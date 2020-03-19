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 Суспільство, Здоров'я
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 В інфекційній лікарні Львова перебувають 26 осіб з підозрою на коронавірус, - ОДА

Станом на ранок 19 березня в інфекційній лікарні Львова перебувають 26 осіб з підозрою на коронавірус.

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За інформацією чиновників, в одного з пацієнтів діагностували пневмонію, однак у нього не важкий стан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьох осіб виписали зі Львівської лікарні, у них діагностували грип, хворі перебувають на карантині

Усі пацієнти, крім одного, були за кордоном, додав заступник головного лікаря медзакладу Ігор Берник.

Середній вік госпіталізованих - 30-50 років, були серед них також 71-річна пенсіонерка і трирічна дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182675
 
 
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і скільки тижнів вам треба, щоб підозра перетворилась на впевненість?
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так шмыгаль же рассказывает про миллионы экспрес тестов?
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«Не так страшен коронавирус, как украинская власть, которая с ним борется»
Решили совместить танцы с похоронами. Ухайдохать экономику и как можно скорее по стране распространить коронавирус…
Вот все, что случается с нашей страной - это закономерно. А все, что не случается - это вопреки. Но вопреки непременно заканчивается и потом снова закономерно случается говно.
Итак, власти решили положить экономику, чтобы спасти людей от коронавируса. Ну, хорошо, принимается. В конце концов на то они и власти, чтобы решить за людей, что лучше подохнуть от голода, чем от вирусной болезни. С умными людьми спорить не будем.
Закрыли все, что работало. Люди теперь без бабла. Закрыли метро. Тоже молодцы. Некуй шастать.
Вы или вводите натуральный карантин. С остановкой ВСЕГО транспорта. С патрулями на улицах, которые пресекают любое групповое передвижение. С экстренной доставкой продуктов и лекарств нуждающимся. И с массовой проверкой всех, у кого есть простудные симптомы. Чтобы оперативно заболевших выявлять и ПРИНУДИТЕЛЬНО изолировать. Вот это карантин. Жесткий и жестокий.
Или не ипите людям мозг своими полумерами. Запускаете метро, открываете общепиты, школы, сады. А люди уже на свое усмотрение решают, что и как.(с)
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Товарищи Мао Дзе Дун и Си Дзинь Жопин сказали,что дерьмо сиё не заражает русскае быдло русского мира.Слава Богу,хоть это дерьмо выживет. В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 4008 В инфекционной больнице Львова находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 4008
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В Полтаве закрыли рынки. Правильно? Правильно! Но на фига закрыли рынок, в нашем районе? Рынка там уже не было давно, были одни магазины. Что, ****, мешало закрыть все, но оставить продовольственные? Закрыли все, оптом. Теперь люди толкутся в одном гастрономе, и в двух маленьких магазинчиках, где уже вымели крупы,и, почему-то, молочку.
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Все что угодно и как угодно,лишь бы не Порошенко.Скабеева 2015 год.
Я б вам и в 2014 году не дал Пороха...Быдло ТУПОЕ.............
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протиющенки один раз вже обирали між жулею та овочем, але ні, висновків не зробили.
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якась скудна інформація,а тести на місці роблять чи у столицю відправляють відібраний матеріал?
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Для прикладу, у США від сезонного грипу цієї зими померло близько 10 тисяч людей. А за даними ВООЗ кожного року епідемія вірусних респіраторних інфекцій забирає у світі від 250 до 500 тисяч життів. Екскерівниця Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Микичак, яка у 2009 році була в епіцентрі боротьби з епідемією пандемічного грипу.
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