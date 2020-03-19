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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Ізраїль (390) пандемія (14) лікарі (310) COVID-19 (1240)

 Пандемія коронавірусу виявилася набагато легшою, ніж ми думали спочатку, - ізраїльські медики

Пандемія коронавірусу виявилася легшою, ніж раніше передбачалося. Цьому почасти сприяють карантинні заходи, які знизили навантаження на систему охорони здоров'я.

Провідні ізраїльські медики в інтерв'ю російським ЗМІ заявили, що у 84% випадків хвороба протікає легко, а для 16% вона переходить у важку форму. І лише від 2% до 5%, можливо, потребуватимуть штучної вентиляції легенів (ШВЛ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Навіть якщо ви захворіли на коронавірус, це не кінець світу. Це хвороба, яка в 84% випадків протікає легко, частина людей навіть не дізнається, що були хворі. Для 16% це більш важке захворювання, з них від 2 до 5%, можливо, потребуватимуть апарата ШВЛ. Відсотки смерті не зовсім такі, як ми чули з провінції Хубей у Китаї. Цифри набагато нижчі. І якщо дивитися з епідеміологічної точки зору, ця хвороба набагато легша, ніж ми думали спочатку", – зазначив заступник директора найбільшого клінічного центру Ізраїлю "Шиба-Тель-А-Шомер", професор Афек Арнон.

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В Ізраїлі у вівторок кількість діагностованих випадків коронавірусу перевищила 324. П'ять хворих перебувають у важкому стані. Від початку епідемії лікарня "Шиба" стала основним центром, де наразі лікування проходять десятки хворих на COVID-2019.

"Шиба була першим медичним центром, в якому був створений перший національний центр для хворих на коронавірус. Ми побудували його за межами лікарні для того, щоб відокремити хворих на коронавірус від інших пацієнтів. Спочатку це був карантинний центр для тих, хто приїхав із лайнера Diamond Princess, а зараз це центр для хворих на коронавірус. Зараз там можуть перебувати понад 40 осіб, зокрема є 4 місця для пацієнтів у важкому стані", – розповів Арнон.

Він зазначив, що зараз у лікарні обладнується спеціальний корпус для тяжкохворих, а пацієнти, які надходять у лікарню з підозрою на коронавірус, не перетинаються з іншими: для них організовано окремий приймальний покій, а переобладнані корпуси розташовані на достатній відстані від інших відділень.

Професор вважає, що основна небезпека полягає у відсутності вакцини. Це, на його думку, призвело до стрибка захворюваності в Італії, де система охорони здоров'я не впоралася зі збільшеним навантаженням.

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"В Італії відразу захворіло дуже багато людей, був пік. І тому італійська система охорони здоров'я не змогла з цим впоратися, хоча і вона в цілому гарна. Ми хочемо впоратися з цим за допомогою карантину. Тому людям у жодному разі не можна нехтувати правилами карантину", – заявив заступник директора лікарні.

Директор відділу Міжнародних зв'язків МОЗ Ізраїлю доктор Ашер Сальмон наголосив, що ефективним засобом зниження навантаження на систему охорони здоров'я є карантин.

"Карантин важливий, щоб уповільнити швидкість поширення епідемії. Найперше ми дамо можливість продихнути лікарням, по-друге, ми наблизимося до літа. А ми сподіваємося, що це сезонний вірус і влітку його активність знизиться. А по-третє, можливо, з'являться нові ліки і вакцина. Тому дуже важливо знизити хвилю хворих зараз", – розповів Сальмон.

Представники системи охорони здоров'я Ізраїлю попереджають, що в разі різкого збільшення кількості хворих карантинні заходи можуть бути посилені, а людям похилого віку, які входять до групи ризику, уже зараз не варто залишати домівки і з'являтися в людних місцях без крайньої необхідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182634
 
   
 Топ коментарі
 
Сєміти турбуються за сємітів. І в Україні сєміти вмирати не будуть.
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Израильские врачи для рос СМИ. Красавы. В рос же вируса нет. Когда израильские врачи расскажут о вирусе для итальянских СМИ, тогда можно послушать.
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Дурні ці сєміти.. Ємець сказав всі пєнси здохнуть, значить - здохнуть
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Сєміти турбуються за сємітів. І в Україні сєміти вмирати не будуть.
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неважно,анти,или нейтральные...просто гои.
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Итак, израильские медики-практики заявили об очевидной вещи - никакой пандемии нет и не было. Но развод на бабки удался на славу. Финансовые пузыри слиты и мы быстро и без проблем идем на очередной 10ти летний виток развития.
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да. шо-то затянулся в этот раз период аж на 2 года. а, как известно, чем выше лезешь, тем больнее падать.
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Щось не сходиться
https://www.google.com/amp/s/amp.censor.net.ua/news/3182391/v_izraile_gotovyatsya_k_totalnomu_karantinu_izza_rasprostraneniya_koronavirusnoyi_infektsii
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Градус истерии и "мы все умрем" заставляет политиков принимать чудовищные по идиотизму решения....
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В Італії 475 за вчора..

