 У Херсоні відправили на карантин бригаду медиків, яка на виклик приїхала без засобів захисту

Про це в Facebook повідомив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА, депутат облради Віктор Короленко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, до екстреної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту...Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів! Закликаю до відповідальністі за інформацію, що надаєте, інакше нікому буде виїжджати на виклики! Усі бригади "швидкої" опиняться на карантині!!!", - йдеться в повідомленні.

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Директор департаменту просить жителів області бути чесними і правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування.

Він також нагадав, що діє Закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, який передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину і за недотримання санітарних норм.