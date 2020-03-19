 Імпорт продовольства в Україну виріс, не треба панічно скуповувати продукти, - глава митної служби. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Для тих, хто панічно скуповує особливі імпортні спагетті та консерви із тунця - не хвилюйтесь, "заморських" продуктів харчування теж вистачить всім! Їх завезли до України на 40 тис тонн більше за 17 днів березня у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го року. Загалом імпорт харчів склав 158 тис тонн вартістю у $211 млн. Це майже 8000 повністю заповнених фур на 20 т. В цьому зростанні є і певна доля детенізації, бо суттєве зростання бачимо з початку року щодо всіх "контрабандоризикових" товарів. Або люди раптово почали більше купувати мобільних телефонів і алкоголю, або це просто те, що завжди було поза офіційною статистикою", - розповів він.

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"Які продукти Україна імпортувала і в яких обсягах?

готові продукти із зерна зернових культур, борошна, борошняні кондитерські вироби — 6166 тонн, що на 83% більше, на суму 12,3 млн дол.

фрукти, їстівні плоди та горіхи — 45 837 тонн (+3%) на суму 33,9 млн дол.

овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби — 38 908 тонн ( +138%), на суму 20,4 млн дол.

молоко та маслянка — 921 т (+163%) вартістю у 1,2 млн дол.

риба свіжа не оброблена — 2 493 т (+73%) на 14 млн дол.

риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні готові — 14 381 т (+0,5%) на 18,8 млн дол.

кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі — 1 293 т (+30%) на 4,3 млн дол.

екстракти, есенцiї та концентрати кави, сиропи, соуси, супи та інше — 3 854 т (+23%) на 25,1 млн дол.

алкогольні і безалкогольні напої та оцет — 16 610 т (+65%) на 23 млн дол", - розповів Нефьодов.

"Нова митниця знає про черги (подекуди дуже великі) із вантажівок, які утворились внаслідок їх ретельнішого санітарного огляду та дезінфекції. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок, на Ягодині 350 вантажівок стояли на в’їзд до України, 750 — на виїзд; Краковець: 310 — на в’їзд до України, 430 — на виїзд; Рава-Руська: 110 — на в’їзд до України, 360 — на виїзд. Домовляємося із польськими колегами, у якій спосіб можна пришвидшити процес проходження контролю, в т.ч. митного, на кордоні. Тим часом, перші вантажівки, які були заблоковані на кордоні Італії та Словенії, вже повернулися до України. Щоб допомогти українським водіям, які і зараз простоюють на кордоні інших країн, повернутися до України, Міністерство інфраструктури розробило форму. Заповнивши її, водій може повідомити, на якому саме пункті пропуску та на якому кордоні він розташований", - додав Нефьодов.





