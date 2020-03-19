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 Політика України
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Все про:ліквідація (305) будівництво (476) Держархбудінспекція (48) Міністерство розвитку громад і територій (13)

 Набули чинності постанови Кабміну про ліквідацію ДАБІ

В Україні набули чинності постанови Кабміну №218 про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та №219 про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.

Про це повідомив пресцентр Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалені Кабінетом Міністрів України від 13 березня 2020 року постанови № 218 і № 219 були доопрацьовані і набули чинності", - сказано в повідомленні.

Згідно з постановами ДАБІ ліквідовано і створено центральний орган виконавчої влади - Державна сервісна служба містобудування України (Держсервісбуд).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми ліквідуємо ДАБІ, - Зеленський

Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Іншою постановою КМУ № 219 від 13 березня 2020 року утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України.

Ці структури будуть здійснювати політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та технічного регулювання в сфері містобудування. Діяльність новостворених органів координується Кабміном через міністра розвитку громад і територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182689
 
 
 Топ коментарі
 
Так самое интересное что функции её были переданы министерству охороны здоровья. Так что там Бубочка возрождать собрался. Просто тупо вывеску поменяет!
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Цікава абревіатура виходить -
Согласно постановлениям ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины ГССГ (Госсервисстрой). Источник: https://censor.net.ua/n3182689
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Гройсман ліквідував СЕС - Зелі довелось відновлювати...
Зеля ліквідува ДАБІ... - ....
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Так самое интересное что функции её были переданы министерству охороны здоровья. Так что там Бубочка возрождать собрался. Просто тупо вывеску поменяет!
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да, планувалося ще при Азірову... коли готувалися до Асоціації з ЄС... І Яценюк давав таку команду - підготувати рішення... Але завершив Гройсман.
Інша справа, що сама по собі система, нехай в кадрированому варіанті (по аналогу, з кадрированими в/ч в совкові часи), мала би бути збережена. Як засвідчила ******* дійсність, з цим короновірусом...
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Ага ждем когда дома начнут падать

Зебилы вы зробили себе разом! Вступили в силу постановления Кабмина о ликвидации ГАСИ - Цензор.НЕТ 5356
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Молодець! Зіпсував повітря- отримай рошенку, "Тузік сладкій"!)))
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Нет портить воздух могут только ЗЕбилы! Да я Порохобот и этим горжусь!
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Що- цмоктальний рефлекс превалює?))) Ну посмокчи, якщо тебе це заспокоює!)))
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Цікава абревіатура виходить -
Согласно постановлениям ГАСИ ликвидирована и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины ГССГ (Госсервисстрой). Источник: https://censor.net.ua/n3182689
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Влада робить все лише на користь собі. Це аксіома.
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Нарешті ти признав, що Петро Олексійович гріб під себе!
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Річ не про всіх, а про твого хазяїна! А як зветься той, хто "гребе" під час війни? Чи у вас й війни немає?
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Якщо не доведеш що він мій хазяїн, то потрапиш до списку тріпачів під номером 6 згідно абетки. Чекаю.
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а еще в новую службу возьмут жутких прохфесионалоф со старой...
и в результате, кроме вывески нихрена не поменяецо.
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Да не сцыте, одно ликвидируем, другое создадим, там убавится, там прибавится. Жизнь течет.
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Пам!ять як у рибки гупі- сам себе не памʼятаєш!)))
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