 Ексміністр економіки Милованов пропонує бізнесменам оформляти працівників ФОПами, щоб платити менше податків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Милованова у фейсбуці.
Так, на думку ексміністра, найбільший негативний вплив відчуває малий і середній бізнес, у якого слабка фінансова ситуація або нестабільний і нелояльний попит і постачальники.
"Є п`ять кроків, які можуть покращити фінансову ситуацію малого та середнього бізнесу, але не всі компанії почали їх робити.
- реструктурувати та відтермінувати борги та позики від партнерів та фінансових інституцій;
- переглянути умови оплати оренди нерухомості, попросивши значну знижку або відтермінування;
- перевести максимальну кількість співробітників на спрощену систему оподаткування для зниження податкового навантаження;
- скоротити або відправити у тимчасові відпустки без оплати не критичний персонал, але одночасно гарантувати критичному персоналу компанії, що вони будуть захищені під час кризи. Замість скорочення, якщо є така можливість, персонал можна перевести на інші типи роботи (наприклад, розробка нових послуг та продуктів попит на які з’явився під час кризи або планування та підготовка до відновлення роботи компанії після кризи) або навіть тимчасово позичити іншим компаніям, навіть зі знижкою;
- також варто обмежити найм нового персоналу. Дуже ймовірно, що незабаром ринкові зарплати для певних професій знизяться і на ринку з`явиться багато вільних професіоналів", - написав Милованов.
Він наголошує, що будь-яка криза - це можливість для трансформації та розвитку бізнесу, оскільки змінюються вподобання та попит споживачів і з'являються нові ніші для бізнесу.
"Важливо не пропустити такі можливості", - резюмує Милованов.
Коментуючи пропозиції Милованова, журналіст Юрій Романенко написав у Facebook:
"Ви будете сміятися, але Тимофій Милованов заспівав кардинально іншу пісню, переставши бути міністром. Тимофій, йди на куй зі своїми порадами (хоча в цьому випадку логіка є), бо коли ти був міністром, то податки треба було радикально зменшувати, а не влаштовувати треш разом з Гетьманцевим. От же хамелеон".
Вас кормить никто не собирается, Вам предлагают выбрать презерватив.
Это как ?????
Из этого делаю вывод: этот ЗЕбуин абсолютно не знаком с налоговым законодательством и с системой налогообложения.
- посчитай, сколько налогов ты платишь с зарплаты бухгалтера
- посчитай, сколько налогов ты заплатишь, если бухгалтеру платить, как ФОПу
- сравни.
И против какого именно закона то, что я предлагаю ?
С каких пор в законе написано, что я должен обязательно нанимать в штат сварщика, а не пользоваться услугами ФОП сварщика ?
в каком нормативном акте так написано ?
(Только пришел сразу потребуют досрочно вернуть займ или долг.)
- пересмотреть условия оплаты аренды недвижимости, попросив значительную скидку или отсрочку;
(Владельцы помещений и производственных мощностей спят и видят когда ты бесплатно будешь пользоваться их имуществом)
- перевести максимальное количество сотрудников на упрощенную систему налогообложения для снижения налоговой нагрузки;
(Стоимость кассового аппарата 6400 гривен, 320 гривен ежемесячное обслуживание. Выгода сомнительная + 1200 гривен бухгалтера на аутсорсинг для Фопа, так как по новому закону документооборот увеличивается практически до уровня ТОВ. Для понимания среднее количество кассовых аппаратов которых нужно купить Фопам и среднему бизнесу 5000000 штук. это 30 миллиардов гривен, ежемесячная оплата фирмам обслуживающие кассовые аппараты 1,6 миллиарда гривен в месяц. Вот ради чего все это затевалось. Фирм с сертифицированными кассовыми аппаратами в Украине всего 3. Остальные кассовые аппараты использовать запрещено).
- сократить или отправить во временные отпуска без оплаты не критический персонал, но одновременно гарантировать критическому персоналу компании, что они будут защищены во время кризиса. Вместо сокращения, если есть такая возможность, персонал можно перевести на другие типы работы (например, разработка новых услуг и продуктов, спрос на которые появился во время кризиса или планирование и подготовка к восстановлению работы компании после кризиса) или даже временно одолжить другим компаниям, даже со скидкой; (Правильно думаем только о себе уволить всех)
- также стоит ограничить наем нового персонала. Очень вероятно, что вскоре рыночные зарплаты для определенных профессий снизятся и на рынке появится много свободных профессионалов", - написал Милованов.Источник
(Поимей ближнего своегою Сначала Милованов усиленно пропихивает законы для уничтожения мелкого и среднего бизнеса в турбо режиме, а потом советует ему как бороться с рабочими которые на тебя работают, даже не понимая какие законы он принял.)
После этого бреда читать перестал.
И количество производителей/заявителей в нем?
Вот навскидку минимум 4 крупнейших производителя РРО (порядок перечисления не имеет значения): Датекс Украина (СистемГруп), ИКС-Техно, Екселлио, Резонанс. И еще с полтора десятка игроков поменьше...
Равнозначно сказке Аладина - " Сон - это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон - не сон... - А что скажет наимудрейший? " Ощущение, что у нас очень специфичный коронавирус. Поражает институты власти дебилизмом.
В фильме был "сон-пронесон"!
Мне почему-то всегда казалось, что это что с несварением связанное...
ехай_нак@й
да по быстрей
Цей дибілоїд - гідний учень таких московитських прибацаних
Блииин, где-то я это уже слышал. Кто-то что-то такое уже говорил, типа "санкции нам только на пользу, будем поднимать отечественного производителя"... Они там страну не перепутали?
То ФОП зло - тепер вже спасіння. у чувака в голові какашки бродять. як його на роботу взагалі куди небудь брали -це ж блазень
Это упрощает отчетность и минимизирует наезды налоговой!