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Все про:Дніпропетровщина (658) Нацполіція (9187) фейк (235)

 Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція

Під час моніторингу мережі фейсбук працівники поліції виявили публікацію мешканки Нікополя, в якій йшлося про заборону прогулянок з дітьми вулицями під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити містян.

Щодо жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширювання неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку. Протокол направлено на розгляд до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція просить українців не вірити інформації про те, що дітям не можна перебувати на вулиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз звинуватив Росію в поширенні фейків про коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182677
 
 
 Топ коментарі
 
Бідна жіночка. По телевізору брешуть з ранку до ночі - нікого не покарали.
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А хто каратиме владу за брехню?
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Нікополь - це майже поголовний електорат зюзі
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"Нострадамус из 1981 года" Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8284

Почти 40-летний давности роман американца Дина Кунца в настоящее время становится бестселлером. В романе говорит о биологическом оружии из Китая, вирусе "Ухань 400". Для теоретиков заговора одна страница, а именно страница 250, превращается в находку.
Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4247
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якщо в зелейога підгорає від простої констатації факту, то це комусь таки потрібно
ги
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Бідна жіночка. По телевізору брешуть з ранку до ночі - нікого не покарали.
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Вас хрен поймеш. То можно, то нельзя. Карантин для того чтобы сидеть дома, а не по улицам ходить. Четко пропишите правила карантина для всей страны. Что можно, чего нельзя.
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Если из-за её поста больше народу стало дома сидеть, то это то, что доктор прописал!
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Кремлеботы впахивают не покладая рук. А слабо закон против ботоферм принять? Ааа где ж тогда олигархи харчеваться будут.
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Оскільки останніми днями майже усе озвучує тільки блазень... Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9254
Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4999
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Шайка зелёных паяцев намерена не с вирусом воевать, а затыкать рты. Как в кетае.
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ооо...как все серьезно!
а зелю ж тоже можно на...как бы так сказать дипломатично...неправде... подловить...
но нет! что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! (с)
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Беги, Вова, беги!
Сегодня появился очередной слив по закрытому соцопросу для Офиса Президента, двумя известными компаниями - "Социс" и "Центр Разумкова".
Поддержка Зеленского среди населения упала до рекордных 17 и 19 процентов соответственно.ЛИНКОДРОМ
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Транспортне сполучення припиняється. Хіба що лісапетом.
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зеленые - кристально честные и конкретные пацаны.
бениной мамой и моникиным зубом клянусь.
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А то что главный из зебанатов по тв распространяет ложные слухи про коронавирус?
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вчера он чистую правду сказал, шо вирус, когда пересекает границу в Украину,
начинает ползти медленне, чем в других странах - шах и мат Европе...
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Что делали с провокаторами и паникёрами во время войны? Ставили к стенке, без суда и следствия.
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Беркутята Авакова моніторять соцмережі?
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работают удаленно, а значит все в инете висят Мешканку Нікополя притягли до відповідальності за поширення фейкової інформації про коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6325
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а если знал о чём то важном о вирусе или последствиях для людей и не сообщил.
наказание есть?
в её дейсвтиях не было ничего, что могло причинить вред гражданам.
а в этой непростой ситуации лучше перебдеть чем не добдеть.
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А Радуцкого уже наказали за то, что все маски продал из страны, оставив украинцев во время эпидемии без минимальной защиты?
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Поймали лахудру и наказали "за язык". Поделом, конечно.
Но есть и другая мораль этой басни - Фейсбук и все остальные сецсети мониторятся рептилоидами. Поэтому даешь псевдонимный аккаунт и прокси!
И ждем Свободного интернета Илона Маска!
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