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 Київські новини, Суспільство
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Все про:карантин (386) Київ (7471) Кличко (968) маска (23)

 Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. чекаємо наступного тижня, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що передовсім медичними масками будуть забезпечені ті підприємства, від яких залежить життєздатність міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. масок, місто їх придбало. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тис. масок", - повідомив мер Києва.

За словами Кличка, виготовлення масок було замовлено на українських підприємствах. Зроблені замовлення також і за кордон.

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"Маски які у нас є, ми поширюємо в лікарнях, медикам, комунальним підприємствам. Частину сьогодні передаємо поліції", - подеркнул він.

Кличко зазначив, що маски поширюють у тих підприємствах, від яких залежить життєздатність міста.

"Великий попит на маски не тільки в Києві, а й в інших містах, навіть не тільки в Україні. Спілкуюсь з колегами в Європі і в США, зараз великий попит на маски і відсутність масок всюди. Люди не тільки розмітають продукти харчування, а й медичні маски", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182691
 
 
 Топ коментарі
 
А в это время украинский Руслан из китая перевозит украинские респираторы в Словакию. Такое впечатление, что его, Руслана, в китае и не разгружали. А меру Киевыа СПАСИБО.
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Вот мамма Рима наварится! Хорошо быть мамой Римой ну или бабушкой Беней!
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Это сколько на человека, в Киеве с приезжими миллионов пять?
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Это количество масок даже для 40 тыс. Шепетовки мизер
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А в это время украинский Руслан из китая перевозит украинские респираторы в Словакию. Такое впечатление, что его, Руслана, в китае и не разгружали. А меру Киевыа СПАСИБО.
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Вот мамма Рима наварится! Хорошо быть мамой Римой ну или бабушкой Беней!
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Это сколько на человека, в Киеве с приезжими миллионов пять?
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Також тішить як Віталька заспокоїв мешканців столиці -
"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он Источник: https://censor.net.ua/n3182691
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Короче педалик как всегда провтыкал! в Киеве 3 500 000 людей, а масок капля в море и те одноразовые!
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я просто улыбаюсь.
и самое главное этот пень будет держаться за своё место до последнего.
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А при чем тут мер? Это ты зеленый пень! Маски это стратегический запас у всех стран и он был .Ну те которых такие как ты выбрал их продали! Мер не обязан их закупать,это обязанности государства и работодателей.Для ментов рюкзаков,для транспорта криклый,для населения Украины МЧС и гос .резерв.,тебе еще перечислить.А Кличко купил ,потому что их нет нигде,и зеленые барыги продают их в аптеках по 1500-1300грн,за 50 шткк.
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притом что он МЭР самого населённого города Украины. а не статист в цирке.
а он мне напоминает "всадника без головы". сейчас Игра пошла не его уровня и интеллекта.
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Интеллектуальный ты наш,а сколько ты знаешь языков кроме кацапского? Почитай обязанности Миського головы,там нет ничего про закупку индивидуальных средств защиты. Особенно велик интеллект у клоуна и его команды. И таких как ты интеллектуалов.
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До літа,українці можливо будуть забезпечені масками і то не факт.
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Сегодня, родственница, работающая в аптеке,
дала 4(!!) маски...Их в аптеке тоже нет!
Нашкребла по сусекам...
Есть два противогаза...😂😂
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Тебе должна больше помочь вода, которую ты заряжаешь от телевизора при выступлениях Зеленского.
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Вам вже нічого не допоможе..
А ТБ вже років з п'ять не дивлюся...
😁
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Признайся лучше, UA назначается кремлеботам при утренней разнарядке?
А сколько вермишели к пайке положено за знание языка?
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Запитай у ніка Гетьман UA..
З ваших..
😁
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Сегодня поступило, на следующей недели поступит, а там еще и вирусу конец. Это же вам не совок, где миллионами противогазы были, маски, продукты и все, что надо для выживания. На хр...на его держать, если можно продать.
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Этого даже не хватит, если выходящие пассажиры будут их отдавать входящим, да, Веталя?
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Для понимания в Киеве 4,3 миллиона человек.
62 тысячи масок не хватит даже медицинским работникам.
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млять, кто за него голосовал? он хоть знает сколько народу в Киеве живет
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а вообще то маски не его головная боль,
вы у моники, назначившего самоката и минздрав спросите про маски )))
про приход эпидемии было очевидно еще с январе )))
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маски не защищают от коронавируса! лучше бы завезли вакцины, которые ВОЗ вчера заявил, что создали уже.
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Радуцкого уже повесили? Даже не уволен? Хм... сразу видно слуг народа.
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Если учесть , что по науке медицынская маска должна меняться каждых два часа , то на это количество можно внимание не обращать , да на следующие сто тысяч тоже.
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