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Все про:Держдума (374) Косачов (8) Росія (26720) санкції (2536)

 У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза"

Глава Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що загроза світової економічної кризи через коронавірус і падіння нафтових цін диктує необхідність скасувати всі санкції, крім оголошених ООН.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Косачова у фейсбуці.

"Назріла необхідність глобальної домовленості про одноразове і тотальне скасування будь-яких економічних санкцій, крім введених Радою безпеки ООН. Така домовленість могла б бути ініційована державами БРІКС, підтримана країнами двадцятки" і потім сертифікована тією ж Радою безпеки", - написав Косачов.

Як вважає російський політик, серед обговорюваних заходів протидії - від вироблення вакцин до нових домовленостей щодо нафти - до уваги не береться найважливіший чинник - "штучні перешкоди економічному розвитку конкурентів, що маскуються під інструменти політичної відплати за неналежну поведінку".

"Нинішня криза дає унікальний шанс розірвати порочне замкнене коло, коли санкції вводяться в надії на їхню політичну результативність (опонент здригнеться і виправиться), потім не відбувається нічого, крім взаємних економічних втрат, але потім з міркувань політичного престижу ("ми ж не можемо поступитися першими") санкції стають ледь не вічними (а може, і стають, можливості перевірити поки не було)", - підсумовує Косачов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик зняття санкцій проти Росії існує: у Європі є сили, які виступають за це, - "слуга народу" Мережко

У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: Насувається масштабна економічна криза 01
У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: Насувається масштабна економічна криза 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182632
 
 
 Топ коментарі
 
Та они ж на пользу, вы чё? Нет! Импортозамещайте дальше!
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От кацапня заспівала. Час їм залишати Крим і Донбас! В Госдуме просят обнулить санкции против России: "Грядёт масштабный экономический кризис" - Цензор.НЕТ 2005
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Ничего, вам за все ответка придет,начиная от сралина и заканчивая хуйло
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Умови зняття санкцій прописані чорним по білому: Крим український, з Донбасу геть під три чорти! І все буде очень гут!
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а как же санкциитольконапользу....и где былое вяличие и смех искандеров...раисиюшка ползает на коленках и просит отменить полезные санкции
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Ну что ж, вы там в московии правы. Санкции - зло. Поэтому, выводите своих боевичков из Молдовы, Сирии, Осетии, Абхазии, Крыма и Донбасса. Потом санкции будут сниматься.
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Санкци укрепляют економику, так что их нужно наоборот больше.

Сейчас и посмотрим чего стоит вяликая без нефти и хаса
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а ничо так,стильненько как для лаптеногов мокшанских даже гламурненько,жируют ватно лишнехромосомные с шалашей в цивилизацию переселились,так скоро с тарелок есть начнут поди.
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Какой же был прорицательный Глебов со своей басней "Волк на псарне" применительно к нынешним временам!
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Началось нытье и размазывание соплей по лицу...
"Ножек Буша" больше не будет!
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это правда. никто свинособак больше кормить не будет. они вяликие, сами , все сами.
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Кацяпів потрібно обнулити і загнати в мокшанські болота.
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завыла кацапня - никаких отмен.
как жрали ягель так и будете, но уже не вареный, а сырой.
обнулевщики вонючие.
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Хто би сумнівався, для того ваше ФСБ і рознесло по ЄС цю заразу.
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провалившей судейский экзамен прокурорше пора объявить подозрение пороху, за то что он способствовал введению живительных санкций против *********.
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"Назрела необходимость вернуть все Украине и глобально возместить ВСЕ убытки, включая недополученных прибылей, моральных убытков, нервов, утраты времени и ресурсов."
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Они же говорили что санкции им на пользу
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Вот поперло так поперло паганушка взвыла
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От тупі кацапи. Коли криза корисних санкцій треба більше.
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Все хорошо! Лекарство подействовало! Санкции нужно увеличивать! Вот когда маскальня начнет жрать друг друга, вот это хорошая позиция для переговоров с кацапами!!!
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слово обнуление - оно что святое или перед ним надо кланяться ...гля россияне дибилы слово обнуление как в обиход взяли ,а мозги обнулить нельзя ? я думал что только калькулятор и километраж в спидометре можно обнулить
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диктуют? записывай. на дырку в полу сходишь, кацап ***аный
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наХ з Криму, наХ з Донбасу, виплати компенсації і тільки тоді можливо зняття санкцій
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А как же слова солнцеликого-да плевать на санкции. Нет мокшане, сами ,всё сами, они вам на пользу(с ваших же слов),и не надо забывать про импортозамещение (из импортных комплектующих).
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Как им нравиться "обнулять",когда это им только выгодно.
Ну что ж,обнулять так обнулять,Крым обнулить надо,пусть он будет как в 14,при Украине,а их решение про включение в РФ-обнулить.
Обнулить Донбасс,вывести оттуда всех обнуленных,вместе с вооружением,а тех обезьян,что у власти-обнулить.Глядишь,и многие проблемы-обнуляться.
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мыльте попку кацапы.вам еще добавят их
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Забераєте своє гівно з Донбасу, Криму і йдете на#уй, а потім поговоримо про санкції
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