 COVID-19: автобуси Skybus припинили поїздки в "Бориспіль"

Про це йдеться в повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Через тимчасове закриття міжнародного регулярного пасажирського сполучення Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 287-р, ПрАТ "АТАСС-Бориспіль" припиняє пасажирські перевезення на маршруті 322 Skybus до/з Міжнародного аеропорту "Бориспіль"", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, поїзди Kyiv Boryspil Express припинили курсувати між Києвом і аеропортом 17 березня.

З 18 березня аеропорт "Бориспіль" для скорочення збитків і посилення карантинних заходів перевів усі рейси в термінал F.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби в "Борисполі" приземлилися 38 рейсів з українцями, які повернулися з-за кордону, - Мінінфраструктури