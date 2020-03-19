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 Австралія з 20 березня забороняє в'їзд іноземцям через коронавірус

Австралія з п'ятниці, 20 березня, забороняє в'їзд у країну іноземним громадянам через боротьбу з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пишуть західні ЗМІ.

"Сьогодні ми переходимо до заборони на в'їзд до Австралії для всіх нерезидентів, які не є громадянами Австралії. Вона почне діяти з 21:00 (за місцевим часом) завтрашнього вечора", - заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Морріссон.

Право на в'їзд у країну залишиться тільки в іноземців, у яких є близькі родичі-громадяни Австралії, а також тих, у кого є посвідка на проживання в Австралії, і вони постійно проживають у країні.

Австралійці, які приїжджають додому, повинні будуть провести 14 днів у карантині.

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Такі заходи вживають на тлі зростання кількості хворих на коронавірус в Австралії. Так, за останню добу кількість хворих зросла на 111 осіб і сягнула 565. Шестеро людей померли, 46 одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182653
 
 
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Це Кіля Бімбовіч не зможе приїхати у свою хатинку?
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Прапор поміняйте, бо ківі образяться Австралия с 20 марта запрещает въезд иностранцам из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 5245
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