 Понад 19 тис. українців повернулися на Батьківщину за останню добу, - Держприкордонслужба

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Якщо більш детально говорити про державний кордон, то в більшості випадків, звичайно, рух ішов на в'їзд в Україну наших громадян. Іноземців загалом під час пропускних операцій було оформлено 4 тис. 300 осіб, більшість з яких - на виїзд за межі України. Крім того, за добу не пропущено 40 громадян зарубіжних країн. Понад 19 тис. українців перетнули державний кордон", - розповів він.

За його словами, через державний кордон, лінію розмежування і адміністративну межу з Кримом в обох напрямках було трохи більше 31 тис. осіб, 27 тис. з яких - це пропускні операції на державному кордоні. Крім того, триває зменшення пасажиропотоку.

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