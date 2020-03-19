 У Лондоні через коронавірус закривають 40 станцій метро і зменшують кількість автобусних маршрутів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише ВВС.
Часткове закриття станцій почалося в четвер вранці. Крім того, не буде нічних рейсів метро і кількість автобусних маршрутів також буде зменшено.
Рішення було оголошено після того, як прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що вірус поширюється в Лондоні швидше, ніж в інших частинах Великої Британії.
Останні дані уряду показують, що в Лондоні було підтверджено понад 900 випадків коронавірусу, а в місті померли 34 людини.
Мер Лондона Садік Хан повторив попередження Джонсона і сказав, що люди не повинні користуватися транспортом, якщо в цьому немає гострої потреби.
"Лондонці повинні уникати соціальної взаємодії, якщо це не є абсолютно необхідним, а це означає, що вони повинні уникати використання транспортної мережі", - сказав він.
Починаючи з п'ятниці лінія Ватерлоо і Сіті буде повністю закрита, і з понеділка поступово скорочуватимуть рух на інших лініях.
Лондонський метрополітен складається з 11 ліній і 270 станцій, щодня ним користуються 5 мільйонів осіб.
Лондонське метро налічує 270 станцій...
У Києві 2 хворих і закрили 100% станцій...
Нужно было еще немного подождать.
Вот и стала Европа эпицентром пандемии.
Ответ понятен?
"В Ухане больше всего заразившихся, говорят власти Китая, и сейчас они живут в изоляции. В городе приостановлено движение метро, поездов, автобусов, паромов и самолетов."
Кстати, видимо, все эти люди голосовали за Зеленского.
Да?
И, при этом, носит гламурную масочку в виде песика.