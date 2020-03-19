 У Херсоні відправили на карантин бригаду медиків, яка на виклик приїхала без засобів захисту

Про це в Facebook повідомив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА, депутат облради Віктор Короленко, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, до екстреної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту...Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів! Закликаю до відповідальністі за інформацію, що надаєте, інакше нікому буде виїжджати на виклики! Усі бригади "швидкої" опиняться на карантині!!!", - йдеться в повідомленні.
Директор департаменту просить жителів області бути чесними і правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування.
Він також нагадав, що діє Закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, який передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину і за недотримання санітарних норм.
Вот такие мы!
Но виновата власть.
Да?
Во всех ТВОИХ проблемах.
Кстати, я, в отличие от тебя, спокоен.
И часовню в 14-ом веке он развалил?
Там только плотность "падлов" намного больше.
Гениальная зеленая молодая команда отлично подготовила страну к пандемии.
"Я ваш приговор" (с)
Куча споалів про паніку і тут тобі на!
А ковпак, такий собі "саркофаг" як на чернобилі на будинок хворих не напялили?
Сам вигляд медиків у скафандрах викличе паніку у сусідів! вам що мало?
На виклик досить відповідної маски і вже на вході одягти захисні окуляри.
4 дні тому
Укрінформ
Обмежувальні заходи мають бути виваженими