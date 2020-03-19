 Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
Поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити містян.
Щодо жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширювання неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку. Протокол направлено на розгляд до суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція просить українців не вірити інформації про те, що дітям не можна перебувати на вулиці.
И в Никополе и на цензоре?
Почти 40-летний давности роман американца Дина Кунца в настоящее время становится бестселлером. В романе говорит о биологическом оружии из Китая, вирусе "Ухань 400". Для теоретиков заговора одна страница, а именно страница 250, превращается в находку.
ги
а зелю ж тоже можно на...как бы так сказать дипломатично...неправде... подловить...
но нет! что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! (с)
Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.ЛИНКОДРОМ
бениной мамой и моникиным зубом клянусь.
начинает ползти медленне, чем в других странах - шах и мат Европе...
наказание есть?
в её дейсвтиях не было ничего, что могло причинить вред гражданам.
а в этой непростой ситуации лучше перебдеть чем не добдеть.
Но есть и другая мораль этой басни - Фейсбук и все остальные сецсети мониторятся рептилоидами. Поэтому даешь псевдонимный аккаунт и прокси!
И ждем Свободного интернета Илона Маска!