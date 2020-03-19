 У Держдумі просять обнулити санкції проти Росії: "Насувається масштабна економічна криза"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Косачова у фейсбуці.
"Назріла необхідність глобальної домовленості про одноразове і тотальне скасування будь-яких економічних санкцій, крім введених Радою безпеки ООН. Така домовленість могла б бути ініційована державами БРІКС, підтримана країнами двадцятки" і потім сертифікована тією ж Радою безпеки", - написав Косачов.
Як вважає російський політик, серед обговорюваних заходів протидії - від вироблення вакцин до нових домовленостей щодо нафти - до уваги не береться найважливіший чинник - "штучні перешкоди економічному розвитку конкурентів, що маскуються під інструменти політичної відплати за неналежну поведінку".
"Нинішня криза дає унікальний шанс розірвати порочне замкнене коло, коли санкції вводяться в надії на їхню політичну результативність (опонент здригнеться і виправиться), потім не відбувається нічого, крім взаємних економічних втрат, але потім з міркувань політичного престижу ("ми ж не можемо поступитися першими") санкції стають ледь не вічними (а може, і стають, можливості перевірити поки не було)", - підсумовує Косачов.
Сейчас и посмотрим чего стоит вяликая без нефти и хаса
"Ножек Буша" больше не будет!
как жрали ягель так и будете, но уже не вареный, а сырой.
обнулевщики вонючие.
Ну что ж,обнулять так обнулять,Крым обнулить надо,пусть он будет как в 14,при Украине,а их решение про включение в РФ-обнулить.
Обнулить Донбасс,вывести оттуда всех обнуленных,вместе с вооружением,а тех обезьян,что у власти-обнулить.Глядишь,и многие проблемы-обнуляться.