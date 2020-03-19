 Пандемія коронавірусу виявилася набагато легшою, ніж ми думали спочатку, - ізраїльські медики

Провідні ізраїльські медики в інтерв'ю російським ЗМІ заявили, що у 84% випадків хвороба протікає легко, а для 16% вона переходить у важку форму. І лише від 2% до 5%, можливо, потребуватимуть штучної вентиляції легенів (ШВЛ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

"Навіть якщо ви захворіли на коронавірус, це не кінець світу. Це хвороба, яка в 84% випадків протікає легко, частина людей навіть не дізнається, що були хворі. Для 16% це більш важке захворювання, з них від 2 до 5%, можливо, потребуватимуть апарата ШВЛ. Відсотки смерті не зовсім такі, як ми чули з провінції Хубей у Китаї. Цифри набагато нижчі. І якщо дивитися з епідеміологічної точки зору, ця хвороба набагато легша, ніж ми думали спочатку", – зазначив заступник директора найбільшого клінічного центру Ізраїлю "Шиба-Тель-А-Шомер", професор Афек Арнон.

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В Ізраїлі у вівторок кількість діагностованих випадків коронавірусу перевищила 324. П'ять хворих перебувають у важкому стані. Від початку епідемії лікарня "Шиба" стала основним центром, де наразі лікування проходять десятки хворих на COVID-2019.

"Шиба була першим медичним центром, в якому був створений перший національний центр для хворих на коронавірус. Ми побудували його за межами лікарні для того, щоб відокремити хворих на коронавірус від інших пацієнтів. Спочатку це був карантинний центр для тих, хто приїхав із лайнера Diamond Princess, а зараз це центр для хворих на коронавірус. Зараз там можуть перебувати понад 40 осіб, зокрема є 4 місця для пацієнтів у важкому стані", – розповів Арнон.

Він зазначив, що зараз у лікарні обладнується спеціальний корпус для тяжкохворих, а пацієнти, які надходять у лікарню з підозрою на коронавірус, не перетинаються з іншими: для них організовано окремий приймальний покій, а переобладнані корпуси розташовані на достатній відстані від інших відділень.

Професор вважає, що основна небезпека полягає у відсутності вакцини. Це, на його думку, призвело до стрибка захворюваності в Італії, де система охорони здоров'я не впоралася зі збільшеним навантаженням.

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"В Італії відразу захворіло дуже багато людей, був пік. І тому італійська система охорони здоров'я не змогла з цим впоратися, хоча і вона в цілому гарна. Ми хочемо впоратися з цим за допомогою карантину. Тому людям у жодному разі не можна нехтувати правилами карантину", – заявив заступник директора лікарні.

Директор відділу Міжнародних зв'язків МОЗ Ізраїлю доктор Ашер Сальмон наголосив, що ефективним засобом зниження навантаження на систему охорони здоров'я є карантин.

"Карантин важливий, щоб уповільнити швидкість поширення епідемії. Найперше ми дамо можливість продихнути лікарням, по-друге, ми наблизимося до літа. А ми сподіваємося, що це сезонний вірус і влітку його активність знизиться. А по-третє, можливо, з'являться нові ліки і вакцина. Тому дуже важливо знизити хвилю хворих зараз", – розповів Сальмон.

Представники системи охорони здоров'я Ізраїлю попереджають, що в разі різкого збільшення кількості хворих карантинні заходи можуть бути посилені, а людям похилого віку, які входять до групи ризику, уже зараз не варто залишати домівки і з'являтися в людних місцях без крайньої необхідності.