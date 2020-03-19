 Вакарчук пожертвував 1 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Про це він повідомив 16 березня в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується коронавірусу. Не потрібно чекати дива від уряду. Його не буде. Жоден уряд на землі не впорається з викликами пандемії самотужки, без підтримки громадян. Тому, зробимо кожен, що може. Від себе передаю 1 млн грн для закупівель необхідних матеріалів і техніки в опорні лікарні, зокрема у Львівській та Одеській областях. За результатами - відзвітуємо", - заявив Вакарчук.
Там же доларові мільйонери.
Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».