыгаль от Гудка, Дубинский от КАЛомойши. И тот и другой одинаковые подонки.
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Да, ну, скорость у мамы коломойской
только проголосовали свой на все 200 и тут облом..
Вам не дает воровать..
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тут поднялася катавасия большая-передралася вся компания блатная.
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Беги, Вова, беги!

Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.
И это - только начало кризиса, в который ЗеКо загнали страну в турборежиме за пол года.
Конечно, они сейчас все будут валить на папередников, вирус и эпидемию, падающую нефть и растущий доллар.
Но народу, всё это - до фени.
Они избрали Бубочку, чтобы он решал проблемы, а не объяснял, откуда они берутся.
Начали прозревать.
А король-то - голый, а президент-то - глупый.
Так что теперь - турборежим вниз для рейтинга Зеленского.
И если он не уйдет сам, то произойдет обнуление его президентского срока по-украински.
В такой ситуации, даже невозможно представить, во что это может вылиться.
И зря Вова надеется на соратников или Авакова.
Для Слуг - он просто паровоз, на котором они въехали в парламент. Если он сломался, то будут искать новый, а старый на свалку. Никакой общей идеологии или даже интересов, у них нет. Кроме удержатся у корыта.
А Авакову, Зеленский вообще пох. Он сдаст любого, если увидит что тот проигрывает, особенно если ему пообещают сохранить кресло в новом правительстве.
Про армию и говорить нечего.
Там, после разведения и маневров Ермака, рейтинг Зели - даже ниже общеукраинского.
Все помнят притчу про три конверта.
Так вот тут, уже поздно даже третий вскрывать.
Надо становится на лыжи.
Oleg Helgiv
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як добре, що олігархи не монолітні, і беніни сявки проти ахметківських
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Пауки в банке. Шмыгаль от Гудка, Дубинский от КАЛомойши. И тот и другой одинаковые подонки.
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Эпичная битва жабы и гадюки. Пожелаем победы обеим сторонам.
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Ну и чего, отдаст на вирус, а кто свои кровные терять будет, а так слава, почет.
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Як сказав гарант - "некрасти замало". Зараз буде те, що треба
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Так ти ж особисто теж за його призначення голосував. Пристріліть хтось цю скажену бєніну жопу.
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У меня когнитивный диссонанс - с одной стороны зеленая плесень не может априори назначить вменяемых людей, а с другой стороны жопа бородатой бабушки убеждает в обратном
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Експерти вже сказали, що цей уряд поставив хрест на антикорупційній діяльності попередників зе- влади.
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А от про антикорупційну діяльність попередників, будь ласка, детальніше!
Але не пусті балачки, а реальні досягнення!
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Вам би перейматись діяльністю правлячої зе-ыліти.
Бо обдеруть країну як липку, під шумок...
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Тікаєш від відповіді? Й чому я не здивований! Так от, для того, щоб отримати право ставити питання, треба звітувати про свої досягнення! Хоча, кому я це кажу? Казковим?
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Из-за печки вылез? Ботам подаю только один раз в одни руки: например, последней громкой зрадомогой над наследием папередников была отмена автоматического возврата НДС.
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Оооооо! Конфликт Бени с Ахметкой таки нарисовывается К стати, когда мы к ним в гости съездим, как когда-то к яныку? А то за почти 30 лет пора бы начать к кукловодам ездить а не к марионеткам.
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Так валюта у "бубочки" заканчивается.
Началась драка за последние резервы.
Пауки начали жрать друг друга.
Как же приятно наблюдать то.
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Слуги собирают дань с хозяев. Оригинально
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А чего он это пишет в мордокниге, а не в СБУ?
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коментар відмічено як спам  
 
Все коррупционные порошенковские схемы успешно работают на новых хозяев,например лазарева продолжает крышевать неплательщиков ЕСВ.
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так все свои люди на 100% уже пол-года. или не?
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Ты как, в схемках сам учавствуешь, или тебе лазарева сама рассказала? Такой знающий, или сам коррупционер или, скорей всего, рашиская падаль, бросающая говно на вентилятор
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Все коррупционные порошенковские схемы успешно работают на новых хозяев,например лазарева продолжает крышевать неплательщиков ЕСВ.

