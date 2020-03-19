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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Косачов (8) МЗС (2126) санкції (2536)

 МЗС підказало Косачову, як можна зняти санкції з РФ: Припиніть окупацію і агресію, виплатіть компенсацію за збитки

У Міністерстві закордонних справ України наголошують, що санкції проти Російської Федерації є відповіддю міжнародної спільноти на порушення Росією принципів міжнародного права.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС Катерини Зленко на запитання щодо заяви голови комітету Ради Федерації РФ Костянтина Косачова про зняття санкцій у зв'язку з коронавірусом.

"Нещодавні маніпуляційні пропозиції російського чиновника Косачова "скасувати санкції у зв’язку з коронавірусом" яскраво підтверджують, що чинні економічні обмеження проти Росії у зв’язку з агресією проти України відчутно впливають на російську економіку, попри постійні заперечення Кремля. Вкотре наголошуємо, що санкції проти РФ є відповіддю міжнародної спільноти на кричущі порушення Росією принципів міжнародного права – недоторканності міжнародно визнаних кордонів, поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав, і насамперед триваючу агресію Росії проти України", - йдеться у відповіді.

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Зазначається, що санкції є ключовим інструментом приборкання держави-агресора, яка і далі не демонструє бажання повернутися у русло міжнародного права.

"Ми впевнені, що Росія має ефективний і швидкий шлях позбутися міжнародного санкційного тиску – це припинити агресію проти України , припинити окупацію українських земель, виплатити компенсацію за завдану шкоду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "світ дійсно має об’єднатися у боротьбі з коронавірусом, проте така боротьба не має бути приводом для ігнорування або безкарності триваючої агресії Росії проти України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182636
 
   
 Топ коментарі
 
А что стонете?! Вам же от санкций только хорошо...людоед Путлер так сказал и продолжает вякать!
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Ну хоть тут МИД не обосрался.
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А что стонете?! Вам же от санкций только хорошо...людоед Путлер так сказал и продолжает вякать!
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и яду пусть выпьют и побольше … это главное условие должно быть .
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Кулеба вже на коврі у Єрмака, отримує ляща за випад проти "братського народу".
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Не треба нічого знімати - треба на цей раз повністю розвалити цей недовалений ссср. І не треба звертати увагу на чергове скіглення кацапів. Замість Моржовії повинні бути і розвиватись незалежні республіки.
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МИД сработал правильно, респект ему! Вот бы хотя бы так работало Минобороны. Но для этого сначала нужно под сраку выгнать нынешнего министра.
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компенсации и репарации и кордоны с 1918 года
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Косачев! Мудило (с Нижнего Тагила)...
И не забудьте построить детские площадки рядом с разрушенными домами.
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Ответ хороший---но очень поздно. Требовать с РФ компенсацию смешно, значит сдать часть страны. Ну как бы продать. Но те не купят. Там сроду отнимали. А намекать Западу что за снятие санкций пусть Запад денег даст не дипломатично. Тут только один есть вариант----если снимут санкции, заявить о востановлении ЯО---тактического. Но сначала тогда надо стать нацией единной. А вот тут.......
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Моем руки - чистим оружие- моем рук.....
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жрать захотели? Скро ножки Буша будут выпрашивать? ОРДЛО приготовиться?
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Путін не випадково підписав закон про нас та білорусів як "носіїв російської" саме 18 березня. Це натяк на Крим і подальшу експансію Росії - у всіх вимірах: від масової видачі паспортів і руського миру до військових дій. Захищати Україну потрібно у всіх вимірах і разом з друзями.
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Ааатлична торгуется Urals в Европе. Сегодня за бочку этой "золотой" грязищи дают либо 4,8$, либо в морду. На фоне столь блистательного процветания вставшая на цырлы братва из Совфеда пала обратно на колени и взмолилась: "Запад проклятущий, санкции отмени!.." Пока безрезультатно.
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Рост или падение цены на нефть марки Brent Анчурию уже не волнуют - ее нефть отказываются покупать
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Это расея прощупывает гейропейцев "на слабо" жалуясь на свою больную голову.
Не будет же лично Путлер скрестись в дверь. Ему западло.
Есть для такой роли холуи.
А чо?
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У него было разрешение на въезд в Европу , теперь может и не стать..
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Пусть Запомнят Российские Оккупанты - Террористы раз и навсегда
Крым рано или поздно вернётся в состав Украины с помощью Турции
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"Догоним и перегоним": "Первый после песо: рубль бьет рекорды!"
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Чота скрепные не кукарекают в коментах сегодня.
Скрепа наверняка перегрелась и деформировалась.
Путен памаги!!!
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