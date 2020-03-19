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 Суспільство, Шоу-бізнес
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 Нацвідбір на "Євробачення 2021" не проводитиметься: Україну представить переможець відбору-2020 Go_A, - Аласанія

Україну на конкурсі "Євробачення 2021" представлятиме переможець нацвідбору "Євробачення 2020", група Go-A.

У 2021 році Україна на конкурсі "Євробачення" представлятиме переможець національного відбору "Євробачення 2020", група Go-A, повідомляється 18 березня на офіційній сторінці пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо в житті групи нічого не зміниться і вони будуть готові виступити на сцені "Євробачення" наступного року, ми будемо цьому сприяти", - підкреслив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Він повідомив, що це рішення погоджено з керівництвом телеканалу СТБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведення Євробачення скасували через коронавірус

Група Go-A в Facebook повідомила, що згодна представляти Україну в 2021 році на пісенному конкурсі "Євробачення".

"Цього року "Євробачення" скасували зі зрозумілих причин, але ми раді повідомити, що все-таки будемо представляти Україну наступного року", - написали учасники музичного колективу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182623
 
 
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Если до того времени будет Евровидение и ГОА?! Нацотбор на "Евровидение 2021" не будет проводиться: Украину представит победитель отбора-2020 Go_A, - Аласания - Цензор.НЕТ 2218
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Сім років мак не родив, а голоду не було
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Так не будет-же Евровидения? Что вы херню пишете?
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у тебя классическая совковая болезнь "смотрю в книгу - вижу фигу". конкурса 2020 не будет, а не "вообще конкурса не будет". автоматом группа будет представлять Украину в 2021. и то, если вакцину придумают.
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"чукча не читатель, чукча--писатель" Нацвідбір на "Євробачення 2021" не проводитиметься: Україну представить переможець відбору-2020 Go_A, - Аласанія - Цензор.НЕТ 5613
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осталось что бы Аласания досидел в кресле до принятия решения
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никудышняя песня)) не поет а горлопанит что-то похожее на фолк уже поляки выставляли
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