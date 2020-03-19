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 За кордоном
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Все про:Білорусь (958) Лукашенко (557) Росія (26720) COVID-19 (1240)

 "Абсолютна дурість", - Лукашенко про закриття країнами кордонів через коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував рішення низки країн, у тому числі Росії, закрити кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.

"Багато країн закрили свою територію для іноземців. Так вчинили і п'ять країн - сусідок Білорусі. Дурість абсолютна, і це вже підтверджується. Це ніяк не захищає Росію. Тим більше закривають вибірково. Але це їхня справа. Люди оцінять все, що відбувається у нас із закриттям кордонів", - заявив Лукашенко, якому в четвер доповіли про епідеміологічну ситуацію в країні.

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За словами білоруського президента, те, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію, для Білорусі не має ніякого значення, оскільки в країні і перш уважно ставилися до боротьби з інфекціями, і не тільки з коронавірусом.

"На карті не залишилося практично жодної країни, де б не оселився цей вірус. Але одна справа, коли десь в Північній Африці одна людина, а інша справа, коли за добу тільки в Італії загинули 475 осіб. Різниця велика", - додав він.

Разом з тим Лукашенко зазначив, що швидке поширення захворювання дозволило "струсити" білоруську систему охорони здоров'я, особливо вірусологів та епідеміологів.

"Добре, що ми з радянських часів зберегли цю систему. А так ми людей лікуємо, а що там з епідеміологічною обстановкою? Цей психоз змусив нас якось підбадьоритися і в цьому напрямку попрацювати", - пояснив він.

У Білорусі станом на 18 березня був зафіксований 51 випадок інфікування новим коронавірусів COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182673
 
 
 Топ коментарі
 
Даун, когда в Италии было 20 человек, они тоже ржали, и это при том что там медецина и люди понимают слово карантин, драники вымрут, к сожалению.
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Тупой колхозан-узурпатор в нищей стране, как всегда умнее всех!
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похоже, он надеется проредить ряды пенсов... ослабить финансовую нагрузку на рэспублику...
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Невозвращенец? Извини, но с извращением возвращением помочь не смогу( А "хвалить" бубочки я готов и за бесплатно! Ведь обсерается он и его молодая команда покруче стахановцев О_о
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Уже есть видео с чистосердечным признанием:
"Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 249
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Даун, когда в Италии было 20 человек, они тоже ржали, и это при том что там медецина и люди понимают слово карантин, драники вымрут, к сожалению.
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Julia Yakovenko

Даун, когда в Италии было 20 человек, они тоже ржали, и это при том что там медецина и люди понимают слово карантин, драники вымрут, к сожалению.
А ще працювала раніше тролем... "Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 2967

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Очень интересно его мнение по поводу закрытия метрополитена.
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Сегодня с метро Святошино в Киеве доехал до Харьковского шоссе. Это 2.5 часа минимум. Тут прям жри да не обляпайся...
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И подскажу страждущим: 461 маршрутка до ВДНХ + 416 до бывшей Ленинградской, а сейчас Дарницкий площади
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Александр Литовченко. "Карантин 2020. Киевляне переправляются через Днепр"
"Абсолютна дурість", - Лукашенко про закриття країнами кордонів через коронавірус - Цензор.НЕТ 9513
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Месяц назад хорошо было бы попробовать разместить администрацию белорусского президента где-нибудь в Ухане.
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напоминает мне лука отдельных троллей цензора, считающих себя умнее всех европейских лидеров...смотри, лука, главное вот чтоб до этого не дошло
"Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 6739
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Лукошка - сказочный длбб. Просто сказочный!
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именно миграция и привела к распространению вируса, закрывать границы - правильно!
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Луке, как спекулянту, перепродающему на Роисю товары из ЕС, оно конечно, как серпом по яйцам.
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вся планета крокує не в ногу.. лише лука в ногу )))
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Старый пердун диктатор умничает, типа мы самые смелые. Тварь гэбэшная, покатайся на работу в метро, а не на бронированном членовозе.
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Старый дурак тоже думает, что он бессмертный.
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"Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса

