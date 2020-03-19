 Нацвідбір на "Євробачення 2021" не проводитиметься: Україну представить переможець відбору-2020 Go_A, - Аласанія

У 2021 році Україна на конкурсі "Євробачення" представлятиме переможець національного відбору "Євробачення 2020", група Go-A, повідомляється 18 березня на офіційній сторінці пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо в житті групи нічого не зміниться і вони будуть готові виступити на сцені "Євробачення" наступного року, ми будемо цьому сприяти", - підкреслив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Він повідомив, що це рішення погоджено з керівництвом телеканалу СТБ.

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Група Go-A в Facebook повідомила, що згодна представляти Україну в 2021 році на пісенному конкурсі "Євробачення".

"Цього року "Євробачення" скасували зі зрозумілих причин, але ми раді повідомити, що все-таки будемо представляти Україну наступного року", - написали учасники музичного колективу.