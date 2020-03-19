 Від початку епідсезону від ускладнень грипу в Україні померли 66 осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Інтенсивний показник захворюваності становить 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше за епідемічний поріг по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.
В Одеській області зберігається середня активність грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. https://bit.ly/2RXBxxs.
"За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 11 із 54 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 9 — типу А(Н1)pdm09, 2 — А не субтипований. За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб.
вред от коронавируса - меньше, чем от обычного гриппа.
а вред от того, что положили промышленность идиотским карантином - колоссальный.
Ждем-си плешивого барана на Плахе Иисуса Христа
Разве же это коронавирус, тьфу, грипп какой-то.
Вот коронавирус - вот это да.
В результате просядут ведущие страны и трансформируются, но слаборазвитые страны вообще разорятся (банкроты и дефолты).
И тогда некие мировые финансовые силы(?) могут ввести НОВЫЕ правила игры - например новую мировую валюту(возможно цифровую!!)
Это произведет ПЕРЕДЕЛ мира очень жестко.
Выбросит на обочину мировой экономики 60-70% стран мира.
Ядерные державы (правящие элиты) типа Китая и РФ будут рады отказаться от ЯО ради того чтобы их пустили внутрь мировой элиты. Иначе нищие китайцы и россияне начнут просто жрать друг друга и элитам тоже достанется. Содержать армию и полицию просто будет не за что ибо местные деньги и товар окажутся вне рамок новой цифровой мировой валюты и торговли.
Почему не развести по времени начало открытия присутственных мест в городе, тем самым равномерно распределить пассажиропотоки в Киеве и других городах страны?
Почему всему Киеву необходимо начинать рабочий день именно в 8:00? Для давки в транспорте, разве что...
Даже в пределах одного предприятия можно сманеврировать началом и концом рабочего дня... в разумных пределах.
Потери экономики от разного вида карантинов будут в тысячи раз больше чем потери от смертей.