EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  788  24
Все про:армія (2704) Нафтогаз (750) пожертви (17)

 Співробітники "Нафтогазу" за 5 років зібрали на допомогу армії понад 50 млн

Починаючи з 2014 року співробітники "Нафтогазу" щомісячно перераховують частину своєї зарплати на підтримку армії. За цей час працівники головного офісу зібрали понад 50 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми допомагаємо госпіталям та військовим частинам, купуємо медичне обладнання, спецодяг та спорядження для військових, направляємо кошти на реабілітацію поранених захисників України", - йдеться в повідомленні на сторінці компанії в фейсбуці.

Також передається рухоме і нерухоме майно.

"З цікавих прикладів, такі:

- Передали морським піхотинцям ЗСУ безпілотний комплекс "Валькірія" вартістю 150 тис. грн. Він потрібен для контролю ситуації, вчасного та адекватного реагування на дії ворога.

- Передали 50 квартир у місті Горішні Плавні (Полтавська область) до МВС для учасників АТО та їхніх родин.

- Передали 174 одиниці техніки: УАЗи, ГАЗи, Daewoo Lanos та Nexia, Toyota Corolla, SKODA Octavia, екскаватори, бензоелектростанції, мініелектростанції, мобільні радіостанції, 5 стаціонарних комплектів диспетчерського радіозв’язку та ін. Сумарна балансова вартість переданого майна склала близько 10 млн грн.

- Відремонтувати казарми на полігоні Десна, де проходять підготовку і курс молодого бійця призовники.

- Організували відпочинок 500 дітям учасників АТО у Артеку-Буковель.

- Обладнали операційну в відділенні гнійної хірургії Центрального військового госпіталю, а в Ірпінський госпіталь придбали обладнання для реабілітації поранених, імпланти ключиць, стегон, колінних чашечок... і ще багато-багато всього іншого", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Волонтери "МегаПоліграф" збирають кошти на автозапчастини, медприлади та інші потреби для 6 бригад ЗСУ. ФОТОрепортаж

При цьому підкреслюється, що цей список не є вичерпним.

Співробітники Нафтогазу за 5 років зібрали на допомогу армії понад 50 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182680
 
   
 Топ коментарі
 
Он должен быть убыточным и проигрывать суды? А Вместо плохого Кобалева выигрывающего миллиарды должен быть эффективный Дубина подписывающий гаспо 500$? Не можешь платить платежки - не сиди, сука, в комментах - иди работай, дармоед.
 показати весь коментар
 
І отримали премії і зарплатні на декілька мільярдів від держави. Верх цинізму.
 показати весь коментар
 
Написал рядовой украиней Ринат А очень сильно обеспокоенный Коболевым.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И 5 млрд переплаты за газ с населения.
Твари
 показати весь коментар
 
 
Он должен быть убыточным и проигрывать суды? А Вместо плохого Кобалева выигрывающего миллиарды должен быть эффективный Дубина подписывающий гаспо 500$? Не можешь платить платежки - не сиди, ****, в комментах - иди работай, дармоед.
 показати весь коментар
 
 
благодетели, мля!
Разогнать прокладку коболевскую и на кой ваши подачки!
 показати весь коментар
 
 
Написал рядовой украиней Ринат А очень сильно обеспокоенный Коболевым.
 показати весь коментар
 
 
Да пошло ты козе в трещину, ыкспэрд горбатый, вместе со свои ахметом и остальными бенями!
Нравится кормить кобелиную мамашу в америках за счет ободраных украинцев? Можешь ей перечислять со своего кармана. А я в гробу видел кобелину бусполезную, Так доходчиво?
 показати весь коментар
 
 
І отримали премії і зарплатні на декілька мільярдів від держави. Верх цинізму.
 показати весь коментар
 
 
А сколько руководство получило премий и отправило "маме" в США.
 показати весь коментар
 
 
Та шо вы про те нещастные 200 лямов гривен отправленных в виде субсидии маме в Штаты. Та это сущие кАпейки, на фоне годовой зарплаты в 700 миллионов в год...
 показати весь коментар
 
Сегодня вроде не первое апреля. Мрази, вы на туалетную бумагу и куршавельских ****** больше тратите.
 показати весь коментар
 
 
Ой красавы,работнички госкомпании-прокладки ничего не производящей и ничего не добывающей что то там пожертвовали,да если бы вашу драную компанию ликвидировать,а вас сократить,до армия уже наверное золотыми пулями в путинцев стреляла.
 показати весь коментар
 
 
Тоже мне новость. Я тоже с 14го года отстегиваю. Причем меня и не спрашивают
 показати весь коментар
 
 
А не двойное ли это налогообложение?
Каждый работающий украинец и так отдаёт на армию, и также содержит тот долбаный Нафтогаз, который с денег украинцев перечислил 50 лямов
 показати весь коментар
 
 
Не собирайте больше, особенно кто рядовой на зп. комментаторы против, им нужны платежки как при Януковиче, За которые они Крым продадут и донбас, и чтобы нафтогаз был убыточным для Ахметки.
 показати весь коментар
 
 
на сегодняшний день, нафтогаз является одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине, а при януковиче нафтогаз был убыточным для страны. хотя зебилы ненавидят коболева за то, что они с витренко, ******* кремлефашистов в судах по полной программе и бюджет получил 3 лярда зелени. жаль, безмозгий криврожский дурачек помешал нафтогазу нагнуть кацапов еще сильнее, тогда бы страна заработала больше 10 млрд баксов.
 показати весь коментар
 
 
Какие занудные эти нищие...
Пшли вон! Идите в мусорных баках копайтесь!
 показати весь коментар
 
 
Молодцы. Уважаю за позицию и плевать на писюльки из ненависти ко всему, что слаще морковки.
Речь не только о деньгах, которые тоже очень и очень важны, речь о позиции сотрудников - нам очень нужны люди с проукраинской позицией не на словах, а на деле. А то, что у них запредельные зарплаты - они были бы и так и так.
Кто на что учился и кем выучился.
 показати весь коментар
 
 
Думаете, если сын министра плохо учится, то он и диплом не получит, и место ему в министерстве не достанется? Даже при СССР такого не было. Так что - у кого родился, тем и станешь.
 показати весь коментар
 
не пишіть таке більше. бо мама коболєва помре зо сміху
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору