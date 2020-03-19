 Від початку епідсезону від ускладнень грипу в Україні померли 66 осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Інтенсивний показник захворюваності становить 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше за епідемічний поріг по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

В Одеській області зберігається середня активність грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. https://bit.ly/2RXBxxs.

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"За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 11 із 54 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 9 — типу А(Н1)pdm09, 2 — А не субтипований. За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб.