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 Політика України, Економіка
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 Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби. ІНФОГРАФІКА

За 17 днів березня порівняно з аналогічним періодом 2019 року в Україні ввезли продуктів харчування на 40 тис. тонн більше.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Для тих, хто панічно скуповує особливі імпортні спагетті та консерви із тунця - не хвилюйтесь, "заморських" продуктів харчування теж вистачить всім! Їх завезли до України на 40 тис тонн більше за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року. Загалом імпорт харчів склав 158 тис тонн вартістю у $211 млн. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 т. В цьому зростанні є і певна доля детенізації, бо суттєве зростання бачимо з початку року щодо всіх "контрабандоризикових" товарів. Або люди раптово почали більше купувати мобільних телефонів і алкоголю, або це просто те, що завжди було поза офіційною статистикою", - розповів він.

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"Які продукти Україна імпортувала і в яких обсягах?

  • готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби — 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.
  • фрукти, їстівні плоди та горіхи — 45 837 тонн (+3%) на суму 33,9 млн дол.
  • овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби — 38 908 тонн ( +138%), на суму 20,4 млн дол.
  • молоко та маслянка — 921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.
  • риба свіжа не оброблена — 2 493 т (+73%) на 14 млн дол.
  • риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові — 14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.
  • кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі — 1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.
  • екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше — 3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.
  • алкогольні і безалкогольні напої та оцет — 16 610 т (+65%) на 23 млн дол", - розповів Нефьодов.

"Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в’їзд до України, 750 — на виїзд; Краковець: 310 — на в’їзд до України, 430 — на виїзд; Рава-Руська: 110 — на в’їзд до України, 360 — на виїзд. Домовляємося із польськими колегами, у якій спосіб можна пришвидшити процес проходження контролю, в т.ч. митного, на кордоні. Тим часом, перші вантажівки, які були заблоковані на кордоні Італії та Словенії, вже повернулися до України. Щоб допомогти українським водіям, які і зараз простоюють на кордоні інших країн, повернутися до України, Міністерство інфраструктури розробило форму. Заповнивши її, водій може повідомити, на якому саме пункті пропуску та на якому кордоні він розташований", - додав Нефьодов.

Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби 01
Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби 02
Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182641
 
 
 Топ коментарі
 
Після таких заяв паніка і починається
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после таких заявлений от ЛЖИВОЙ ВЛАСТИ начинается паника
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Після таких заяв паніка і починається
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просто зебилу надо дать арматуриной по башке чтоб не нагнетали не будет паники.
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продукты импортируют,суть в другом-с дорожанием доллара дорожают и продукты
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не будут дорожать потому шо не дешевели.. Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 6600
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после таких заявлений от ЛЖИВОЙ ВЛАСТИ начинается паника
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да фуйня это всё этот импорт...! 10% от всего рынка Украинского продовольствия. 80 % продукция наша..так же заявили власти и таможня . тут главное чтобы наши барыги комерсанты и толстосумы не вывезли продукты на экспорт .чем они всё время и занимаются увозя и опустошая склады страны ради своей наживы ищя рынки сбыта украинской продукции по миру...а на внешнем рынке товары по евроценам отдают а не по внутренним ценам согласно доходам населения...всё очень просто! если найдут где то рынок папуасам на что так вывезут всё до зёрнышка до крошки на экспорт не оставив здесь ничего. поэтому и цены ростут сами так и писали ещё при экс власти что цены дорожают потому что аграрии и бизнесмены всё отправляют на экспорт, их народ не интересует. они ищут как подороже и побольше врулить кому в мире свою продукцию... готовы и мать родную продать ради доходов твари...((
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"За 17 днів березня" - это до перекрытия границ, никому не интересно. Сколько завезли после по сравнению с "до", если фуры стоят в очередях?
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скупайте туалетную бумагу ...
а то : " один на улице чихнул, а семеро обосрались .."
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Смех смехом, а в Киеве в "Метро" раскупили всю туалетную бумагу)))
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у нас пока всё спокойно - на улице пока не чихают )))
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Лучше купить унитаз с функцией бидэ. Хорошая весчь.
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Брехливій владі не вірять тільки порохоботи та іже с німі, а зебіли вірять. Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 2040
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бо порохоботи самі неперевершені в брехні
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Просто все помнят голодомор от карлика Иосифа. Затем обвал рубля от Миши меченного. А тут ишак - пенсионеры уже все сбережения обменяли на дешёвую перловку.
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" готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия"
Источник: https://censor.net.ua/n3182641

Переведите мне, я что-то не "въезжаю": украинским предприятиям не нужна добавленная стоимость, чтобы производить из всоего зерна, своей муки "продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия"?
Или условия для бизнеса "бубочка" создал такие, что выгоднее НЕ производить?
Потому что рапортавать о подобном, как о достижении - это позор, граждане.
Это расписаться в том, что правительство НЕСПОСОБНО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА МЕСТНОГО.
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Когда начинают писать что не надо - значит пора скупать
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***,сыр,яйца,мёд - три тысячи тон привезли,это в Украину,просто кабзец,дохозянувалысь мрази.
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Яйца !! Пц Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 4532 . Никогда ещё не видел импортных яйков . Где их продают то ? Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби - Цензор.НЕТ 4733 .
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Затариваются не только из-за паники, а чтоб при необходимости можно было посидеть дома какое-то время.
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Люди скуплчють бо розуміють що завтра буде дороще
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пусть скупают, потом будут выбрасывать.
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А хтось бачить економічні передумови зростання імпорту? Бо такі малюнки може й середньостатистичний школяр намалювати.
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Я скупился еще месяц назад и не паникую. На обеспечении старики родители мои и жены.
Купил, чтобы ограничить выходына улицу, чтобы не бегать в магазин и не подвергать своих близких не нужнойму риску заразиться.
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