 МЗС: На карантині в Єгипті перебувають 830 українців

Такі дані станом на 23:00 18 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, 12 громадян України проходять лікування: у Німеччині - 5, в Італії і Польщі - по 2, у Молдові, ОАЕ та Домініканській Республіці - по 1.

5 громадян України, інфікованих коронавірусом, одужали, з них четверо - в Японії та один - в Італії.

На карантині перебувають 862 громадян України, зокрема, у Єгипті - 830 (в готелях, раніше їх було 744), у Бразилії - 16, у Німеччині - 7, в Домініканській Республіці та ОАЕ - по 3, Молдові - 2, в Румунії - 1.

Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу - це сталося в Італії 13 березня.

15 566 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, уже повернулися в Україну.

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