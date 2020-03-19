 Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав бізнесмен Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Про "підтримку" бізнесу.
Малий і середній:
- ЄСВ і пільги у податках - крапля в морі в структурі операційних витрат. Основні статті - оренда і фонд оплати праці.
- Кожен вибирає сам, як домовитися зі своїми співробітниками, щоб "перечекати". Співробітники - велика цінність, тому компроміс знайдуть.
- Але майже всі "на гачку" в орендодавців. Договори завжди виписані під торговий центр \ ринок; орендар завжди буде винен і повинен. Саме цим на 80% стурбовані зараз підприємці. Обігу - зараз НУЛЬ, коли-небудь потім буде бліда подоба від вчорашніх. А витрати - ось тобі контракт, плати давай.
- Підприємці не просять дотацій і грошей, яких як завжди немає. Але замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром в тому беззаконні, яке починається. Хоча б на рівні рекомендацій. Нехай не указ, ну хоч заяву. Щоб хоч на щось спиратися в переговорах. Торгово-промислова палата, на яку часто посилаються в договорах як арбітра - де-факто самоусунулася.
- Але навіть якщо завтра оголосять очевидне: "не треба платити оренду в закритому ТЦ", то ти потім піди це доведи якомусь адміністратору в торговому центрі. Держава ж у нас не правова, а понятійна. А в понятійній хто сильніший, той і правий.
- Головне завдання малого бізнесу - прогодувати себе і не висіти у вигляді "соціалки" на шиї. Збережіть малий бізнес - ви збережете величезну кількість зайнятих. Інакше - через лічені тижні - вони поповнять лави безробітних на грошовій допомозі.
- З фантастичного і казкового: зробіть судову реформу і заберіть своїх фіскальних нянь. Ідіоти.
Великий:
- Скасування плати за землю і нерухомість - це пряник для великих, тобто для тих, у кого є ці самі земля і нерухомість. (Читай - запас міцності). Навіщо? Як правильно зауважив Юрій Бутусов - просто відняли частину надходжень до місцевих бюджетів. "До-децентралізувалися". За рахунок яких ресурсів їм "боротися" з вірусом?
Звикаю бути вдома. Тягне писати. Терпіть", - розповів бізнесмен.
Аренды никто не уменьшает
Государство не может вмешиваться в частные отношения между сторонами, есть суд для этого
Нужно пережить это время. Надеюсь, это будет два месяца. Потом, если события будут развиваться негативно, то у нас будут уже у всех совсем другие приоритеты , к сожалению.
в договоре всегда должны быть статья "форс-мажор".
договаривайтесь, или в суд идите.
я договорился.
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А зачем сидеть в ТРЦ?Открой тырнет-магазин и не морочь голову.