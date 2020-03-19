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 За кордоном
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 Вперше не зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19 на материковому Китаї серед місцевих жителів

У четвер в материковому Китаї вперше з початку пандемії не було зареєстровано нових випадків захворювання на коронавірус на місцевому рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Це поворотна точка в глобальній битві проти Covid-19. Станом на четвер КНР повідомила лише про 34 нові випадки - всі вони привезені з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

"Тільки в минулому місяці материковий Китай повідомляв про тисячі випадків на день і вважався найнебезпечнішою інфекційної зоною в світі. Тепер, після декількох місяців блокувань і обмежень на поїздки, які зачіпають сотні мільйонів громадян, строгих домашніх карантинів і безпрецедентних загальнонаціональних зусиль, країна скоротила до нуля кількість нових зареєстрованих випадків захворювання", - додали у виданні.

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Китай також повідомив про вісім нових смертельних випадків вчора.

Зараз у країні зареєстровано 80 928 випадків і 3245 випадків смерті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182626
 
   
 Топ коментарі
 
Да нет зачем это китайцам? А вот шо кацапьё тут нагадило я поверю!
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От і вся інформація, що короновірус закинули в Китай американці. .. А вірус найбільше гребе білих, а не жовтих.
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Да нет зачем это китайцам? А вот шо кацапьё тут нагадило я поверю!
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чорних взагалі не чипає.. той хто закинув мабуть був ніггером
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или брешут, или вакцинировали.
а значит вакцина была заранее готова.
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французи ніби то теж впорались.. а наші барани з Італії приклад беруть чомусь
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В РБ свободы слова нет, все секретно, на 9 миллионов населения 51 зараженный, в демократической Украине 16 случаев.

Кто-то кому-то что-то не договаривает.
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Хороший сюжет для Голливуда.
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