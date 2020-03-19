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 COVID-19: автобуси Skybus припинили поїздки в "Бориспіль"

ПрАТ "АТАСС-Бориспіль" припинив пасажирські перевезення на маршруті 322 Skybus до/з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з 12:00 18 березня.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Через тимчасове закриття міжнародного регулярного пасажирського сполучення Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287-р, ПрАТ "АТАСС-Бориспіль" припиняє пасажирські перевезення на маршруті 322 Skybus до/з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, поїзди Kyiv Boryspil Express припинили курсувати між Києвом і аеропортом 17 березня.

З 18 березня аеропорт "Бориспіль" для скорочення збитків і посилення карантинних заходів перевів усі рейси в термінал F.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури

COVID-19: автобуси Skybus припинили поїздки в Бориспіль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182655
 
 
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Що невже пліснява влада використає їх для розвезення співробітників держаних установ (лікарень, банків тощо) на робочі місця?
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ну и правильно...зачем эти скайбас,если самолеты не летают и авиапассажиры не торопятся в аэропорт-из аэропорта?
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