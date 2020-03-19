 Український "Руслан" доставить з Китаю в Чехію респіратори, захисні костюми і тести на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Збройних сил Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У середу "Руслан" вилетів з Гостомеля до китайського міста Шеньчжень. До Чехії він має привезти 2 мільйони респіраторів N95, 5 мільйонів масок, 80 тисяч захисних окулярів, 120 тисяч захисних костюмів і 50 тисяч тестів.
Загалом вантаж складається із 134 палет вагою 106 337 кг.
Нагадаємо, уряд Чехії схвалив заборону для громадян з’являтися на вулиці без захисної маски чи респіратора – заборона почала діяти опівночі в ніч на четвер.
У Чехії діє надзвичайний стан і загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Навчальні заклади, ресторани і магазини, за винятком тих, що продають товари першої необхідності, закриті.
Людям дозволяється тільки ходити на роботу, до лікаря і за покупками. Прогулянки можливі, але тільки за умови відсутності скупчень людей.
Станом на ранок четверга у Чехії зафіксовано 572 випадки захворювання на коронавірус.
У чехів влада руках чехів - тому вони мають цілий "Руслан" масок і тестів.
І живуть як чехи.
Помахав крыльями при пролёте над Украиной.
Прямо-таки ПРИ-ПИ3-ДЕ-ЦО-ВО !
в которой ситуация намного хуже...
И почти все эти меры были введены раньше чем в Гармании и
даже в Италии - может потому здесь до сегодняшнего дня
никто не умер, а количество заражённых на порядок ниже чем у большинства соседей...
Зеленский тоже позаботился о лохах,
теперь средний украинец может быть оштрафован, если не заболеет,
вчера тут его семье нехорошего желали, я по глупости
ещё писал, что так нельзя,
зеленский тварь, позаботился о детях украинцев,
придумал способ отнять кусок хлеба ...
Снегоход "Буран" помнят все.
2. Китая-Чехія
Браво ЗЕКОМАНДІ!!!