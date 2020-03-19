 В інфекційній лікарні Львова перебувають 26 осіб з підозрою на коронавірус, - ОДА

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За інформацією чиновників, в одного з пацієнтів діагностували пневмонію, однак у нього не важкий стан.

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Усі пацієнти, крім одного, були за кордоном, додав заступник головного лікаря медзакладу Ігор Берник.

Середній вік госпіталізованих - 30-50 років, були серед них також 71-річна пенсіонерка і трирічна дитина.