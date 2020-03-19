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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київ продовжує жити в умовах карантину та непрацюючого метро.

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв, як жителі Києва зранку намагаються дістатися до роботи в умовах карантину.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 01

Маршрутки в Києві ходять досить часто.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 02

Однак в салони пускають більше встановленої владою норми в 10 осіб.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 03

Також значна частина людей не користуються масками.

Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 04
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 05
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 06
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 07
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 08
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 09
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 10
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 11
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 12
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 13
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 14
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 15
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 16

Разом з тим, на найпопулярніших маршрутах спостерігається значна переповненість громадського транспорту.


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 17
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 18

Київ, 19 березня, карантин, переповнена маршрутка.


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 19

На зупинках велике скупчення пасажирів в очікуванні транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легко віддати наказ, сісти у свій лімузин і з комфортом поїхати, а ти спробуй взяти штурмом громадський транспорт, - журналіст Свірін про карантин у Києві


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 20
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 21
Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 22

Фото: Цензор.НЕТ.


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 23

"Стихійний карантин у Києві на Чернігівській. Люди штурмують автобуси, а поліція намагається забезпечити рішення влади про 10 пасажирів в масках на борту. Один автобус потенційні пасажири зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину. Люди штовхаються з поліцейськими", - розповів журналіст Сергій Щербина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив поліції проконтролювати, щоб у маршрутках їздили не більш ніж 10 осіб


Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину 24

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182659
 
 
 Топ коментарі
 
Все, кто голосовал по приколу за Голобородько надеялись, что Зеленский так будет ездить на работу. Так на работу ездить будете вы. Зробили це разом!
Переполненные маршрутки, штурмующие автобус пассажиры и люди без масок: общественный транспорт Киева в условиях карантина - Цензор.НЕТ 8103
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Надо открывать метро. Нечего изобретать велосипед. Метро -самый безопасный вид транспорта в случае пандемии. Его не закрывали нигде в мире.
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Зробіть їм штраф 880 євро і завтра виявиться, що ніх.ра їм по суті у місті і не потрібно було...
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День 2. Потрібно вести облік людей, що постраждали (вивих, втрата свідомості, крадіжка особистого майна і тд) в результаті штурмування громадського транспорту і передавати команді Зе на верх
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По поводу того, что происходило на остановке возле станции метро Черниговская, очень хорошо отображается в хронологии одного из пользователей Facebook. Привожу ссылку на публикацию. https://www.facebook.com/100006412819112/posts/2703308133226254/?d=n
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В таких условиях карантина для больших городов решение только одно - у работников ОБЯЗАН быть ЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ, чтобы иметь возможность работать на своей работе. Если нет, то нет. Есть опыт совместного владения транспортом (3-5 и более человек) в целях езды на работу и обратно. Включайтесь - купить одну машину типа недорогой городской паркетник на 4-5 человек для работников большого города не особая и проблема. И чего-чего, а машин хватит - их не знают кому бы всучить.
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