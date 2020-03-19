 Український "Руслан" доставить з Китаю в Чехію респіратори, захисні костюми і тести на коронавірус

Про це йдеться в повідомленні Збройних сил Чехії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У середу "Руслан" вилетів з Гостомеля до китайського міста Шеньчжень. До Чехії він має привезти 2 мільйони респіраторів N95, 5 мільйонів масок, 80 тисяч захисних окулярів, 120 тисяч захисних костюмів і 50 тисяч тестів.

Загалом вантаж складається із 134 палет вагою 106 337 кг.

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Нагадаємо, уряд Чехії схвалив заборону для громадян з’являтися на вулиці без захисної маски чи респіратора – заборона почала діяти опівночі в ніч на четвер.

У Чехії діє надзвичайний стан і загальнонаціональний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу. Навчальні заклади, ресторани і магазини, за винятком тих, що продають товари першої необхідності, закриті.

Людям дозволяється тільки ходити на роботу, до лікаря і за покупками. Прогулянки можливі, але тільки за умови відсутності скупчень людей.

Станом на ранок четверга у Чехії зафіксовано 572 випадки захворювання на коронавірус.