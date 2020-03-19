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 Політика України, Суспільство
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Все про:Вакарчук (172) пожертви (17) COVID-19 (1240)

 Вакарчук пожертвував 1 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що передасть 1 млн грн для закупівлі медикаментів у лікарні Львівської та Одеської областей.

Про це він повідомив 16 березня в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується коронавірусу. Не потрібно чекати дива від уряду. Його не буде. Жоден уряд на землі не впорається з викликами пандемії самотужки, без підтримки громадян. Тому, зробимо кожен, що може. Від себе передаю 1 млн грн для закупівель необхідних матеріалів і техніки в опорні лікарні, зокрема у Львівській та Одеській областях. За результатами - відзвітуємо", - заявив Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Багатії всього світу жертвують на боротьбу з коронавірусом, готові написати про такі випадки в Україні, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182667
 
   
 Топ коментарі
 
>Жду что Еріка скажет.
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Что-то не слышно о пожертвованиях от преЗЕдента или оффшорного "95-го квартала"...
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А что скажет бубочка, который рубил бабло на квартале в сотни раз больше
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А скільки пожертвував Зе і Квартал ?
Там же доларові мільйонери.
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Вот он какой, "барыга"...

Корпорация Roshen отправила на карантин 7% сотрудников своих украинских фабрик, которые находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом - 55 и выше лет.
При этом, - внимание!, - заработная плата всех отправленных в карантин сотрудников - сохранена!
Вот такие они, «барыги».
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А СКОЛЬКО ДЕНЕГ СЛАВА ВЫВЕЛ В ОФФШОРЫ????? МОЖЕТ ВЕРНИ ПЕВЕЦ НАЛОГИ В УКРАИНУ! ТОГДА ЭТО БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО
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Ненависть до усього українського так пре, що на капслок тисне?
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Лям, своих денег? Да кто такого дебила воспитал?
Вакарчук пожертвував 1 млн грн на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4779
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Слава,шо б ты был здоров. Тебя люблю не только я, но и моя любимая Одесса.
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ХА а сколько клоун заработал на коронавирусе ? А тут еще земелька на подходе
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