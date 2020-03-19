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 МЗС: На карантині в Єгипті перебувають 830 українців

Міністерство закордонних справ повідомило, що лікуються від коронавірусу за кордоном 12 громадян України, на карантині перебувають 862 наші співвітчизники, з яких 830 - у готелях Єгипту.

Такі дані станом на 23:00 18 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 12 громадян України проходять лікування: у Німеччині - 5, в Італії і Польщі - по 2, у Молдові, ОАЕ та Домініканській Республіці - по 1.

5 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них четверо - в Японії та один - в Італії.

На карантині перебувають 862 громадян України, зокрема, у Єгипті - 830 (в готелях, раніше їх було 744), у Бразилії - 16, у Німеччині - 7, в Домініканській Республіці та ОАЕ - по 3, Молдові - 2, в Румунії - 1.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу - це сталося в Італії 13 березня.

15 566 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, уже повернулися в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182643
 
 
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скорее забирайте бедолаг, а то в Украине лечить некого...
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Твою жеж мать ,моя бывшая жена недавно оттуда прилетела а я с ней цёмкался ..правда недели две уже прошло .. МИД: На карантине в Египте находятся 830 украинцев - Цензор.НЕТ 4144
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Це просто жахливо... А яка ситуація на Мальдівах і Багамах?
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Придурків не забирати
Вони знали про ризики коли летіли.
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