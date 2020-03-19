 Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. медичних масок, ще 100 тис. чекаємо наступного тижня, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
"Сьогодні до Києва надійшло 62 тис. масок, місто їх придбало. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тис. масок", - повідомив мер Києва.
За словами Кличка, виготовлення масок було замовлено на українських підприємствах. Зроблені замовлення також і за кордон.
"Маски які у нас є, ми поширюємо в лікарнях, медикам, комунальним підприємствам. Частину сьогодні передаємо поліції", - подеркнул він.
Кличко зазначив, що маски поширюють у тих підприємствах, від яких залежить життєздатність міста.
"Великий попит на маски не тільки в Києві, а й в інших містах, навіть не тільки в Україні. Спілкуюсь з колегами в Європі і в США, зараз великий попит на маски і відсутність масок всюди. Люди не тільки розмітають продукти харчування, а й медичні маски", - підсумував він.
"Большой спрос на маски не только в Киеве, он и в других городах, даже не только в Украине. Общаясь с коллегами в Европе и в США, сейчас большой спрос на маски и отсутствие масок везде. Люди не только разметают продукты питания, но и медицинские маски", - подытожил он Источник: https://censor.net.ua/n3182691
я думав більше
и самое главное этот пень будет держаться за своё место до последнего.
а он мне напоминает "всадника без головы". сейчас Игра пошла не его уровня и интеллекта.
дала 4(!!) маски...Их в аптеке тоже нет!
Нашкребла по сусекам...
Есть два противогаза...😂😂
А ТБ вже років з п'ять не дивлюся...
😁
А сколько вермишели к пайке положено за знание языка?
З ваших..
😁
62 тысячи масок не хватит даже медицинским работникам.
вы у моники, назначившего самоката и минздрав спросите про маски )))
про приход эпидемии было очевидно еще с январе )))