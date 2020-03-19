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 За кордоном, Здоров'я
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 Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian

Препарат фавіпіравір, який використовується в Японії для лікування грипу, проявився як ефективний засіб у лікуванні пацієнтів із коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив чиновник китайського міністерства науки і технологій Чжан Сіньмінь.

За словами Сіньмінь, фавіпіравір, розроблений дочірньою компанією Fujifilm, дав обнадійливі результати в клінічних випробуваннях в Ухані і Шеньчжені. У дослідженні взяли участь 340 пацієнтів.

"Він має високий ступінь безпеки і явно ефективний в лікуванні", - зазначає Сіньмінь.

Телеканал NHK повідомив, що пацієнти, яким давали ліки в Шеньчжені, вилікувалися від коронавірусу протягом чотирьох днів після того, як їхні тести дали позитивний результат. Для порівняння, хворі COVID-19 виліковувалися за 11 днів, якщо не приймали цей препарат.

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Крім того, рентген підтвердив поліпшення стану легень приблизно у 91% пацієнтів, що приймали фавіпіравір, порівняно з 62%, яких лікували іншими препаратами.

Разом з тим, джерело в міністерстві охорони здоров'я Японії констатував, що препарат не настільки ефективний у людей з більш важкими симптомами.

"Ми дали "Авіган"(альтернативна назва препарату. - Ред.) від 70 до 80 пацієнтів, але, схоже, він працює не так добре, коли вірус вже розмножився", - повідомило неназване джерело виданню Mainichi Shimbun.

На цьому етапі фавіпіравір повинен бути схвалений урядом для повномасштабного застосування на пацієнтах з Covid-19, оскільки спочатку він був призначений для лікування грипу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182628
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем... сей час начнет вылазить кучу рекламы от наших спекулянтов и просто п...дорасов о готовности продать этот чудо медицины за скромное количество денежных средств.
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быстро Юльке отдайте деньги и она его притарабанит
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нах рассказывать о том , чего в Украине никогда не будет ...
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Не думаю, что он зарегистрирован в Украине.
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никто в Украине до сегодняшнего дня о нём и не слышал..
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Это потому что зебил наживается на крови!
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де в Японії чи в Україні? Щоб порівняти скільки забарижать на українському людові?
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...йшов повз "гаражі" у їх таблетировочний прес вже другу добу без упину "працює" .. крейду свіжу підвезли ...так що ще сьогодні до вечора все буде ..
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нах рассказывать о том , чего в Украине никогда не будет ...
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быстро Юльке отдайте деньги и она его притарабанит
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Ждем... сей час начнет вылазить кучу рекламы от наших спекулянтов и просто п...дорасов о готовности продать этот чудо медицины за скромное количество денежных средств.
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Фабрика закрыта уже несколько лет. Если вы не согласны - предоставьте доказательства работы фабрики
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а український не лікує? а отож.. прибили науку 6 презиків-дегенусов
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Типа как Тамифлю?? Помним, ага.. Но я большетВОЗ доверяю, нет вакцины до осени и точка.
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А ты вакцину от лекарства отличить в состоянии? Или тебе усе равно, усе едино?
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Лекарства - нет. Сообщаю для особо одаренных.
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Ну да, ну да. Твои слова против слов "The Guardian". А ты вообще кто?
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Гатдиан лично, всем составом испытания проводили? Или этот препарат ***** антитела в организме стимулирует вырабатыватся?? Максимум в чем он помогает, этотсбить температуру не более. Не неси *****.
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А ты вообще статью читало убогое? Очевидно что нет. К тому же в медицине ты полный ноль. Антитела стимулирует вырабатывать как раз ВАКЦИНА, а данный ПРЕПАРАТ помогает бороться уже с болезнью, помогает организму побороть вирус, снижает негативные последствия болезни. Перечитай статью, лучше два раза. Хотя тебе вряд ли поможет.
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Я конечно не доктор... Но на сколько знаю, вакцину вводят тем кто не заразился для выработки иммунитета от вируса. А вот лекарствами уже лечат заразившихся.
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Вместе с тем, источник в министерстве здравоохранения Японии констатировал, что препарат не настолько эффективен у людей с более тяжелыми симптомами.Источник: https://censor.net.ua/n3182628

Переводим - для тяжелых случаев бесполезен, помогает только тем, у кого легкие трехдневный насморк. Шо-то типа арбидола....
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ну от легких случаев вроде и сам выздоравливаешь?
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Просто не замечаешь. Таких вирусов с короной и без реально тысячи.
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Вже бачу, як запрацювали наші підпільні фуфломіцинні фабрики. Взавтра ви побачите оголошення по продажу цього "японського дива"
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.. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про початок випробувань вакцини від коронавірусу SARS-Cov-2.
..У ВООЗ заявили про початок випробування вакцини від коронавірусу | Громадське телебачення Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 6079
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Неужели этот препарат лечит даже лучше чем туалетная бумага?
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Конечно нет, туалетную бумагу выпускают , а аппараты надо еще запустить на заводе..
Лучше организуем панику в Санжировке вместо тестов и аппаратов.. и маски продадим..
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Есть нормальные люди на этой Планете! Это радует....
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Шахов лично макнул Монику.Зеленое чмо не в курсе,
шо брехню легко проверить.
Говноед гундосый-Нардеп Сергій Шахов, у якого виявили коронавірус, звернувся до президента Володимира Зеленського та заявив, що замість нього у Верховній Раді ніхто не голосував
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Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4608

ЕГО БРЕХНИ НА ТВ про Ерику и Шахова , а надо переголосовать этот бардачный закон осла зе..
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Зе в зверненні закликає довіряти офіційним джерелам інформації і тут же бреше,що Шахов 17.03. був зареєстрований в залі і його колеги кнопкодавили.Але на сайті Ради містяться дані,що Шахов 17.03. не був зареєстрований та не голосував. "Ти просиш довіряти,але робиш це без поваги."Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 7684
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А генеральный прокурор в не закона , хотя осел уже ему через секретутку дал удостоверение.
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Увага!!!
Не можна вірити у все що подає міністерство охорони здоров'я.
Говорять, що виходячи з дому досить одягнути рукавички і маску.
Я вийшов, а інші мали одягнені ще штани і сорочки.
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Зеленский просит не паниковать,
потому что сначала метро работает,
потом его закрывают,
а потом хотят опять открыть.
И больных коронавирусом в Украине мало,
меньше чем тестов.
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сейчас барыга лысый втюхивать пересичный будет !Японський препарат від грипу успішно лікує COVID-19 на ранніх стадіях, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8787
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Почем маски продал и за сколько панику в Санжировке сделал что бы поднять на маски цену.
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У нас тоже есть препарат от ковида-19, Оковыта 40% , правда дозировка нужна на грани смертельной дозы.
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