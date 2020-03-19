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 Політика України, Економіка
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 Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям

Майже всі підприємці "на гачку" в орендодавців. Договори завжди виписані під торговий центр / ринок. Саме цим на 80% стурбовані зараз підприємці.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав бізнесмен Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Про "підтримку" бізнесу.

Малий і середній:

  • ЄСВ і пільги у податках - крапля в морі в структурі операційних витрат. Основні статті - оренда і фонд оплати праці.
  • Кожен вибирає сам, як домовитися зі своїми співробітниками, щоб "перечекати". Співробітники - велика цінність, тому компроміс знайдуть.
  • Але майже всі "на гачку" в орендодавців. Договори завжди виписані під торговий центр \ ринок; орендар завжди буде винен і повинен. Саме цим на 80% стурбовані зараз підприємці. Обігу - зараз НУЛЬ, коли-небудь потім буде бліда подоба від вчорашніх. А витрати - ось тобі контракт, плати давай.
  • Підприємці не просять дотацій і грошей, яких як завжди немає. Але замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром в тому беззаконні, яке починається. Хоча б на рівні рекомендацій. Нехай не указ, ну хоч заяву. Щоб хоч на щось спиратися в переговорах. Торгово-промислова палата, на яку часто посилаються в договорах як арбітра - де-факто самоусунулася.
  • Але навіть якщо завтра оголосять очевидне: "не треба платити оренду в закритому ТЦ", то ти потім піди це доведи якомусь адміністратору в торговому центрі. Держава ж у нас не правова, а понятійна. А в понятійній хто сильніший, той і правий.
  • Головне завдання малого бізнесу - прогодувати себе і не висіти у вигляді "соціалки" на шиї. Збережіть малий бізнес - ви збережете величезну кількість зайнятих. Інакше - через лічені тижні - вони поповнять лави безробітних на грошовій допомозі.
  • З фантастичного і казкового: зробіть судову реформу і заберіть своїх фіскальних нянь. Ідіоти.

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Великий:

  • Скасування плати за землю і нерухомість - це пряник для великих, тобто для тих, у кого є ці самі земля і нерухомість. (Читай - запас міцності). Навіщо? Як правильно зауважив Юрій Бутусов - просто відняли частину надходжень до місцевих бюджетів. "До-децентралізувалися". За рахунок яких ресурсів їм "боротися" з вірусом?

Звикаю бути вдома. Тягне писати. Терпіть", - розповів бізнесмен.

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Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям 01
Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям 02
Замість пафосного скасування ЄСВ, краще б виступили арбітром у свавіллі, яке починається в сфері оренди, - бізнесмен Шевченко про допомогу підприємцям 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182631
 
   
 Топ коментарі
 
Что есть то есть)
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Уйти можно где потом деньги брать на что жить
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Что есть то есть)
Аренды никто не уменьшает
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В любом договоре есть пункт о форс-мажоре, так что просто не платите и все. Или уходите, тогда арендаторы будут терпеть большие убытки.
Государство не может вмешиваться в частные отношения между сторонами, есть суд для этого
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Уйти можно где потом деньги брать на что жить
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Очень важно вести переговоры с менеджментом ваших арендодателей. Если есть договор, повторяю, должен быть пункт о форс-мажоре. Естественно , вас продолжат выжимать, если вы будете продолжать платить и молчать. Они терпят тоже убытки.
Нужно пережить это время. Надеюсь, это будет два месяца. Потом, если события будут развиваться негативно, то у нас будут уже у всех совсем другие приоритеты , к сожалению.
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Не в усіх договорах є у форс-мажорі епідемія. До вчорашнього дня ТПП не вважала епідемію форс-мажором. Тепер її змусили законом. Але й при цьому для застосування форс-мажору треба сертифікат із ТПП. А тільки звернення до ТПП обходиться для малого підприємництва 3330 грн тільки по одному договору, при цьому треба самому доводити причинно-наслідковий звязок між епідемією і неможливістю сплати за оренду при поданні документів (відсутність коштів, згідно з нашими законами, не є форс-мажором). Строк видачі сертифіката ТПП - тижні, за прискорення плата виростає у рази.
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Что ты свистишь,ЕСВ самый нелепый налог,который нужно платить вне зависимости от прибыли и просто самого факта бизнесдеятельности.Порохобот-андроповец из питера рева создал самую идеальную схему коррупции и способ давления на малый и средний бизнес.
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В Виннице некоторые арендодатели сразу кто полностью кто в большей степени отменили аренду. Но крупные арендодатели такие как Мегамолл , Скай-Парк и т.п. начинают умничать как будто ничего и не про какой вирус не слышали , хотя сами ТРЦ закрыты. Особенно "умиляет" Эпицентр …… не знаю как в других регионах, но в Виннице он работает.
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Так Епицентр типа аптеки стал. Продают маски и средства дезинфекции! Вместо пафосной отмены ЕСВ, лучше бы выступили арбитром в беспределе, который начинается в сфере аренды, - бизнесмен Шевченко о помощи предпринимателям - Цензор.НЕТ 914
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"просто не платите и все." - "есть суд для этого" Та-дам-бумц!
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Вобще за год клоуны сделали что-то полезное для страны? Убейтесь дауны об стену!
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снова зрада.
в договоре всегда должны быть статья "форс-мажор".
договаривайтесь, или в суд идите.
я договорился.
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слышь бизнесмен есв платится независимо есть прибыль или нет такой налог нахер ненужен который платят миллионы спд. так что закрой свой жидовский рот
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А расходы - вот тебе контракт, плати давай.

==
А зачем сидеть в ТРЦ?Открой тырнет-магазин и не морочь голову.
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Поражаешься какие тараканы водятся в головах у людей! В бизнесе - если кто то за что то не платит- означает только одно- ЗА ЭТО ПЛАТИТ КТО ТО ДРУГОЙ! Завтра арендодатели например скажут- нам арендаторы не платят- снимайте коммунальные расходы! Послезавтра- Облэнерго перестанет платить за электроэнергию электростанциям на основании, что никто не оплачивает коммунальные расходы.... Пока в головах нашего нариду будет такая полова- будут верить в "добрых царей" и избирать комиков в президенты, по приколу.
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А кто отменил ЕСВ? Его отсрочили, а не отменяли.
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