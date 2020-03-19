 "Абсолютна дурість", - Лукашенко про закриття країнами кордонів через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БелТА.
"Багато країн закрили свою територію для іноземців. Так вчинили і п'ять країн - сусідок Білорусі. Дурість абсолютна, і це вже підтверджується. Це ніяк не захищає Росію. Тим більше закривають вибірково. Але це їхня справа. Люди оцінять все, що відбувається у нас із закриттям кордонів", - заявив Лукашенко, якому в четвер доповіли про епідеміологічну ситуацію в країні.
За словами білоруського президента, те, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію, для Білорусі не має ніякого значення, оскільки в країні і перш уважно ставилися до боротьби з інфекціями, і не тільки з коронавірусом.
"На карті не залишилося практично жодної країни, де б не оселився цей вірус. Але одна справа, коли десь в Північній Африці одна людина, а інша справа, коли за добу тільки в Італії загинули 475 осіб. Різниця велика", - додав він.
Разом з тим Лукашенко зазначив, що швидке поширення захворювання дозволило "струсити" білоруську систему охорони здоров'я, особливо вірусологів та епідеміологів.
"Добре, що ми з радянських часів зберегли цю систему. А так ми людей лікуємо, а що там з епідеміологічною обстановкою? Цей психоз змусив нас якось підбадьоритися і в цьому напрямку попрацювати", - пояснив він.
У Білорусі станом на 18 березня був зафіксований 51 випадок інфікування новим коронавірусів COVID-19.
извращениемвозвращением помочь не смогу( А "хвалить" бубочки я готов и за бесплатно! Ведь обсерается он и его молодая команда покруче стахановцев О_о
Даун, когда в Италии было 20 человек, они тоже ржали, и это при том что там медецина и люди понимают слово карантин, драники вымрут, к сожалению.
А ще працювала раніше тролем...
Молодец Бацька! А то как дети малые!
Много ль толку от наших лампад и кадил? В рай лишь тот попадет, кто не в ад угодил,Что кому предначертано будет,До начала творенья Господь утвердил!
О.Хаям.
Чи увага світової спільноти до коронавірус не дає спокою? Кожному - своє. Бацька перетрахує парламент і опозицію, коронавірус перетрахує весь земний шарик...
Хай заздрить мовчки.
Если бы не кипиш в Европе, то и у нас, ни в параше, ни в беларуси до сих пор бы ничего не закрыли.
Вспомните Чернобыль, когда тогдашняя партэлита выгнала всех на майскую демонстрацию сразу после аварии и выброса радиации.
Матеріал з роздумів European life, на який поширюється авторське право. Передрук чи копіювання даного матеріалу, доморощеними українськими то кацабськими політологами суворо заборонено!!!!