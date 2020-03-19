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Все про:Держприкордонслужба (2481) кордон (1419) українці (1792) Демченко Андрій (11)

 Понад 19 тис. українців повернулися на Батьківщину за останню добу, - Держприкордонслужба

Протягом минулої доби, 18 березня, в Україну прибули понад 19 тис. громадян України, 40 іноземців не пустили в країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Якщо більш детально говорити про державний кордон, то в більшості випадків, звичайно, рух ішов на в'їзд в Україну наших громадян. Іноземців загалом під час пропускних операцій було оформлено 4 тис. 300 осіб, більшість з яких - на виїзд за межі України. Крім того, за добу не пропущено 40 громадян зарубіжних країн. Понад 19 тис. українців перетнули державний кордон", - розповів він.

За його словами, через державний кордон, лінію розмежування і адміністративну межу з Кримом в обох напрямках було трохи більше 31 тис. осіб, 27 тис. з яких - це пропускні операції на державному кордоні. Крім того, триває зменшення пасажиропотоку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона не отримувала інформації про закриття окупантами пропуску до Криму, - представник ДПСУ Демченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182658
 
 
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А тих, хто літаками до Борисполя чекатиме сюрприз - бо

автобусы Skybus прекратили поездки в "Борисполь"...
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Да уж.. Каждый день сообщения. Сегодня 35 тысяч вернулось, вчера 28 тысяч, позавчера 32 тысячи. Во первых да... сколько же нашего народу за границей. Ну и втрое через сколько времени у нас начнется настоящая пандемия. Раньше как то связывали с пасхальными праздниками и приездом зарабитчан.. Но теперь это наступит быстрее и в более сжатые сроки и не волнами а вот так "как снег наголову" одномоментно.
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Пипец.. 20 тысяч в сутки потенциальных носителей заразы... без всякого карантина расползаются по всей стране... Завтра эти 20 тысяч будут в каждом городе в каждом селе... А сколько заразят по дороге домой? ....
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Отели, кухни и рестораны закрыли, украинцев первых выгнали с работы. Остались только водилы фур под польскими номерами и персонал в домах престарелых.
Скоро сезон спаржи в Германии, быстренько двигайте обратно давайте.
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