звичайно, що не всі
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Ти пропонуєш нічого не робити і хай 200-300млн. чоловік помре на землі від хвороби? Вони мусять на таке реагувати і пробувати недопустити цього.
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Таких возможностей не существует. Нельзя изолировать людей от людей. К огромному сожалению ничего сделать нельзя. Ну а умрут по всей Земле максимум 100 000 - 150 000 всего. Приблизительно столько умирает за год от ветрянки.
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от вирусов гриппа и орви по подсчётам ВОЗ ежегодно умирает до 650 000 человек... Но это никого не парит - привыкли... А тут новая "игрушка"
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Хочуть виграти час до надходження ефективних ліків чи прививок від цієї зарази
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Это нереально исходя из общих соображений. За то время пока будут разрабатываться вакцины и препараты все население Земли безусловно переболеет этой болезнью. А препараты наверняка создать не удасться. Вакцина - возможно.
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тобто 16% тяжких випадків і 2-5 % на систему вентиляції це не пандемія...
Мене просто поражають коменти, я рахую що ми заслужили на нашу владу, бо для більшості людей смерть кожного 20 не важлива головне щоб він не здох, а якщо здохне сусід то все ок...
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Це крім цього що вони всіх приїзджих на карантин примусовий відправили а тепер взагалі кордони закрили, і в них медецина найкраща в світі
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Без сомнения это не пандемия. Пандемия это 50-100 смертность. Иначе это эпидемия.
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Зараз не буде смертності 50% тому що навіть та Іспанка мала таку велику смертність, через відсутність препаратів, а іспанка це звичайний пташиний грип який зараз проходить постійно...
Якщо б короновірус пройшов в період іспанки смертність була б набагато вища..
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В принципе правильно. Все, имевшие некую генетическую особенность (пока неизвестную) умерли от "испанки" и теперь этот вариант вируса гриппа опасен чуть-чуть. Через годик, когда переболеют все жители Земли, нынешний вариант "коронАвируса" превратится в безобидный пшик!
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З цим згідний бо отримають імунітет, але тут важливо інше що такі віруси зараз проходять, реально всім було понятно що він важкий і потрібно було закрити кордони з Китаєм ще на початку але ВОЗ трендів що не потрібно нічого робити, поки вірус не поширився.
Цей вірус це прецидент, що таке можливо в нас час і це стає бізнесом...
З таким розвитком генетики думаю фармкомпанії тепер будуть постійно наживатись на цих вірусах...
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Ну это уже вариант паранойи. Зачем закрывать границы? Для чего? А фармация наживается на всех от рождения до смерти.
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Ну якби закрили уже б небуло вірусу ніде, Китай із своїм вірусом за місцяь справився тому що їхня влада параноїки, і методи там були як у параноїків, поліція в памперсах...
Це по вашому мисленню, удачі...
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То чого зараз коли він поширився закривають кордони, той же самий Ізраїль, тобто всі параноїки))))
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Идея, что можно остановить вирус, передающийся воздушно-капельным путем, с помощью карантина любой строгости - бредова по определению.
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Так задача и не стоит наглухо закрыть. Карантин помогает растянуть болезнь во времени и уменьшить единоразовую нагрузку на систему здравохранения, чтобы никто из "тяжелых" не умер только потому, что к нему "руки не дошли".
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Это абсурдная идея. Можно привести массу аргументов общего и частного порядка, но делать это нет смысла. Самое главное - это то, что экономика потеряет такие невообразимые ресурсы , что никакя оттяжка пика эпидемии невосполнит утраты.
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Вона ітак втратить ці ресурси, а раптовий наплив хворих зробить колапс в системі ОЗ, ви забуваєте що крім здорових людей кожен день стаються отруєння травми і т.д а в умовах коли пацієнт заражений лікування багатьма стандартними препаратами приведе до критичного стану.. Та і багатоьм хірургам за 50..
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16% тяжких випадків із них 2-5 % на систему вентиляції...
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"Для 16% это более тяжелое заболевание, из них от 2 до 5%, возможно, будут нуждаться в аппарате ИВЛ"-читай уважнішеИсточник: https://censor.net.ua/n3182634
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Естественно, что авторам легче контролировать свое изобритение!
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Італія як і Вухань - фатальність бути першими на початку.
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тю-ты. всю малину зелебобикам пересрали.
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Израильские врачи для рос СМИ. Красавы. В рос же вируса нет. Когда израильские врачи расскажут о вирусе для итальянских СМИ, тогда можно послушать.
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В італії такий самий бардак і корупція, мафія як і в нас, вони просто мали доступ до дешевих євро кредитів тому ще не бомжі, але південна італія частково живе гірше чим ми...
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В них державна медицина гав..но в мене жінчина мама померла там тому що пів року лікували хребет і давали важкі ліки а як потім виявилось болів не хребет а була хвора печніка, але було вже пізно..
При чому коли поняли що натупили, стерли всі файли лікування, сервер у них впав чисто випадково, а в виписці смерті написали що не від того померла щоб було важко судитись...
Та сама Україна...
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бедная Германия, скольких паразитов кормят трудолюбивые немцы ...
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Врачи ошибаются, просто вирус не берёт тех кто обсерается от страху, чем полней штаны от страха тем легче протекает болезнь
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Верте больше кацам , я работаю в больнице и ситуация у нас намного серьезней . И кстати мосад привез 100000 тестов для больниц , а что СБУ и КГБ ?
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У нас СБУ про@ало всё что можно было про@бать. Про чертей правда не знаю, у верующих надо спросить.
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Израильские спецы пусть проконсультируют итальянцев насчет ,,не все так плохо,,
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так нафига же тогда евреи метро в Украине позакрывали?!
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" Сейчас там могут находиться более 40 больных, в том числе есть 4 места для пациентов в тяжелом состоянии", - ахиренное достижение!
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У них при вьезде в страну всех на карантин, а у нас в Киев. Как вредительство, наверно хотят улучшить демографическую ситуацию в стране.
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