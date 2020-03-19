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 Події, Суспільство
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Все про:Львів (1220) ОДА (785) COVID-19 (1240)

 Чотирьох осіб виписали зі Львівської лікарні, у них діагностували грип, хворі перебувають на карантині

Зі Львівської інфекційної лікарні виписали 4 осіб, у них не підтвердилася підозра на гостре респіраторне захворювання COVID-19, викликане коронавірусом SARS-CoV-2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

"Чотирьох пацієнтів виписали з лікарні, у них діагностували грип, зараз вони перебувають на карантині", - сказав він.

За його словами, нині в лікарні перебувають 26 пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус. Ще троє осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Стан більшості хворих - середньої тяжкості, в одного діагностували пневмонію, але жоден із хворих не поміщений у палату інтенсивної терапії.

Васько також повідомив, що влада області планує збільшити в лікарнях кількість точок доступу до кисневого забезпечення із 300 до 700. Також, за його словами, планують закупити ще 50 апаратів штучної вентиляції легенів. Нині в області в наявності 80 таких апаратів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182654
 
 
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В нас терміново госпіталізували турка. З підозрою на коронавірус.
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