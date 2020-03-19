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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1258) ЦГЗ (52) COVID-19 (1240)

 На 19 березня в Україні підтверджені 16 випадків COVID-19, два з них - летальні, за добу надійшло 79 підозр, - МОЗ

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, з них 2 летальні:

Про це в Telegram повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Чернівецька - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки", - йдеться в повідомленні.

Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ: Перевіряйте інформацію, вірус паніки значно серйозніший за коронавірус. ВIДЕО

Протягом 18 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 79 підозр на COVID-19 і були доставлені 128 зразків. Протестовані 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька область) на COVID-19.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.

Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182644
 
 
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Процес набирає обороти. Якби ще тестів вистачало, то картина була б дещо інша.
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Скоро переболеет 80% населения. Хватит писать про 3-5-8-12 случаев. Не занимайтесть хираборой! От него никуда не деться. Мойте руки, носите маски, блеать
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на каждий лєтатєльний далжна бить сотня інфіцірованих і дєсяток вилєчєних. Так шо статістіка указивайєт на отсутствійє тестов
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Інфекційні лікарні забиті з підозрами, результатів тестів чекають декілька днів.
Чому нема лаболаторій на місцях, зелоботи? Чому з одного обласного центру зразки треба везти за 500 км до Києва на аналіз? Не було часу підготуватись, зелені покидьки?
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На самом деле, народ никогда не узнает ни количество заболевших, ни умерших, ни тех, кто вылечился. Переписи не было, нет достаточного количества тестов, есть только лживая "статистика", которая ни о чем.
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К сожалению, все начнется на следующей неделе...
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