 На 19 березня в Україні підтверджені 16 випадків COVID-19, два з них - летальні, за добу надійшло 79 підозр, - МОЗ

Про це в Telegram повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Чернівецька - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки", - йдеться в повідомленні.

Дослідження проводилися у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я.

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Протягом 18 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 79 підозр на COVID-19 і були доставлені 128 зразків. Протестовані 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька область) на COVID-19.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджує не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й встановлених контактних осіб.

Всього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.