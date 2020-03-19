 Перша смерть від коронавірусу зафіксована в Росії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це повідомляє російський штаб у боротьбі з COVID-19.
Зазначається, що жінці було 79 років. Вона мала цілу низку хронічних захворювань.
Нагадаємо, раніше 16 березня 2020 року Росія обмежила в'їзду в країну іноземних громадян і осіб без громадянства в період з 18 березня по 1 травня у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Пізніше РФ обмежила в'їзд для жителів окупованих територій Донецької області через коронавірусу.
Наибольший удар должен быть по России, и это правильно и справедливо.
ua SER BERBA
Свежий слух: Распространяется по соцсетям, через Whatsapp.
Мол, идет переворот: Люди Бортникова блокировали Путина в Кремле и требует добровольного ухода. Золотов убит. В Москву перебрасывают бронетехнику
Мда... Было бы любопытно, если это было бы правдой
18.03.2020 16:47
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Актуальная Россия
Прибывших из разных стран россиян плотно разместили в помещении аэропорта подмосковного Жуковского. Настоящий рассадник вируса из-за единственного на несколько рейсов термометра Безопасность превыше всего, ага
https://twitter.com/i/status/1240044309757538310
С почином!