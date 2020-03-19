 Переповнені маршрутки, пасажири, які штурмують автобус, і люди без масок: громадський транспорт Києва в умовах карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фотокореспондент Цензор.НЕТ зняв, як жителі Києва зранку намагаються дістатися до роботи в умовах карантину.
Маршрутки в Києві ходять досить часто.
Однак в салони пускають більше встановленої владою норми в 10 осіб.
Також значна частина людей не користуються масками.
Разом з тим, на найпопулярніших маршрутах спостерігається значна переповненість громадського транспорту.
Київ, 19 березня, карантин, переповнена маршрутка.
На зупинках велике скупчення пасажирів в очікуванні транспорту.
Фото: Цензор.НЕТ.
"Стихійний карантин у Києві на Чернігівській. Люди штурмують автобуси, а поліція намагається забезпечити рішення влади про 10 пасажирів в масках на борту. Один автобус потенційні пасажири зупинили, перекривши йому дорогу, і почали заходити всередину. Люди штовхаються з поліцейськими", - розповів журналіст Сергій Щербина.