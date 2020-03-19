EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2651  12
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2951) Крим (8910) Росія (26720)

 Росіянин-порушник пропонував прикордонникам хабар у 50 тис. рублів. ФОТО

Громадянин Росії, який порушив українське законодавство, пропонував прикордонникам хабар на КПВВ "Гнутове".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Учора на КПВВ "Гнутове" громадянка України разом з чоловіком - громадянином РФ, який має посвідку на проживання в Україні, поверталися на контрольовану територію України. Прикордонники встановили, що вони їздили на територію Росії через закритий пункт пропуску "Новоазовськ", що згідно із Законом України є адміністративним порушенням.

Щоб не фіксувати порушення, пара вирішила "домовитися" за 50 000 російських рублів.

Росіянин-порушник пропонував прикордонникам хабар у 50 тис. рублів 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний терорист на окупованому Донбасі погрожував спостерігачам ОБСЄ автоматом, - звіт СММ

Прикордонники притягнули громадян до адміністративної відповідальності за ст. 204-2 КУпАП "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Наразі жінці та чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 5100 грн кожному.

Крім того, за ознаками злочину, передбаченого ст. 369 ККУ "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі", співробітники Нацполіції проводитимуть слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182665
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
явно присікались. На час карантіна за такі "порушення" не повинні чіпати
 показати весь коментар
 
Ну что де вы так. Нужно было взять деньги, сказать обождите минут 30, а потом сказать какие деньги. руцкаю свинью кинуть долг каждего
 показати весь коментар
 
 
Якби то він дєньгі давав... А то суне фублі...
 показати весь коментар
 
 
Вони б ще фантіками чи туалетним папером спробували розрахуватись
 показати весь коментар
 
 
Девальвация и кризис: доллар перевалил за 82, в бюджете гигантская пробоина, экономика России на грани штопора

https://www.newsru.com/finance/19mar2020/economic_crisis.html
 показати весь коментар
 
 
Да у нас жопа покруче чем у кацапов будет.
 показати весь коментар
 
 
Как это из процветающей путиноляндии на пмж в Украину?что то здесь не то.
 показати весь коментар
 
 
Кацапа назад на орду выгнали,я так и не понял?
 показати весь коментар
 
Фотофакт надо было написать, вон расиянин на банкнот напечатан и его фамилия
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору