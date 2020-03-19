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 У Херсоні відправили на карантин бригаду медиків, яка на виклик приїхала без засобів захисту

У Херсоні "швидка" медичної допомоги без засобів підвищеної захисту прибула на виклик сім'ї, у членів якої була висока температура. Пацієнти не повідомили диспетчеру, що повернулися з-за кордону. Тому медикам доведеться провести в карантині 14 днів.

Про це в Facebook повідомив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА, депутат облради Віктор Короленко, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, до екстреної швидкої допомоги надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в Херсоні. Громадяни приховали інформацію від диспетчера, щодо свого нещодавнього перебування за кордоном. Тож на виклик "швидка" виїхала без засобів підвищеного захисту...Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів! Закликаю до відповідальністі за інформацію, що надаєте, інакше нікому буде виїжджати на виклики! Усі бригади "швидкої" опиняться на карантині!!!", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: у світі інфіковано 218,8 тис. осіб, померли 8810, вилікувалися 84,1 тис.

Директор департаменту просить жителів області бути чесними і правдиво відповідати на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування.

Він також нагадав, що діє Закон про протидію поширенню коронавірусної інфекції в Україні, який передбачає суворе покарання за порушення режиму карантину і за недотримання санітарних норм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182630
 
   
 Топ коментарі
 
А почему бригада на карантине получается семейка жлобов с симптомами короновируса приехала?
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И таких дегенератов, которые только вернулись полно на каждом шагу.
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Да-да Зеля нивчем не виноват... успокойся уже...
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"Пациенты не сообщили диспетчеру, что вернулись из-за границы"
Вот такие мы!
Но виновата власть.
Да?
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Да-да Зеля нивчем не виноват... успокойся уже...
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Конечно он виноват!
Во всех ТВОИХ проблемах.
Кстати, я, в отличие от тебя, спокоен. В Херсоне отправили на карантин бригаду медиков, которая на вызов приехала без средств защиты - Цензор.НЕТ 7838
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И то, что флажок у тебя не желто-голубой, тоже он виноват?
И часовню в 14-ом веке он развалил?
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Эти падлы точно за Зелю голосовали! Поведение его...
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Среди порохоботов "падлов" не меньше.
Там только плотность "падлов" намного больше.
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А почему бригада на карантине получается семейка жлобов с симптомами короновируса приехала?
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И таких дегенератов, которые только вернулись полно на каждом шагу.
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Еще пара - тройка таких вызовов, и лечить в Херсоне будет некому.

Гениальная зеленая молодая команда отлично подготовила страну к пандемии.
"Я ваш приговор" (с)
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С.ка уроди-пацієнти захотіли отримати "медичні послуги" від хлопчиків за викликом (у їх розумінні) по 103. Впаяти уjobкам штраф за наражання здоров'я медпрацівників на небезпеку при виконанні обов'язків, розміром так з 50 000 UAH. Немає чим оплачувати? Не хочете платити? Приєднувати цей штраф у вигляді боргу за комуналку з наступним пломбуванням каналізації,відключенням електроенергії і водопостачання. Ніщо так не виховує відповідальність у громадянина, як смердючий унітаз, забитий фекаліями, носіння відрами води, свічечки і розряджені смартфони ввечері в темній квартирі.
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" без засобів підвищеного захисту...Результат: бригада "швидкої" перебуватиме на карантині 14 днів! Закликаю до відповідальністі за інформацію" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3182630
Куча споалів про паніку і тут тобі на!
А ковпак, такий собі "саркофаг" як на чернобилі на будинок хворих не напялили?
Сам вигляд медиків у скафандрах викличе паніку у сусідів! вам що мало?
На виклик досить відповідної маски і вже на вході одягти захисні окуляри.

4 дні тому


Укрінформ


Обмежувальні заходи мають бути виваженими
У Херсоні відправили на карантин бригаду медиків, яка на виклик приїхала без засобів захисту - Цензор.НЕТ 4400
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