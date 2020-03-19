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 Суспільство
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Все про:Єгипет (145) COVID-19 (1240)

 Харківський аеропорт вранці прийняв два авіарейси з Єгипту, очікують ще два

Міжнародний аеропорт "Харків" вранці 19 березня прийняв два авіарейси з Шарм-ель-Шейха, що в Єгипті. Очікують ще два рейси.

Про це розповіли в пресслужбі аеропорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"О 8:03 і 10:30 у Харків прибули рейси компанії SkyUp Airlines з Шарм-ель-Шейха. Очікуються ще два рейси з Єгипту - о 14:05 та о 15:00", - зазначили в пресслужбі.

Крім того, аеропорт приймає й інші рейси, зокрема о 14:40 має прибути рейс Ryanair із Будапешта, а о 15:25 із Харкова має відправитися зворотний рейс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС: На карантині в Єгипті перебувають 830 українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182688
 
 
 Топ коментарі
 
Харків"янам теж привезуть "подарунки". Не все ж тільки Киїєву.
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Почему нет карантина? ЗАчем тогда была клоунада с Уханкими ребятами? Между прочим в Китае куда лучше людей проверяли перед вылетом и жили они там в куда более безопасных условиях, чем новоприбывающие из Европы а темболее драного Египта

ГДЕ КАРАНИН, МРАЗИ?
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начинаем радоваться и сочувствовать нашим отдыхающим, не?
Ведь на его месте мог быть я)) ай-яй-яй... "страдальцы" вернулись на родину!
А на месте врачей, стариков ??? Никто себя не представляет?
Реально бесят тупоголовое быдло, решившее вл время чумы яйца попарить!
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пам'ятаєте який прогноз наш голова мозу зробив для пенсіонерів..вимальовується ось така стратегія Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре...
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а хіба це не логічно, що прокацапське кодло малоросів в усьому наслідує сюзеренів з метрополії?
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информируют.Или под дурачка легче косить?
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начинаем радоваться и сочувствовать нашим отдыхающим, не?
Ведь на его месте мог быть я)) ай-яй-яй... "страдальцы" вернулись на родину!
А на месте врачей, стариков ??? Никто себя не представляет?
Реально бесят тупоголовое быдло, решившее вл время чумы яйца попарить!
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Ваши отдыхающие под вашим флагом. Палишься кацапедро?
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Харків"янам теж привезуть "подарунки". Не все ж тільки Киїєву.
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Почему нет карантина? ЗАчем тогда была клоунада с Уханкими ребятами? Между прочим в Китае куда лучше людей проверяли перед вылетом и жили они там в куда более безопасных условиях, чем новоприбывающие из Европы а темболее драного Египта

ГДЕ КАРАНИН, МРАЗИ?
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Обсервация была одна - в Новых Санжарах, первая и последняя. Если кто-то думает, что это ошибка, а не преступление, то он идиот и зебил.
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