Молодец Бацька! А то как дети малые!
Много ль толку от наших лампад и кадил? В рай лишь тот попадет, кто не в ад угодил,Что кому предначертано будет,До начала творенья Господь утвердил!
О.Хаям.
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Не зрозумів, за що Лука так переймається? Що Кацапію не захищає закриття кордонів? Уявляю, яка то трагедія для сябрів.
Чи увага світової спільноти до коронавірус не дає спокою? Кожному - своє. Бацька перетрахує парламент і опозицію, коронавірус перетрахує весь земний шарик...
Хай заздрить мовчки.
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Этому колхану тоже нужен прорыв, как и другому совковому дедушке.. Пока в небытие не уйдут эти совковые динозавры с пещерным пониманием глобальных процессов, - до тех пор не будет никакого развития на екс-советских территориях.
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Rhodesian У нас уже пришли молодые динозавры, которые и в СССР не жили. И как, помогло? Дебил на дебиле и дебилом погоняет.
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Тоді хай Лука скаже. чому саме Білорусь першою закрила україно-білоруський кордон... Розумник млять "Абсолютна дурість", - Лукашенко про закриття країнами кордонів через коронавірус - Цензор.НЕТ 2300
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Лишний раз убеждаюсь какого мудрого президента и правительство избрал народ! В Украине 40млн населения и 19 случаев зафиксировано,а в Беларуси с 10млн , 51 человек. Вижу,что Слуги народа о напрастно свой хлеб не едят!
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Вирусологов и эпидемиологов надо, время от времени, перетрахивать. Бацька.
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так микромордор автоматически закроется для иностранцев когда он войдет в состав мордовии.
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тупой шкловский колхозник , паразитирующий 25 лет на касапских энергоносителях
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На постсоветском пространстве отношение к людям как к скоту, поэтому не удивляйтесь, что с нефтегазовых рабских вымиратов, что с бульбограда, что у нас - активно выползают разного рода эксперты, всевозможные боты, которые массово вбрасывают мессидж о том, что коронавирус не опасен. Олиагрхату, хозяевам постоветских помоек даже выгодна корона, потому что она косит пенсионный фонд. Для них коронавирус проблемный в плане падающей экономики, а на людей им плевать.
Если бы не кипиш в Европе, то и у нас, ни в параше, ни в беларуси до сих пор бы ничего не закрыли.
Вспомните Чернобыль, когда тогдашняя партэлита выгнала всех на майскую демонстрацию сразу после аварии и выброса радиации.
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Лука не розганяє паніку, тому економічно Білорусь зараз стабільна... Не кожен зміг би втриматися в кріслі президента маючи таких сусідів як ЄС і Росія.... Він вміє знаходити баланс... Але що буде з Білорусією після Луки??? Знов диктатура одного чи димократія? Росія зараз витрачає останні ресурси на війну з Україною і низькими цінама на нафту... Росія через 5 років буде нагадувати росію зразка 1991-1992 року. Це буде слабка росія.

Матеріал з роздумів European life, на який поширюється авторське право. Передрук чи копіювання даного матеріалу, доморощеними українськими то кацабськими політологами суворо заборонено!!!!
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Я знал, что лукашенко глупый колхозник, но не думал, что он настолько безграмотный!!!
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Я знал, что лукашенко глупый колхозник, но не думал, что он настолько безграмотный!!!
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В чомусь він правий, всі прихильники закриття кордонів готові відстрілювати перелітних птахів, зараз бузьки прилетять, будемо вбивати?
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Единственный адекватный из руководителей. Диктатор - да, но уравновешенный.
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Коли його через 3-4тижні підключать до ШВЛ, думка у нього зміниться.
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