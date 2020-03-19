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Все про:прокуратура (2114) сепаратизм (655) Донецька область (2382) Світлодарськ (9)

 Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі

Донецький апеляційний суд змінив запобіжний захід Світлодарському міському голові Анатолію Брехунцю на утримання під вартою у справі про сепаратизм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Донецьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури Донецької області щодо зміни запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою Світлодарському міському голові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мера Світлодарська Брехунця відправили під домашній арешт, його підозрюють у сепаратизмі

"Нагадаємо, у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання комунальних приміщень для проведення незаконного референдуму щодо визначення суверенності "ДНР"", - додали в прокуратурі.

Термін утримання чиновника під вартою визначено до 11 квітня 2020 року. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше його відправили під домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182622
 
   
 Топ коментарі
 
с такой фамилией вообще нельзя было выбирать
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Мнение макшанина из-за паребрика тут никого не интересует. Жри мох молча, крепостной.
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Ну и фамилия у него - Брехунець. Как с такой фамилией можно ему доверять?
Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 5879 Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 5879 Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 5879
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с такой фамилией вообще нельзя было выбирать
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Люди з такими прізвищами якраз і потрібні владі - форма відповідає змісту.
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... Анатолию Брехунцу... хоть бы имя сменил... Есть же Петро, чи Мыкола...
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Дуже промовистепрізвише. Якщо взяти до уваги, що прізвища виникли або від прізвиськ людей, або від топонімічних прив'язок (Уманський), а прізвиська давалися оточуючими через певні рід занять (Бондар), анатомічні особливості (Шульга) і в основному через психологічні властивості, як і дане прізвище Брехунець, то вибір жителів Світлодарська мене дивує. Хоча насправді чого дивуватися, якщо там значна більшість проголосувала за президента Голобородька і "Слугу Народа", а інші - за ОПЗЖ.
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Та це ж тупорила руськамовна донбасня, яка не розуміє української мови і не знає, що значит "Брехунець"
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Світлодарськ на 80% сепарське місто. Там любий мер буде сепаром... Такі реалії.
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Поэтому всякое говно нужно сажать с конфискацией за воровство (оно точно было), а не по-политическим статьям с последующей амнистией
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А шо за слухи про переворот в козломордии?
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ua SER BERBA
Свежий слух: Распространяется по соцсетям, через Whatsapp.
Мол, идет переворот: Люди Бортникова блокировали Путина в Кремле и требует добровольного ухода. Золотов убит. В Москву перебрасывают бронетехнику
Мда... Было бы любопытно, если это было бы правдой
18.03.2020 16:47
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Спасибо за инфу. Хочется, чтобы так и было.
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Тільки читаєш, а серденько аж мліє. Хоч все це маловірогідно, але так приємно читати!
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Ничёсси! От это зрада-зрадёшенька пришла... Не було же такоГа при мародёре! Опять зелебобы прессуют патриотов, которые пять лет спасали Украину...
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Мнение макшанина из-за паребрика тут никого не интересует. Жри мох молча, крепостной.
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от ты скажешь... мох с боярышником - для милых дам. Эти жрут грудку якутского петуха с лопаты...
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Бескомпромиссная борьба с "русским миром" и сепаратизмом как она есть. Даже "Правый сектор" просит проявить гуманность.
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Наверняка по доносу "тайного доброжелателя". Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі - Цензор.НЕТ 6864
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Покарати падло, за його зрадницькі дії проти Батьківщини - завжди було святою справою. Батьківщину не вибирають і нею не торгують.
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так он же многослойный тамжынашлюдь.
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А взагалі-то перстпектива винесення вироку буде як і у Штепи.
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ага. наградят его за перемещение грузов и за адиннарот.
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Можно только удивляться подлости и низости наших продажных ублюдков-судей: так как Штепу, как она говорит, заставили, то она автоматически неподсудна. Если следовать этой ублюдочной логике, то любой убийца, "которого заставили", тоже однозначно должен быть оправдан. И вы хотите жить в этой стране? с этими судами? прокурорами?
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Ну и фамилия у него - Брехунець. Как с такой фамилией можно ему доверять?

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Так это ж по существу завезённый в свое время кацапский биомусор за него и голосовал. Ибо только крепостные могут себе и выбрать подобного г...ндона. Нравится им когда их е...ут.
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ну а как можно было доверять и выбрать клована, который ,лет 20ть ,прямо кричал благим матом с экрана, что он малорос
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З ним непогано б учинити, як учиняють з радiоприймачем "брехунець": прибити до стiни i пiдключити до електромережи🤗
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Уже не посадят, она выиграла суд в ЕСПЧ и получила от государства Украина компенсацию.
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выбирают клоуна малороса, брехунца - и все оно(поемуто!!!!) оказывается сепарней
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Як можна взагалі було з таким прізвищем перемогти на виборах))
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Хорошо, хоть нет обязывающего закона переводить фамилию на государственный язык!А-то наш бРЕХУНЕЦЬ звучал бы как *********.
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дивно.. таке прізвище і сепар..але точно не удмурд
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проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки....

Эти кретины совсем из ума выжили??? Сначала 6 лет ждали, теперь проснулись... голосовал за библиотеку... офигенное преступление... А Штепа например не за какую библиотеку не голосовала?
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Дал же Бог фамилию. Как клеймо на всю жизнь с передачей последующим поколениям. Что до обвинений.. Ну что ,значит на повышение пойдет. Вон Штепу Славянскую держали держали.. а сейчас она депутат Верховной Рады Украины ( хоть встречала оккупантов с распростертыми объятьями и кричала Путин приди)
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Скорее всего не поделился просто, но всё равно приятно.
В Киеве уже в открытую ходят толпами комуняки с красно-синими флагами, называют себя "адекватная Украина" и орут про гражданскую войну. У них там тоже своя платформа, брифинги, каналы и прочая пуйня... При Порохе такого не было.
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Треба для таких ввести на час війни смертну кару і для хабарників та бариг....
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