 Вперше не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19 на материковому Китаї серед місцевих жителів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Це поворотна точка в глобальній битві проти Covid-19. Станом на четвер КНР повідомила лише про 34 нові випадки - всі вони привезені з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

"Тільки в минулому місяці материковий Китай повідомляв про тисячі випадків на день і вважався найнебезпечнішою інфекційної зоною в світі. Тепер, після декількох місяців блокувань і обмежень на поїздки, які зачіпають сотні мільйонів громадян, строгих домашніх карантинів і безпрецедентних загальнонаціональних зусиль, країна скоротила до нуля кількість нових зареєстрованих випадків захворювання", - додали у виданні.

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Китай також повідомив про вісім нових смертельних випадків вчора.

Зараз у країні зареєстровано 80 928 випадків і 3245 випадків смерті.