Свинарчуковские порохоботы это не спам,это факт.
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Поясни сначала, кто такие "Свинарчуковские порохоботы"
Наверняка сам не понимаешь смысла.
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А что так быстро брехать стали
вы вот за своего только проголосовали
СВОЙ на все 200% и без самоката
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Один мародер другого топит.Удивительно? Оба маланцы!
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Дуба переорієнтували з курсу "на Порошенко" на головнішого ворога...
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..а вот тут , если удастся ему нагнуть и стрясти с этих тварей и их крыши, бабосиков, лярдов так 5 зелени как мин.-мум, респект скажу, попры всю критику..потом за карьерных и гравийных речных и озерных и так до янтарных дел мастеров- копачей и их крышевателей добраться...вот тогда визгу до небес будет и еще выше , охрану вот только усилить нужнобудет... в стране денег просто немеренно, как ни в какой другой, зачем тот МВФ?..бежать то нуворышам некуда, по миру веде карантин, только Антарктида разве.. Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7483..за руйнацию и грабеж природы трясти псов этих до исподнего...но не верится что то в такую крутизну дядьки этого..скорее на свой карман поработает...
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Дубинский (человек Коломойского ) наезжает на Шмыгаля ( человека Ахметова ) в остальном все прекрасно . когда там у нас годовщина победы Зели над оллигархами ? Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7966
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тю, так лайно-дубинське голосувало за призначення лайна-шмигаля.
щось пішло не так, як домовлялися?
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Вместо того, чтобы звиздеть в фейсбуке шел бы лучше в НАБУ. Или вообще на.......й.
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Дубинский рупор зебилья и прочей зрадоботни...они ему пять лет верили...в рот заглядывали...должны и сейчас поверить...что бубочка вора в премьерминистры назначил..
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Ну в Шмыге с самого начала сомнений никаких не было - редкая сепарская сволочь и ворюга.
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Дубинский - та же сволочь, но работает на другого олигарха.
Вы сделали это вместе! Теперь у нас семибоярщина, в наихудшем виде.
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Вот почему то верю, что это чистая правда, они там суки все на откатах сидят! Вот тебе Бубочка и верхушка коррупции, хватай ее - где НАБУ И ГБР?
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Нам теперь весь бред будут сообщать, который Дубинский в мордокниге выдаёт, в том числе кого и куда послал , или выборочно ?...
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Это ниша брехни, срачи и паники от наема и серЛеща перешла дубинскому.. За что платят - то и выдают..
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Вы что, обое думаете что он кристально чистый и нигде ничего не берет?
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Там под хоромами президента уже импичмент сидит.. Прем'єр-міністр Шмигаль збирає корупційну данину з лісників, сума необхідного "заносу" - $2 млн, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 2326
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При том не одни сутки и увеличивается...
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Отставка, вовремя , свмый лучший и либеральный вариант для Бубочки, пока не поздно.
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Кошмар! Сколько надуманной грязи в статьях и, особенно, в коментах! И это в любимой Украине, где воспитывалась мама с 21-го года и всегда пела украинские песни, даже в ГУЛАГе (колоратурное сопрано, как у Оксаны Петрушенко)
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Поверь, там откат на откате, или ты думаеш, что он на рейнж ровере за 120тис.у
.е и сотни квадратов недвижимости в Киеве, все это за зарплату премьера в 30тис.грн купил любой из премьеров.
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Молодец твоя мама, как и ты, надеюсь. А в чем "надуманная грязь"?
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В оскорбительных эпитетах и надуманных, самонадеянных (если не сказать - "самовозбуждаемых") определений и выводов. Самый "грязный" сайт из всех посещаемых! Привет Бутусову!
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Федеральное бюро расследований США выдало ордер на арест днепровского олигарха Игоря Коломойского.
Об этом стало известно только сейчас, хотя сам ордер датируется 15 ноября 2019 года.
Игорю Коломойскому инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце мая 2019 государственный «Приватбанк» подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцлерский суд штата Делавэр (The Delaware Court of Chancery).
По данным журналистов издания Dailybeast, ФБР по этому поводу начало расследование.
Предпринимателей подозревают в присвоении почти 623 миллионов долларов США, которые они якобы вывели со счетов «Приватбанка» через мошенническую схему под названием «Оптима».
В иске Коломойского, Боголюбова и их партнеров обвиняют в отмывании и присвоении 622800000 долларов США, принадлежавших вкладчикам «Приватбанка» в Украине.
В иске говорится, что их отмывали с помощью целого ряда фиктивных фирм и дочерней филиала «Приватбанка» на Кипре.
В конце концов, деньги выводили в США, где за них покупали недвижимость, а также металлургические заводы в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния, Кентукки и других....
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Т.е. Украина инвенстировала в США и не чего не имела
, а осел зе ищет инвесторов.. ( хотя сам в группе коломоя)
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"Премьер-министр Шмыгаль собирает коррупционную дань с лесников, сумма требуемого "заноса" - $2 млн" - мама Рима перед выборами врала - "он не будет воровать и не даст никому воровать".
Зеленский предложил Раде назначить премьером Шмыгаля.

Шмыгаль ворует под прикрытием Зеленского и с ним делится, иначе уже был бы отстранён и арестован.
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