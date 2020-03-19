EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  8328  42
Матеріали за темою:
Все про:Росія (26720) смерть (3940) COVID-19 (1240)

 Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Росії

Пацієнтка з коронавірусом померла в московській лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє російський штаб у боротьбі з COVID-19.

Зазначається, що жінці було 79 років. Вона мала цілу низку хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше 16 березня 2020 року Росія обмежила в'їзду в країну іноземних громадян і осіб без громадянства в період з 18 березня по 1 травня у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Херсоні відправили на карантин бригаду медиків, яка на виклик приїхала без засобів захисту

Пізніше РФ обмежила в'їзд для жителів окупованих територій Донецької області через коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182639
 
   
 Топ коментарі
 
Боженька покарай кацапьё! Нашли на них 7 казней египетских!
 показати весь коментар
 
По данным экспертов в России от вируса умерло около 2000 чел, зараженных около 200 тыс.
Наибольший удар должен быть по России, и это правильно и справедливо.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Боженька покарай кацапьё! Нашли на них 7 казней египетских!
 показати весь коментар
 
 
а пока мрут смертньіе, боги все-также воюют.
 показати весь коментар
 
 
79 років. Що б жити та й жити. Принаймні до кінця правління Пуйла.
 показати весь коментар
 
 
По данным экспертов в России от вируса умерло около 2000 чел, зараженных около 200 тыс.
Наибольший удар должен быть по России, и это правильно и справедливо.
 показати весь коментар
 
 
ЦН, дорогой, ну на хрена нам эти новости запоребриковые?
 показати весь коментар
 
Да - да. Верим. Рядом с рашкой полыхает Китай, а мокшандия стерильная.
 показати весь коментар
 
 
"Святу нафту" марки урал раша продає по 22,4 дольців
 показати весь коментар
 
 
а оце погано. такі кацапи, які вже не можуть нарожати і прожирають пенсійний фонд нам потрібні! живіть дууууже довго!
 показати весь коментар
 
 
Ленін в Мавзолеї раптом на бочок перевернувся )))
 показати весь коментар
 
 
КАПЕЦ! Так навскидку в рф умирает в день около 4500 чел. Почему этого в новостях нет?
 показати весь коментар
 
 
В мацкве вроде не только короноаирус

ua SER BERBA
Свежий слух: Распространяется по соцсетям, через Whatsapp.
Мол, идет переворот: Люди Бортникова блокировали Путина в Кремле и требует добровольного ухода. Золотов убит. В Москву перебрасывают бронетехнику
Мда... Было бы любопытно, если это было бы правдой
18.03.2020 16:47
Ответить
 показати весь коментар
 
 
на бортникова уже сливают MH17, возможно он и крысу сдаст.
 показати весь коментар
 
 
Вот когда прикончат Патрушева, тогда можно будет на что то надеяться
 показати весь коментар
 
 
может быть. на изгойке никто смердов за людей не считает поэтому это первый смертный случай среди людей. а холопов сколько не издохнет , не жалко.
 показати весь коментар
 
 
Народ ситуцию в Украине замалчивают как в рашке,страны разные а система совковая одинакова что у нас что у них,а ситуация страшная по количеству заболевших и умерших от коронавируса.пл возможности сидите дома,это практически единственное спасение
 показати весь коментар
 
 
не простая была бабушка, если внучка была перевела её по старту в частную клинику. не хотела видимо в общенародную пирожки ей носить.
 показати весь коментар
 
 
По словам главного врач инфекционной больницы №2 Светланы Красновой, причиной ее смерти стала пневмония на фоне тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.
 показати весь коментар
 
 
Точно! Пили водку, ром, пиво и самогон. Ну а плохо стало от водички некипяченной утром.
 показати весь коментар
 
 
Ты ба.. ей бы жить и жить ещё, если б не уханька
 показати весь коментар
 


Актуальная Россия



Прибывших из разных стран россиян плотно разместили в помещении аэропорта подмосковного Жуковского. Настоящий рассадник вируса из-за единственного на несколько рейсов термометра Безопасность превыше всего, ага

https://twitter.com/i/status/1240044309757538310
 показати весь коментар
 
Наступний кацяп - фуйло ботоксне , ботокс в легені пішов.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору