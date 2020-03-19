 Мера Світлодарська Брехунця взяли під варту, його підозрюють у сепаратизмі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Донецьким апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури Донецької області щодо зміни запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою Світлодарському міському голові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, тобто у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - йдеться в повідомленні.
"Нагадаємо, у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання комунальних приміщень для проведення незаконного референдуму щодо визначення суверенності "ДНР"", - додали в прокуратурі.
Термін утримання чиновника під вартою визначено до 11 квітня 2020 року. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше його відправили під домашній арешт.
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Мол, идет переворот: Люди Бортникова блокировали Путина в Кремле и требует добровольного ухода. Золотов убит. В Москву перебрасывают бронетехнику
Мда... Было бы любопытно, если это было бы правдой
18.03.2020 16:47
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Эти кретины совсем из ума выжили??? Сначала 6 лет ждали, теперь проснулись... голосовал за библиотеку... офигенное преступление... А Штепа например не за какую библиотеку не голосовала?
В Киеве уже в открытую ходят толпами комуняки с красно-синими флагами, называют себя "адекватная Украина" и орут про гражданскую войну. У них там тоже своя платформа, брифинги, каналы и прочая пуйня... При Порохе такого не было.