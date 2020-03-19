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 Політика України
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Все про:МВФ (693) НБУ (630) Смолій (66) COVID-19 (1240)

 Результати переговорів з МВФ про допомогу у зв'язку з коронавірусом будуть найближчими тижнями, - Смолій

Результати переговорів Національного банку і Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в рамках подолання коронавірусу стануть відомі в найближчі тижні.

Про це повідомив глава Нацбанку Яків Смолій на зустрічі з 50 банками України, передає Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в безперервному співробітництві з усіма органами державної влади та закордонними колегами.

Є прямий контакт і з Європейським центральним банком. З Міжнародним валютним фондом продовжуємо ще активніше вести переговори за новою програмою розширеного фінансування.

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Також з МВФ консультуємося щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнам з низьким рівнем доходів і економік, що розвиваються, які найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу.

Результати переговорів будуть найближчими тижнями", - зазначив глава НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182666
 
 
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Чем жестче кризис тем больше можно просить.
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Нема-чого чекати від несповнарозумних,нікчемних переговірників
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по такому случаю, этот редиска МВФ должен списать нам 50% долгов по кредитам..
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ДЛЯ ТУПОГО ГАДЕНЫША ОТВЕТ ОТ УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ
Результаты переговоров с МВФ о помощи в связи с коронавирусом будут в ближайшие недели, - Смолий - Цензор.НЕТ 4349

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Да прямо щаз можно сказать: результаты будут такимиже, как и раньше.

Господа зебилы - пора уже сдавать золотые зубы на благо Родины!
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Шмыг шмыгу кредит давать?? Ему бомж не доверит огрызок беляша посторожить, а вы кредит мвф хотите.....
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А я бы не давал.

Не важно, какой повод. Жуликам и марионеткам деньги давать нельзя.
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Якщо Смолій веде переговори - то максимум, що дозволить МВФ, так це використати мільярд з ЗВР для фінансування дефіциту бюджету. І пару мільярдів - на підтримання курсу гривні. І все...
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Цинізм клоунів при владі просто зашкалює
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