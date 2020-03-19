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Все про:Китай (526) медицина (898) допомога (1008) гуманітарна допомога (253) COVID-19 (1240)

 Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії

Китай майже впорався з пандемією коронавірусу і почав активно допомагати іншим країнам у боротьбі зі смертельним вірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні в епіцентрі епідемії коронавірусу - Ухані - не зафіксовано жодного нового випадку захворювання вперше з моменту зараження. Однак у Держкомітеті у справах охорони здоров'я КНР в четвер заявили про отримання повідомлень про 34 нові завезені з-за кордону випадки COVID-19 за середу. З них 21 зафіксовано в Пекіні, 9 - у пров. Гуандун (Південний Китай), 2 - у Шанхаї (Східний Китай) і по одному - у пров. Хейлунцзян (Північно-Східний Китай) і пров. Чжецзян (Східний Китай).

Таким чином, Китай починає поступово скасовувати карантинні заходи. Китайські фахівці припускають, що нові випадки захворювання припиняться вже в середині або наприкінці березня. Однак після послаблення блокади в Китаї все ще будуть суворо виконуватися дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливим новим спалахам.

Водночас накопичені запаси медичного обладнання Китай починає передавати в країни, в яких епідемія набирає обертів.

Учора посол Китаю в Україні провів переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмиглем щодо надання екстреної гуманітарної допомоги від КНР у боротьбі з коронавірусом.

Як пише видання "Синьхуа", Китай пожертвував Сербії тисячу наборів реагентів для тестування на коронавірус нового типу, яка була доставлена ​​в Белград у межах допомоги у боротьбі з епідемією.

Південнокитайське місто Шеньчжень пожертвує 270 тис. одноразових масок восьми своїм містам-побратимам по всьому світу. Тисячі масок вже вирушили до Республіки Корея. Вироби медичного призначення також будуть відправлені в заражені вірусом міста, такі як Мілан, Турин, Пусан і Берн. Також партія масок була доставлена ​​в офіси логістичних компаній і, як очікується, відправиться в Італію через день або два.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що в умовах стримування спалаху інфекції всередині країни Китай надав Франції маски, рукавички та інші медичні ресурси, які доставлені в Париж двома партіями. 18 березня перша партія медичних ресурсів, наданих китайським урядом, прибула в паризький аеропорт Шарль-де-Голль.

Китайське місто Сучжоу (пров. Цзянсу, Східний Китай) пожертвувало 20 тис. масок N95 Венеції, місту-побратиму в Італії. Так, у середу 50 коробок з масками були відправлені в Італію тимчасовим рейсом китайської авіакомпанії China Eastern Airlines із Шанхая в Мілан.

Крім того, товариство Червоного Хреста Китаю пожертвувало Іраку комплект лабораторного обладнання для виявлення та вимірювання концентрації нуклеїнових кислот, зокрема два прилади для проведення ПЛР-аналізу і 50 тис. наборів реагентів для виявлення нуклеїнових кислот.

Партія з 1 млн медичних масок, зібраних як пожертвування, була доставлена ​​в Бельгію на шляху до Франції. Медичний вантаж був зібраний двома китайськими благодійними організаціями для того, щоб допомогти в боротьбі з поширенням COVID-19.

У столицю Камбоджі доставлено пожертвувані Китаєм набори реагентів для виявлення нового коронавірусу.

Вчора група китайських медичних експертів з боротьби з епідемією екстрено виїхала з Риму в охоплене епідемією місто Падуя на півночі Італії.

В італійську столицю Рим були доставлені медичні маски, набори для проведення тестів на коронавірус нового типу та інші предмети протиепідемічного захисту, які були пожертвувані Фондом Джека Ма/Ма Юнь/ і Фондом Alibaba.

Крім того, в іспанське місто Сарагоса були доставлені 500 тис. захисних масок, ще 50 тис. од. наборів для тестування на вірус незабаром будуть доставлені в постраждалу від епідемії країну.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповсюдила в середу відеозвернення англійською, французькою та німецькою мовами, в якому подякувала Китаю за підтримку ЄС у боротьбі з епідемією пневмонії, спричиненої коронавірусом нового типу COVID-19.

У. фон дер Ляєн повідомила, що 18 березня провела телефонну розмову з прем'єром Держради КНР Лі Кецяном. Обидва співрозмовники заявили, що боротьба з інфекцією є спільною глобальною битвою, сторони мають підтримувати одна одну в той час, коли одній з них потрібна допомога. Китай не забув допомогу з боку ЄС у ході боротьби з COVID-19, коли Євросоюз екстрено пожертвував понад 50 тонн протиепідемічних засобів.

За її словами, сьогодні ЄС перебуває в "епіцентрі" пандемії і гостро потребує протиепідемічних ресурсів. Євросоюз трансформує свої промислові лінії для збільшення виробничих потужностей, але цей процес займе кілька тижнів. ЄС високо цінує підтримку Китаю в цей момент і дуже вдячний за неї, додала У. фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Українці зіткнулися з труднощами під час повернення на батьківщину: туристи і заробітчани застрягли в Єгипті, Польщі, Німеччини, Чехії та інших країнах.

16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

Укрзалізниця припинила міжнародне і внутрішнє сполучення, українці здали 400 тисяч квитків.

Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182638
 
 
 Топ коментарі
 
Ну а что не так?

1. Там правительство не нарколыги ни Кривого Рога
2. Молненосная реакция на опасность
3. Страна богатая и оперативно возвела 3 больницы с ТОП оборудованием
4. Правильная координация силовиков
5. Осознание населением реальной угрозы
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Сегодня Китай самая безопасная страна в плане борьбы с коронавирусом. Пора туда эвакуироваться. Дама с собачкой сейчас кайфует
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Подозрительно все это. Вчера умирали, а сегодня уже вылечились..., а теперь нам будут продавать эшелонами маски и зарабатывать на лохах миллиарды?
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Страны перечислите, пожалуйста, куда вы там включились, шоб мы не гадали.
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Сегодня Китай самая безопасная страна в плане борьбы с коронавирусом. Пора туда эвакуироваться. Дама с собачкой сейчас кайфует
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Подозрительно все это. Вчера умирали, а сегодня уже вылечились..., а теперь нам будут продавать эшелонами маски и зарабатывать на лохах миллиарды?
 показати весь коментар
 
 
Ну а что не так?

1. Там правительство не нарколыги ни Кривого Рога
2. Молненосная реакция на опасность
3. Страна богатая и оперативно возвела 3 больницы с ТОП оборудованием
4. Правильная координация силовиков
5. Осознание населением реальной угрозы
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Там прекрасно разыграли всех, пусть и с жертвами но для миллиардной страны это не проблема, а сейчас их экономика нагнёт весь мир. Сиди и смотри этот прекрасный спектакль. Браво китайцы
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Всем китайцам уже сделали прививки. Bместе с бактериологическим оружием (коронавирус) разрабатывалось и противоядие. Произошла утечка вируса, может случайная, в месте где его продуцировали. Уже все поправили. А наивные пусть думают что все резко прекратилось из-за карантина.
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Незабудьте про Украину, наши бырыги тоже помогли Германии, и "толкнули" им тонны масок из гос.резерва.
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Давайте не привирать - не Германии, а Китаю, толкнул Радуцкий, маски были НЕ из Госрезерва, а были куплены на внутреннем рынке.
И да, Радуцкий - мерзавец.
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количество болеющих в Китае снижается по 1000 в день. осталось чуть более 7 тысяч.
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Это потому, что там все поголовно ходят в масках. Представляете расход этих масок ЕЖЕДНЕВНЫЙ?
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Назови мне хоть одного украинского производителя, у кого до этого шухера, тонны масок на складе готовой продукции лежали?
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Например - на Харковском заводе медпрепаратов он выкупил 20 миллионов масок. И не только там.
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И личная благодарность радуцкому от Меркель,за проявленную душевную щедрость! Тем более ,зеленые рекламируют ,что маски не нужны ,они совсем не эффективны.Особенно когда их просто нет.
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думаю Китай быстро поднимет свою экономику, продавая теперь ненужные маски по всему Миру.
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Как это ненужные? С вирусом справились в Ухане - в остальных городах фиксируются новые случаи, абсолютное большинство китайцев еще не переболели.
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Перевожу на человеческий язык:
- 5-миллионная Народно-Освободительная Армия Китая готова освободить ваши страны от коронавируса и ваших ассетов вместе с головами вашего правящего класса.
Мыбы и сами вторглись вас освобождать, но ... неловко, и потому ждем приглашения ваших "верховных правителей".

P.S. Если кто считает, что от своего правящего класса неплохо бы избавиться, то ответьте на вопрос: а зачем лично вы нужны Китаю? У них китайцы есть. Разве Китай дает коренному населению работу, когда китайские фирмы прходят в другие страны? Нет, они привозят своих, китайских работников. Поэтому не рассматривайте себе "смотрящими" за вашими независимыми (в прошлом) странами от Китая, рассматривайте себя удобрением. В прямом слысле слова "удобрением", которыми поля удобряют, то есть био-отходами для Китайской Коммунистической партии. "Так вернее будет"(С)

P.P.S. Один очень умный человек сказал мне сегодня, что сдается ему, что бомбить скоро будут. И вот сдается теперь уже мне, что прав он.
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Не правий, китайці ніколи не лізли на чужі землі.
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Это "новые" китайцы, рептилоидные.
Что рептилоиды, которые китайцев из нищеты Мао вытащили, им скажут делать - то они делать и будут.
В РФ коментаторы уже приглашают китайских медиков.
А они - оппа - военные медики.
То есть приглащают армию КНР оккупировать РФ.
Это мышебратьям не биндер ловить в телевизоре. Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії - Цензор.НЕТ 2850
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сами придумали, и сами справились.. меня терзают смутные сомнения, что все было спланирвано
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И много вас таких сомневающихся идиотов.? Ну кацапская ********* понятно,ты то же от туда или параша тудей с Г+Гнасмотрелся.
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Ничего, сейчас и вам пригласят Народно-ОсвободительнуюАармию Китая.
В РФ уже приглашают, а "бубочка" - что, лох какой? Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії - Цензор.НЕТ 9919

В Украине черноземы то богаче.
Вот вас от них и освободят, вместе с коронавирусом.
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