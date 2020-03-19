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 Політика України, Суспільство
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 20 березня "Укрзалізниця" відправить три потяги "Інтерсіті+" з Пшемишля до Києва. Квитки можна купити тільки через онлайн-систему УЗ

АТ "Укрзалізниця" 20 березня відправить три поїзди класу "Інтерсіті +" з Пшемишля до Києва для вивезення українських громадян з Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Протягом 20 березня 2020 року Укрзалізниця здійснить поїздами класу "Інтерсіті+" вивіз громадян України із Пшемисля, які внаслідок обмежувальних заходів, у зв’язку з карантином, не мають змоги самостійно перетнути кордон.

Так, вже призначені й 20 березня із Пшемисля у Київ вирушать поїзди: №715/716 – 706/705 (відправлення із Пшемисля о 15:45, прибуття до Києва о 00:46 21 березня), №709/710 (відправлення із Пшемисля о 10:18, прибуття до Києва о 19:26), №705/706 - 716/715 (відправлення із Пшемисля о 13:10, прибуття до Києва о 22:17).

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У Пшемисль поїзди вирушать без пасажирів.

Бригади стюардів, які обслуговують поїзди, забезпечені усіма засобами захисту та дезінфекції.

Квитки на вказані поїзди можливо купити тільки через онлайн-систему Укралізниці . Продаж квитків відкрито.

Призначення зазначених поїздів стало можливим завдяки спільним скоординованим зусиллям Міністерства інфраструктури України, Міністерства закордонних справ України, "Укрзалізниці" і Посольства України в Республіці Польща

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Нагадаємо, зараз на карантині перебуває 862 громадян України, зокрема, в Єгипті - 830 (в готелях, раніше їх було 744), в Бразилії - по 16, в Німеччині - 7, в Домініканській Республіці та ОАЕ - по 3, Молдові - 2, в Румунії - 1.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу - це сталося в Італії 13 березня.

15566 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, уже повернулися в Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182647
 
 
 Топ коментарі
 
В Киев везти обязательно???
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Зачем в Киев?
На границе каранинную зону устраивайте и все!

Зачем тянуть всех в город, где живет 7млн людей?
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встречайте новую партию коронавирусов ..
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И даже здесь не продумали.Допустим,есть злотые наличные,или на карте.На сайте УЗ купить можно только за гривны-нужно бысто перекидывать деньги на Украинские карты,или просить чтг-бы купили в Украине.Тоже нихрена не продумано.
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Та можна і польською картою заплатити, просто що воно через різниці в курсі може більшу суму зняти...
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всё продумали, в Киеве всех ждёт двух недельный карантин типа Санжар...хотя зачем везти в Киев , если можно было организовать этот карантин где-нибудь недалеко от границы, наверное бабло хотят побольше срубить за перевозку...
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встречайте новую партию коронавирусов ..
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Зачем в Киев?
На границе каранинную зону устраивайте и все!

Зачем тянуть всех в город, где живет 7млн людей?
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когда узнают шо их в Киев (под Киев) везут на двух недельный карантин с поезда на ходу спрыгивать будут ... 20 марта "Укрзализныця" отправит три поезда "Интерсити+" из Пшемышля в Киев. Билеты можно купить только через онлайн-систему УЗ - Цензор.НЕТ 6559
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Вместо того чтобы работать тут за копейки, придатели поехали в погоне за легкими деньгами они думали что они самые умные, а вместо денег привезут землякам своим кучу проблем. Они ехали туда думая только о себе, а сейчас все должны из-за них страдать.
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вы шо таке кажете ! вони країну з болота тягнуть , вони 12 лярдів долярів завезли в минулому році в краіну, "кормілці наші"...
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Кияни, зустрічайте гастарбайтерів, вони везуть вам "подарунки".
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Пшемышль это вымышленый город, его не существует в природе..
Імперською і державною - он Перемышль, по-польски он Пжемышль.
А Пшемышль существует исключительно в хворій уяві Укрзалізниці.
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