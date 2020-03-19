 В інфекційній лікарні Львова перебувають 26 осіб з підозрою на коронавірус, - ОДА

Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За інформацією чиновників, в одного з пацієнтів діагностували пневмонію, однак у нього не важкий стан.
Усі пацієнти, крім одного, були за кордоном, додав заступник головного лікаря медзакладу Ігор Берник.
Середній вік госпіталізованих - 30-50 років, були серед них також 71-річна пенсіонерка і трирічна дитина.
Решили совместить танцы с похоронами. Ухайдохать экономику и как можно скорее по стране распространить коронавирус…
Вот все, что случается с нашей страной - это закономерно. А все, что не случается - это вопреки. Но вопреки непременно заканчивается и потом снова закономерно случается говно.
Итак, власти решили положить экономику, чтобы спасти людей от коронавируса. Ну, хорошо, принимается. В конце концов на то они и власти, чтобы решить за людей, что лучше подохнуть от голода, чем от вирусной болезни. С умными людьми спорить не будем.
Закрыли все, что работало. Люди теперь без бабла. Закрыли метро. Тоже молодцы. Некуй шастать.
Вы или вводите натуральный карантин. С остановкой ВСЕГО транспорта. С патрулями на улицах, которые пресекают любое групповое передвижение. С экстренной доставкой продуктов и лекарств нуждающимся. И с массовой проверкой всех, у кого есть простудные симптомы. Чтобы оперативно заболевших выявлять и ПРИНУДИТЕЛЬНО изолировать. Вот это карантин. Жесткий и жестокий.
Или не ипите людям мозг своими полумерами. Запускаете метро, открываете общепиты, школы, сады. А люди уже на свое усмотрение решают, что и как.(с)
Я б вам и в 2014 году не дал Пороха...Быдло ТУПОЕ.............