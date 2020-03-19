 Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив чиновник китайського міністерства науки і технологій Чжан Сіньмінь.
За словами Сіньмінь, фавіпіравір, розроблений дочірньою компанією Fujifilm, дав обнадійливі результати в клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені. У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів.
"Він має високий ступінь безпеки і явно ефективний в лікуванні", - зазначає Сіньмінь.
Телеканал NHK повідомив, що пацієнти, яким давали ліки в Шеньчжені, вилікувалися від коронавірусу протягом чотирьох днів після того, як їхні тести дали позитивний результат. Для порівняння, хворі COVID-19 виліковувалися за 11 днів, якщо не приймали цей препарат.
Крім того, рентген підтвердив поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, що приймали фавіпіравір, порівняно з 62%, яких лікували іншими препаратами.
Разом з тим, джерело в міністерстві охорони здоров'я Японії констатував, що препарат не настільки ефективний у людей з більш важкими симптомами.
"Ми дали "Авіган"(альтернативна назва препарату. - Ред.) від 70 до 80 пацієнтів, але, схоже, він працює не так добре, коли вірус вже розмножився", - повідомило неназване джерело виданню Mainichi Shimbun.
На цьому етапі фавіпіравір повинен бути схвалений урядом для повномасштабного застосування на пацієнтах з Covid-19, оскільки спочатку він був призначений для лікування грипу.
Переводим - для тяжелых случаев бесполезен, помогает только тем, у кого легкие трехдневный насморк. Шо-то типа арбидола....
..У ВООЗ заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу | Громадське телебачення
Лучше организуем панику в Санжировке вместо тестов и аппаратов.. и маски продадим..
шо брехню легко проверить.
Говноед гундосый-Нардеп Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус, звернувся до президента Володимира Зеленського та заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував
ЕГО БРЕХНИ НА ТВ про Ерику и Шахова , а надо переголосовать этот бардачный закон осла зе..
Не можна вірити у все що подає міністерство охорони здоров'я.
Говорять, що виходячи з дому досить одягнути рукавички і маску.
Я вийшов, а інші мали одягнені ще штани і сорочки.
потому что сначала метро работает,
потом его закрывают,
а потом хотят опять открыть.
И больных коронавирусом в Украине мало,
меньше чем тестов.