 Харківський аеропорт вранці прийняв два авіарейси з Єгипту, очікують ще два

Про це розповіли в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"О 8:03 і 10:30 у Харків прибули рейси компанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха. Очікуються ще два рейси з Єгипту - о 14:05 та о 15:00", - зазначили в пресслужбі.

Крім того, аеропорт приймає й інші рейси, зокрема о 14:40 має прибути рейс Ryanair із Будапешта, а о 15:25 із Харкова має відправитися зворотний рейс.

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