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Все про:Китай (526) літак (804) Чехія (305) АН (29) COVID-19 (1240)

 Український "Руслан" доставить з Китаю в Чехію респіратори, захисні костюми і тести на коронавірус

Український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан" доставить з Китаю в Чехію вантаж медичного обладнання та тести на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Збройних сил Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У середу "Руслан" вилетів з Гостомеля до китайського міста Шеньчжень. До Чехії він має привезти 2 мільйони респіраторів N95, 5 мільйонів масок, 80 тисяч захисних окулярів, 120 тисяч захисних костюмів і 50 тисяч тестів.

Загалом вантаж складається із 134 палет вагою 106 337 кг.

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Нагадаємо, уряд Чехії схвалив заборону для громадян з’являтися на вулиці без захисної маски чи респіратора – заборона почала діяти опівночі в ніч на четвер.

У Чехії діє надзвичайний стан і загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Навчальні заклади, ресторани і магазини, за винятком тих, що продають товари першої необхідності, закриті.

Людям дозволяється тільки ходити на роботу, до лікаря і за покупками. Прогулянки можливі, але тільки за умови відсутності скупчень людей.

Станом на ранок четверга у Чехії зафіксовано 572 випадки захворювання на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182671
 
 
 Топ коментарі
 
Украинский Руслан доставит в Чехию из Китая респираторы проданные в Китай ЗЕлёной властью?
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Целый "Руслан" масок и тестов !
Помахав крыльями при пролёте над Украиной.
Прямо-таки ПРИ-ПИ3-ДЕ-ЦО-ВО !
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Вместо того что бы пьянючих быдло-туристов привозить с отдыхов, за бюджетные деньги, лучше криворожская вафлистка организовала Мрию на Китай, за оборудованием и материалами, и на коленях падла, на коленях умоляла дайте пожалуйста! За 9 месяцев гниды просрали страну в НОЛЬ ! (станок по изготовлению масок $50тыс, производительность 200 тыс в сутки)
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Украинский Руслан доставит в Чехию из Китая респираторы проданные в Китай ЗЕлёной властью?
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Да именно Зеленский шьет по ночам маски и продает их в Китай!
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Да бросте, этот обсос кроме крышки рояля в руках ни чего не держал. А вы за иглу тут трепитесь.
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а как по мне то на обсоса и трепло больше вы похожи со своими постами
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Не везите! Не надо, хочу увидеть всех критиков, которых не научила Италия, Испания, Германия, зря везут, нужно было быдло проучить, которое нарушает банальную просьбу карантина. Фу мусор
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Ты это о Радуцком, который миллионы масок в Китай продал?
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за кого радіти: за український "Руслан", чи за чехів?
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За тех кто заплатит. Халявщики идут в лес.
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В Україну доставлять коли влада в Україні буде руках українців, а не шшидів-хабадників.
У чехів влада руках чехів - тому вони мають цілий "Руслан" масок і тестів.

І живуть як чехи.
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Целый "Руслан" масок и тестов !
Помахав крыльями при пролёте над Украиной.
Прямо-таки ПРИ-ПИ3-ДЕ-ЦО-ВО !
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Вместо того что бы пьянючих быдло-туристов привозить с отдыхов, за бюджетные деньги, лучше криворожская вафлистка организовала Мрию на Китай, за оборудованием и материалами, и на коленях падла, на коленях умоляла дайте пожалуйста! За 9 месяцев гниды просрали страну в НОЛЬ ! (станок по изготовлению масок $50тыс, производительность 200 тыс в сутки)
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Это правда. Я слышал, что в общем количестве должно туда полететь 5 бортов. От что означает, когда правительство думает за свой народ, а не продает во время пандемии вещи первой необходимости Виновата во всем предыдущая барыжная власть!
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То на маленьку Чехію,а Україні потрібно 10 днів щодня по рейсу робити з таким вантажем щоб хоч якось виправити ситуацію з дефіцитом,у влади на це було 2 місяці часу щоб підготуватися але не склалося.
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За чей счет этот банкет .. бабло на бенз откуда
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Чехия кстати ввела более строгие меры чем соседняя Германия,
в которой ситуация намного хуже...
И почти все эти меры были введены раньше чем в Гармании и
даже в Италии - может потому здесь до сегодняшнего дня
никто не умер, а количество заражённых на порядок ниже чем у большинства соседей...
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Це стратегія Південної Кореї там щодня роблять тисячі тестів що вже дало результат.
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Та тому що там керують країною чехи , а не кагал "богообраних" . Свого часу , нині вже старі 73% ідіотів, проголосували за кравчука , а не за Чорновола . В той час Польща голосувала за Лєха Валєнсу , а Чехословакія проголосувала за Вацлава Гавела , Балтія привела на трон національних лідерів . Це було унікальне вікно можливостей , але 73% тогочасних ідіотів вибрали для України сьогоднішній шлях , шлях до кацапського ярма і бидла для олігархів . Останнього часу знедолену Україну щось рятує від кацапських лабет і самоліквідації , то передмайданна бійня 2013 року , то путєн зі своїм Кримом і дамбасом . Певно коронавірус теж стане порятунком . Жахливим порятунком , смертельним порятунком , але порятунком від влади кремля , від тотальної влади богообраних та збіговиська злодюг чим є на сьогодні ВР . Надією є Знак , момент інавгурації коли президентське посвідчення Бубочки злетіло на підлогу . Хоча дехто і вважає що " адін рас нє підарас " , але це теж соломинка яка може зламати хребта зєлєбєніному верблюду.
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Ну всем помогли! Можно начинать гордится.
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а что ?
Зеленский тоже позаботился о лохах,
теперь средний украинец может быть оштрафован, если не заболеет,
вчера тут его семье нехорошего желали, я по глупости
ещё писал, что так нельзя,
зеленский тварь, позаботился о детях украинцев,
придумал способ отнять кусок хлеба ...
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а в это время самолет верховного дурачка доставляет 30 мажоров из горных курортов Австрии в Киев, хоть мог бы доставлять из-за рубежа маски, защитные костюмы для борьбы с короновирусом.
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Для такой ли фигни, "Руслан" в СССР строили? Кто -нибудь помнит "Буран"?
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Груз весом более 106 тонн - вполне себе нормальная фигня.
Снегоход "Буран" помнят все.
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Не здивуюся якщо частина цих масок буде долати маршрут знову в сторону України. Маршрут: 1. Київ-Китай
2. Китая-Чехія
Браво ЗЕКОМАНДІ!!!
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