 Китай майже зупинив коронавірус і включився в активну боротьбу з пандемією в країнах Європи, Близького Сходу та Азії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні в епіцентрі епідемії коронавірусу - Ухані - не зафіксовано жодного нового випадку захворювання вперше з моменту зараження. Однак у Держкомітеті у справах охорони здоров'я КНР в четвер заявили про отримання повідомлень про 34 нові завезені з-за кордону випадки COVID-19 за середу. З них 21 зафіксовано в Пекіні, 9 - у пров. Гуандун (Південний Китай), 2 - у Шанхаї (Східний Китай) і по одному - у пров. Хейлунцзян (Північно-Східний Китай) і пров. Чжецзян (Східний Китай).

Таким чином, Китай починає поступово скасовувати карантинні заходи. Китайські фахівці припускають, що нові випадки захворювання припиняться вже в середині або наприкінці березня. Однак після послаблення блокади в Китаї все ще будуть суворо виконуватися дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти можливим новим спалахам.

Водночас накопичені запаси медичного обладнання Китай починає передавати в країни, в яких епідемія набирає обертів.

Учора посол Китаю в Україні провів переговори з прем'єр-міністром України Денисом Шмиглем щодо надання екстреної гуманітарної допомоги від КНР у боротьбі з коронавірусом.

Як пише видання "Синьхуа", Китай пожертвував Сербії тисячу наборів реагентів для тестування на коронавірус нового типу, яка була доставлена ​​в Белград у межах допомоги у боротьбі з епідемією.

Південнокитайське місто Шеньчжень пожертвує 270 тис. одноразових масок восьми своїм містам-побратимам по всьому світу. Тисячі масок вже вирушили до Республіки Корея. Вироби медичного призначення також будуть відправлені в заражені вірусом міста, такі як Мілан, Турин, Пусан і Берн. Також партія масок була доставлена ​​в офіси логістичних компаній і, як очікується, відправиться в Італію через день або два.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що в умовах стримування спалаху інфекції всередині країни Китай надав Франції маски, рукавички та інші медичні ресурси, які доставлені в Париж двома партіями. 18 березня перша партія медичних ресурсів, наданих китайським урядом, прибула в паризький аеропорт Шарль-де-Голль.

Китайське місто Сучжоу (пров. Цзянсу, Східний Китай) пожертвувало 20 тис. масок N95 Венеції, місту-побратиму в Італії. Так, у середу 50 коробок з масками були відправлені в Італію тимчасовим рейсом китайської авіакомпанії China Eastern Airlines із Шанхая в Мілан.

Крім того, товариство Червоного Хреста Китаю пожертвувало Іраку комплект лабораторного обладнання для виявлення та вимірювання концентрації нуклеїнових кислот, зокрема два прилади для проведення ПЛР-аналізу і 50 тис. наборів реагентів для виявлення нуклеїнових кислот.

Партія з 1 млн медичних масок, зібраних як пожертвування, була доставлена ​​в Бельгію на шляху до Франції. Медичний вантаж був зібраний двома китайськими благодійними організаціями для того, щоб допомогти в боротьбі з поширенням COVID-19.

У столицю Камбоджі доставлено пожертвувані Китаєм набори реагентів для виявлення нового коронавірусу.

Вчора група китайських медичних експертів з боротьби з епідемією екстрено виїхала з Риму в охоплене епідемією місто Падуя на півночі Італії.

В італійську столицю Рим були доставлені медичні маски, набори для проведення тестів на коронавірус нового типу та інші предмети протиепідемічного захисту, які були пожертвувані Фондом Джека Ма/Ма Юнь/ і Фондом Alibaba.

Крім того, в іспанське місто Сарагоса були доставлені 500 тис. захисних масок, ще 50 тис. од. наборів для тестування на вірус незабаром будуть доставлені в постраждалу від епідемії країну.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповсюдила в середу відеозвернення англійською, французькою та німецькою мовами, в якому подякувала Китаю за підтримку ЄС у боротьбі з епідемією пневмонії, спричиненої коронавірусом нового типу COVID-19.

У. фон дер Ляєн повідомила, що 18 березня провела телефонну розмову з прем'єром Держради КНР Лі Кецяном. Обидва співрозмовники заявили, що боротьба з інфекцією є спільною глобальною битвою, сторони мають підтримувати одна одну в той час, коли одній з них потрібна допомога. Китай не забув допомогу з боку ЄС у ході боротьби з COVID-19, коли Євросоюз екстрено пожертвував понад 50 тонн протиепідемічних засобів.

За її словами, сьогодні ЄС перебуває в "епіцентрі" пандемії і гостро потребує протиепідемічних ресурсів. Євросоюз трансформує свої промислові лінії для збільшення виробничих потужностей, але цей процес займе кілька тижнів. ЄС високо цінує підтримку Китаю в цей момент і дуже вдячний за неї, додала У. фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

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16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що проситиме Кабінет Міністрів заборонити залізничне та автобусне сполучення, закрити метрополітени і не збиратися групами понад 10 осіб. Запропоновані ним заходи набули чинності з опівдня 18 березня. У Києві, Харкові та Дніпрі зупинили метрополітен. У маршрутках можуть їхати 10 осіб, в тролейбусах і трамваях - по 20.

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Верховна Рада ухвалила закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

Кабмін радить органам влади і підприємствам перевести співробітників на віддалену роботу. Президент і прем'єр-міністр закликають українців залишатися вдома. Якщо вірус буде поширюватися, карантин може бути продовжений.