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 Економіка, Суспільство
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 "Менше кешу!": НБУ радить під час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні картки

Національний банк України радить громадянам під час карантину знизити контакти з готівкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ у Facebook.

"Більше cashless, менше кешу! Таким має бути девіз кожного на час карантину. Це знизить ймовірність поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

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Так, Національний банк України рекомендує:

• знизити контакти з готівкою (національною та іноземною),
• менше знімати кошти у банкоматах,
• користуватися дистанційним банківським обслуговування,
• розраховуватися безготівково, краще безконтактно (90% платіжних терміналів в Україні підтримують таку можливість).

У НБУ також радять після контакту з банкнотами та монетами ретельно мити руки і не торкатися обличчя. Крім того, НБУ рекомендує періодично дезінфікувати платіжні картки, смартфони, платіжні термінали, інші мобільні пристрої, які використовуються для безготівкової оплати.

"Будьте обачними та здоровими!" - резюмували в НБУ.

Менше кешу!: НБУ радить під час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні картки 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182668
 
   
 Топ коментарі
 
По той же логике...Так же во время карантина советуют снизить контакты с хлебом, разнообразными продуктами, фруктами, овощами, итд... Ибо в магазинах короновирус оседает на продуктах...

По возможности не дотрагивайтесь к купленным продуктам и тем более не используйте их для еды ))
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Завдяки зусиллям поточної зевлади -
"Меньше кэша!": НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты - Цензор.НЕТ 8649
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і корони в нього нима, а так, коронка

"Менше кешу!": НБУ радить під час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні картки - Цензор.НЕТ 5475
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Президентишко - это звучит горденько!
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Зеленский долги всем днепровским пацанам не олигархам простил.С этого гофна начинал Янукович в марте 2011 года.Быдло ***** вы ТУПОЕ
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По той же логике...Так же во время карантина советуют снизить контакты с хлебом, разнообразными продуктами, фруктами, овощами, итд... Ибо в магазинах короновирус оседает на продуктах...

По возможности не дотрагивайтесь к купленным продуктам и тем более не используйте их для еды ))
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Господа опаздываете,зеля уже поспособствовал,что люди получат меньше кэша!
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Завдяки зусиллям поточної зевлади -
"Меньше кэша!": НБУ советует во время карантина снизить контакты с наличными и дезинфицировать платежные карты - Цензор.НЕТ 8649
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Ну судя по тому что НБУ начал делать массовое рефинансирование банков, народ пошел в наличку. По факту уже сняли больше 5% депозитов. Ввели ограничение на досрочное снятие депозитов снова. Вот теперь налички не хватает. Нужно понимать правильно сообщения НБУ.
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Але ж по суті порада правильна і навіть незалежно від епідемії. Елементарні правила гігієни. А з іншої сторони нехватка готівки реальна і поповнення ії можливо буде за допомогою друкарського верстата.
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Лучше сразу бартер.
Сдается мне, водку (или коньяк, или бренди) таки придется закупать, в Перестройку то была "жидкая валюта".
А я так надеялась, что будут ракушки вместо денег, как у "папуасов".
Все же красивее.
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Так сложилось, что деньги, это самая грязная вещь, которую нам приходится держать в своих руках. Миллионы людей, в том числе,- больных, инфицированных, грязных, ежедневно передают их друг-другу. Деньги никто и никогда не обеззараживает, не дезинфицирует и не чистит. Платёжную карточку, когда-никогда, вы можете сами, протереть влажной салфеткой, но деньги...
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А как дезинфицировать карточки??
В микроволновке?
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