 Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Росії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє російський штаб у боротьбі з COVID-19.

Зазначається, що жінці було 79 років. Вона мала цілу низку хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше 16 березня 2020 року Росія обмежила в'їзду в країну іноземних громадян і осіб без громадянства в період з 18 березня по 1 травня у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Пізніше РФ обмежила в'їзд для жителів окупованих територій Донецької області через коронавірусу.