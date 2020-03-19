 Набули чинності постанови Кабміну про ліквідацію ДАБІ

Про це повідомив пресцентр Міністерства розвитку громад і територій, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалені Кабінетом Міністрів України від 13 березня 2020 року постанови № 218 і № 219 були доопрацьовані і набули чинності", - сказано в повідомленні.

Згідно з постановами ДАБІ ліквідовано і створено центральний орган виконавчої влади - Державна сервісна служба містобудування України (Держсервісбуд).

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Основними завданнями новоствореної структури є надання (отримання, реєстрація), відмова у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Іншою постановою КМУ № 219 від 13 березня 2020 року утворено ще два центральних органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України.

Ці структури будуть здійснювати політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду та технічного регулювання в сфері містобудування. Діяльність новостворених органів координується Кабміном через міністра розвитку громад і територій.