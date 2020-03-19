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Все про:ОБСЄ (2451) Донбас (15584) найманці РФ (1035)

 П'яний терорист на окупованому Донбасі погрожував спостерігачам ОБСЄ автоматом, - звіт СММ

Найманець РФ, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, погрожував спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ автоматом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт місії.

"Один з членів збройних формувань (який був явно в стані алкогольного сп'яніння) в агресивній формі сказав членам патруля Місії відкрити двері першого автомобіля з боку водія, що спостерігачі і зробили. Потім член збройних формувань через двері направив свій автомат на членів патруля Місії, після чого відкрив задні двері автомобіля з лівого боку, вимагаючи, щоб члени патруля вийшли з машини і відкрили багажник. Після того, як член збройних формувань відійшов від автомобіля СММ для того, щоб мати можливість скористатися ься портативної рацією, спостерігачі закрили і заблокували всі двері автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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Потім той же найманець РФ намагався відчинити двері автомобіля і агресивно кричав.

Через приблизно 8 хвилин терористи дозволили патрулю СММ продовжити свій рух.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182664
 
 
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Сивуху на нього тре натравити - вони швидко знайдуть спільну мову і примирення
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видно, раніше погрожували лише тверезими, а от тепер і напідпитку... Пьяный террорист на оккупированном Донбассе угрожал наблюдателям ОБСЕ автоматом, - отчет СММ - Цензор.НЕТ 7554
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Может "апалчэнец" требовал от этих кретинов наконец то зафиксировать факты обстрела ВСУ...
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это ж ОБСЕ, а не съезд писателей-фантастов.
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ОБСЕ ведь слепое , как они могли увидеть угрозу !?
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