 Співробітники "Нафтогазу" за 5 років зібрали на допомогу армії понад 50 млн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу компанії.
"Ми допомагаємо госпіталям та військовим частинам, купуємо медичне обладнання, спецодяг та спорядження для військових, направляємо кошти на реабілітацію поранених захисників України", - йдеться в повідомленні на сторінці компанії в фейсбуці.
Також передається рухоме і нерухоме майно.
"З цікавих прикладів, такі:
- Передали морським піхотинцям ЗСУ безпілотний комплекс "Валькірія" вартістю 150 тис. грн. Він потрібен для контролю ситуації, вчасного та адекватного реагування на дії ворога.
- Передали 50 квартир у місті Горішні Плавні (Полтавська область) до МВС для учасників АТО та їхніх родин.
- Передали 174 одиниці техніки: УАЗи, ГАЗи, Daewoo Lanos та Nexia, Toyota Corolla, SKODA Octavia, екскаватори, бензоелектростанції, мініелектростанції, мобільні радіостанції, 5 стаціонарних комплектів диспетчерського радіозв’язку та ін. Сумарна балансова вартість переданого майна склала близько 10 млн грн.
- Відремонтувати казарми на полігоні Десна, де проходять підготовку і курс молодого бійця призовники.
- Організували відпочинок 500 дітям учасників АТО у Артеку-Буковель.
- Обладнали операційну в відділенні гнійної хірургії Центрального військового госпіталю, а в Ірпінський госпіталь придбали обладнання для реабілітації поранених, імпланти ключиць, стегон, колінних чашечок... і ще багато-багато всього іншого", - йдеться в повідомленні.
При цьому підкреслюється, що цей список не є вичерпним.
Твари
Разогнать прокладку коболевскую и на кой ваши подачки!
Нравится кормить кобелиную мамашу в америках за счет ободраных украинцев? Можешь ей перечислять со своего кармана. А я в гробу видел кобелину бусполезную, Так доходчиво?
Каждый работающий украинец и так отдаёт на армию, и также содержит тот долбаный Нафтогаз, который с денег украинцев перечислил 50 лямов
Пшли вон! Идите в мусорных баках копайтесь!
Речь не только о деньгах, которые тоже очень и очень важны, речь о позиции сотрудников - нам очень нужны люди с проукраинской позицией не на словах, а на деле. А то, что у них запредельные зарплаты - они были бы и так и так.
Кто на что учился и кем выучился.