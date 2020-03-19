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Все про:карантин (386) Чернівці (169) COVID-19 (1240) Каспрук Олексій (2)

 На в'їздах до Чернівців водіям вимірюватимуть температуру, - мер Каспрук

У Чернівцях від сьогодні на всіх в'їздах у місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти, на яких водіям вимірюватимуть температуру.

Про це повідомив мер Чернівців Олексій Каспрук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, на КПП вимірюватимуть температуру, а також вестимуть облік усіх транспортних засобів, які заїжджають на територію міста. Як зазначив міський голова, у водіїв та пасажирів правоохоронці розпитуватимуть про мету поїздки і про те, з ким вони мають намір спілкуватися.

"Я прошу з розумінням до цього поставитися, це робиться виключно для того, щоб ми могли моніторити контакти тих осіб, які сьогодні або в майбутньому, не дай Боже, заразяться коронавірусом", – пояснив Каспрук.

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Він додав, що приватним підприємцям, які займаються перевезеннями вантажів, а також власникам спеціальної техніки необхідно буде отримати спеціальні дозволи для в'їзду в місто.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182627
 
 
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Так... льготный проезд отменили. Ну и хрен с ним. Ок, температуру измерять, согласен, возможно для некоторых подобное как самоуспокоение и сработает. Хотя как по мне больше паники будет. Только один вопрос в этой ситуации, что будут делать с теми у кого обнаружат повышенную температуру? Вот этот момент реально не понятен.
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смородина - це свого роду антимікробний засіб, вона також може понизити температуру
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Ты думаешь на этих "пунктах пропуска" будут раздавать смородину) Ну как вариант... интересно, услышать еще варианты от других)
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Микробы и вирусы - разные вещи.
А сбивать температуру - не значит лечить.
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В рефрижератор на півгодини. Вони самі не знають, який толк від вимірювання температури.
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Мое мнение такое, это больше похоже на видимость принятия "важных и эффективных" мер. А по сути все мы понимаем что людей с температурой может быть много и причин так же много, не обязательно это должен быть коронавирус. И всех не разместят в больницах что б проверить, это ведь не реально в нашей ситуации и с крайне ограниченными медресурсами. По этому мне и стало интересно, что делать будут при выявлении температуры.
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