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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (217) Мінздоров'я (1258) смерть (3940) ГРВІ (108)

 Від початку епідсезону від ускладнень грипу в Україні померли 66 осіб, - МОЗ

За минулий тиждень (09.03-15.03.2020) на ГРВІ захворіли 201 653 особи, з них 66,6% - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Інтенсивний показник захворюваності становить 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше за епідемічний поріг по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

В Одеській області зберігається середня активність грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. https://bit.ly/2RXBxxs.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центр громадського здоров'я закликає людей не робити самостійних висновків про інфікування коронавірусом за симптомами ГРВІ

"За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 11 із 54 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 9 — типу А(Н1)pdm09, 2 — А не субтипований. За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб.

Від початку епідсезону від ускладнень грипу в Україні померли 66 осіб, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182642
 
 
 Топ коментарі
 
Когда начнут проводить тесты то увидят что вирусом в Украине УЖЕ переболело около 100 тыс. чел.
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следует то, что зележопая власть - в 1000 раз страшнее коронавируса.

вред от коронавируса - меньше, чем от обычного гриппа.
а вред от того, что положили промышленность идиотским карантином - колоссальный.
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Когда начнут проводить тесты то увидят что вирусом в Украине УЖЕ переболело около 100 тыс. чел.
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следует то, что зележопая власть - в 1000 раз страшнее коронавируса.

вред от коронавируса - меньше, чем от обычного гриппа.
а вред от того, что положили промышленность идиотским карантином - колоссальный.
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Хорошая война у нас,пол страны-на заработках и на отдыхе,по всему миру. С начала эпидсезона от осложнений гриппа в Украине скончались 66 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5278
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Cвинячый грипп и курячий,в Китае не видели,а вы видели КРЕМЛЁМСКИЙ грипп русскага быдла,рюсскага Мира?то то же
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А от туберкулеза сколько? А от других инфекций? Почему раньше все жили нормальной жизнью а сейчас все ожидают неминуемой смерти от вируса с короной?
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так понимаю, что зележопые раздувают эту х-ню, чтоб оправдать свой непрофессионализм и развал промышленности.
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Принц Саудитов пообещал сожрать КРЕМЛЬ вместе с дерьмом кгбиста
Ждем-си плешивого барана на Плахе Иисуса Христа
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Это НЕ "пандемия".
Разве же это коронавирус, тьфу, грипп какой-то.
Вот коронавирус - вот это да.
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Пандемия одна,каждый рюсский мудак поедет в Швецию или Норвегию,изучать УКРАIНЬСКУ МОВУ
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Пандемия есть но ее раздувают как глобальную информационную спецоперацию для обвала мировых бирж и скупки по дешевке стратегических мировых активов.
В результате просядут ведущие страны и трансформируются, но слаборазвитые страны вообще разорятся (банкроты и дефолты).
И тогда некие мировые финансовые силы(?) могут ввести НОВЫЕ правила игры - например новую мировую валюту(возможно цифровую!!)
Это произведет ПЕРЕДЕЛ мира очень жестко.
Выбросит на обочину мировой экономики 60-70% стран мира.
Ядерные державы (правящие элиты) типа Китая и РФ будут рады отказаться от ЯО ради того чтобы их пустили внутрь мировой элиты. Иначе нищие китайцы и россияне начнут просто жрать друг друга и элитам тоже достанется. Содержать армию и полицию просто будет не за что ибо местные деньги и товар окажутся вне рамок новой цифровой мировой валюты и торговли.
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Та кого парят умершие от гриппа 60-100 человек, и от прочих болезней тоже. Корона - вот это модно. А то всё фигня.
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Ну от і показники, в Італіїї на 100 000 захворіли 5900, в іспанії 3160.
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НЕ МЕТРО и всякий прочий транспорт ОПАСЕН, а СКОПЛЕНИЯ населения-пассажиров в замкнутом объеме, - как сельдей в консервной банке упакованных.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
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Это все ничего не изменит. Все равно пока не переболеет большая часть населения (в основном городского) пандемия не заглохнет.
Потери экономики от разного вида карантинов будут в тысячи раз больше чем потери от смертей.
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