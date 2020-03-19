 Ексміністр економіки Милованов пропонує бізнесменам оформляти працівників ФОПами, щоб платити менше податків

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Милованова у фейсбуці.

Так, на думку ексміністра, найбільший негативний вплив відчуває малий і середній бізнес, у якого слабка фінансова ситуація або нестабільний і нелояльний попит і постачальники.

"Є п`ять кроків, які можуть покращити фінансову ситуацію малого та середнього бізнесу, але не всі компанії почали їх робити.

- реструктурувати та відтермінувати борги та позики від партнерів та фінансових інституцій;

- переглянути умови оплати оренди нерухомості, попросивши значну знижку або відтермінування;

- перевести максимальну кількість співробітників на спрощену систему оподаткування для зниження податкового навантаження;

- скоротити або відправити у тимчасові відпустки без оплати не критичний персонал, але одночасно гарантувати критичному персоналу компанії, що вони будуть захищені під час кризи. Замість скорочення, якщо є така можливість, персонал можна перевести на інші типи роботи (наприклад, розробка нових послуг та продуктів попит на які з’явився під час кризи або планування та підготовка до відновлення роботи компанії після кризи) або навіть тимчасово позичити іншим компаніям, навіть зі знижкою;

- також варто обмежити найм нового персоналу. Дуже ймовірно, що незабаром ринкові зарплати для певних професій знизяться і на ринку з`явиться багато вільних професіоналів", - написав Милованов.

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Він наголошує, що будь-яка криза - це можливість для трансформації та розвитку бізнесу, оскільки змінюються вподобання та попит споживачів і з'являються нові ніші для бізнесу.

"Важливо не пропустити такі можливості", - резюмує Милованов.





Коментуючи пропозиції Милованова, журналіст Юрій Романенко написав у Facebook:

"Ви будете сміятися, але Тимофій Милованов заспівав кардинально іншу пісню, переставши бути міністром. Тимофій, йди на куй зі своїми порадами (хоча в цьому випадку логіка є), бо коли ти був міністром, то податки треба було радикально зменшувати, а не влаштовувати треш разом з Гетьманцевим. От же хамелеон".