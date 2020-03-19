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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1156) Лондон (136) Метрополітен (448) COVID-19 (1240)

 У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро і зменшують кількість автобусних маршрутів

До 40 станцій у мережі лондонського метро мають бути закриті, бо місто намагається зменшити вплив спалаху коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише ВВС.

Часткове закриття станцій почалося в четвер вранці. Крім того, не буде нічних рейсів метро і кількість автобусних маршрутів також буде зменшено.

Рішення було оголошено після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що вірус поширюється в Лондоні швидше, ніж в інших частинах Великої Британії.

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Останні дані уряду показують, що в Лондоні було підтверджено понад 900 випадків коронавірусу, а в місті померли 34 людини.

Мер Лондона Садік Хан повторив попередження Джонсона і сказав, що люди не повинні користуватися транспортом, якщо в цьому немає гострої потреби.

"Лондонці повинні уникати соціальної взаємодії, якщо це не є абсолютно необхідним, а це означає, що вони повинні уникати використання транспортної мережі", - сказав він.

Починаючи з п'ятниці лінія Ватерлоо і Сіті буде повністю закрита, і з понеділка поступово скорочуватимуть рух на інших лініях.

Лондонський метрополітен складається з 11 ліній і 270 станцій, щодня ним користуються 5 мільйонів осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182661
 
 
 Топ коментарі
 
Ню-йорк нічого не закривав і хворих немає. І в Лондоні закривають деякі станції, а не метро. А як у вас в Росії?
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Закрили 40 станцій із 270 (15%), бо 900 хворих.
У Києві 2 хворих і закрили 100% станцій...
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Все, эксперимент с созданием "коллективного иммунитета" закончился?
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Кумедно - коли переходиш з сайту "Європейської правди" за посиланням на сторінку ВВС - там такої інформації немає... В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 2786
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коментар відмічено як спам  
 
Зеленский вовремя закрыл метро. Британия сделала с запозданием и получила тысячи больных.
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Ню-йорк нічого не закривав і хворих немає. І в Лондоні закривають деякі станції, а не метро. А як у вас в Росії?
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Богдан з легкістю замінить сотні медсестер, що не змогли добратись до роботи.
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Про Європу знаю з новин але те, що я бачу в Ню-Йорку і я по службі на вулицях ...у мене дуже великі сумніви нарахунок цієї істерії
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Якщо дивитись по Китаю, не все так лячно, але .....
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Я на вулицях проводжу 8 годин на день- все норм. Ніхто не хворіє але в новинах просто жах!
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Повірте, коли спаде пил-почнуть розбиратись що трапилось. Чому CNN постійно стримить якогось китайця якби в нього бубон на чума,
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Хворих немає? With 532 new cases on Wednesday, there are now at least 1,871 cases of coronavirus in New York City and 11 deaths, Mayor Bill de Blasio's office confirmed to CNN.
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Вам можуть написати що завгодно. Я вимкнув новини і живу своїм життям. Я по роботі їжджу вулицями і заходжу в будинки тощо. Всі живуть звичайним життям. Але ви сперечаєтесь наводячи цитати з преси. ОК. Здоров'я вам. Мийте руки.
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Ключові слов мер ДеБлазіо і CNN )))) причому самого мера вчора застукали в публічному джимі і йому нічого було відповісти
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Статистично, в великому Ню-Йорку від звичайного грипу помирає більше людей кожного року! Один Бруклін по населенню як п'ять Києва )))) я ж кажу-істерія.
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це розумно. Ню-йорк пустий. Але метро і автобуси працюють.
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Британці кидаються в крайнощі, то чекають щоб всі виробили імунітет, то закривають метро.
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Тільки станції закривають і я знаю Лондон-це норм. В нас багато людей тупо сидять в дома і всі міські служби працюють. Я працюю .
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В нас теж сидять, правда тролейбуси сьогодні пустили, пасажири тільки в масках і обмежена кількість.
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Як на мене це все глобальна штучно створена істерія. Китайський ринок просів ДО, а не як результат
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зачем ?? В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 6098.... в Лондоне ж нет маршруток В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 8099
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Все, эксперимент с созданием "коллективного иммунитета" закончился?
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Іпаааать... А соя так три дні пальці об клаву відбивала... Знову обосрамс чоколядний В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 3137
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Як на мене це фейк - бо...
Лондонське метро налічує 270 станцій...
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Шизофрения нарастает. Общественное мнение истерично требует мер и получает их. А что дальше? Что будет потом? Остановка экономики, фрагментация торговых потоков, хаос и анархия.
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Закрили 40 станцій із 270 (15%), бо 900 хворих.
У Києві 2 хворих і закрили 100% станцій...
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Та, да.
Нужно было еще немного подождать. В Лондоне из-за коронавируса закрывают 40 станций метро и уменьшают количество автобусных маршрутов - Цензор.НЕТ 2649
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Просте питання: чому НІХТО в Європі повністю не закривав метро, скільки б хворих там не було???
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Отвечу.
Вот и стала Европа эпицентром пандемии.
Ответ понятен?
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Метро закривали в Ухані, їм це не помогло - померло більше, ніж у Лондоні... Суть в тому, що зараза поширюється незалежно від того, працює метро чи ні! Закриття метро нічого не дає, зате створює труднощі для громадян!
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Сколько ты врать будешь?
"В Ухане больше всего заразившихся, говорят власти Китая, и сейчас они живут в изоляции. В городе приостановлено движение метро, поездов, автобусов, паромов и самолетов."
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Так я ж пишу, що метро закривали в Ухані, в Європі ніде не закривали...
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Думаете, для сдерживания роста заражений, людям лучше час толкаться здесь и еще полчаса в маршрутке, чем 20 минут в метро?
У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро і зменшують кількість автобусних маршрутів - Цензор.НЕТ 8209
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Да! Вот такой мы народ!
Кстати, видимо, все эти люди голосовали за Зеленского.
Да?
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Соя не здається - темники від Стецька ще не підігнали
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Коли шмарклі не знають, яке ще лайно кинути на вентилятор, вони пишуть "Соя не здається".
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Ваши вентиляторы уже за вами не успевают.
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На ПРЯМОМ супрун в штанах, арьев, как "специалист", раздает советы, как уберечь себя от коронавируса.
И, при этом, носит гламурную масочку в виде песика.
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Ну, это хоть сам реально так на работу ездил...
У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро і зменшують кількість автобусних маршрутів - Цензор.НЕТ 2969
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